Bí quyết giúp vợ Châu Kiệt Luân về dáng sau 3 lần sinh

Trung QuốcCôn Lăng, vợ Châu Kiệt Luân, tiết lộ bí quyết giữ dáng sau ba lần sinh nhờ bữa sáng ít calo và bữa tối kiêng tinh bột nhưng bác sĩ cho rằng phương pháp này không phù hợp với người bị trào ngược dạ dày.

"Ông hoàng nhạc pop Hoa ngữ" Châu Kiệt Luân và vợ, Côn Lăng (Hannah Quinlivan), có cuộc sống hạnh phúc, thường xuyên cùng nhau du lịch. Dù đã trải qua ba lần sinh nở, nữ người mẫu vẫn duy trì được vóc dáng mảnh mai. Gần đây, xuất hiện trên livestream để quảng bá thương hiệu, Côn Lăng chia sẻ chế độ ăn của mình, theo TVBS hôm 25/10.

Côn Lăng cho biết bữa sáng của cô gồm lòng trắng trứng, chuối và cà phê đen; bữa trưa ăn uống bình thường nhưng không quá no và bữa tối chủ yếu là rau, protein, rất ít tinh bột (low-carb).

Côn Lăng. Ảnh: CPOP

Chuyên gia giảm cân, bác sĩ Lưu Gia Gia phân tích cấu trúc chế độ ăn này "hợp lý" vì có thể kích thích trao đổi chất thông qua protein đồng thời kiểm soát lượng calo nạp vào nhưng nó không phù hợp với mọi người. Ông phân tích công thức bữa sáng của Côn Lăng có thể giúp ổn định đường huyết, khởi động quá trình trao đổi chất và cải thiện sự tập trung. Tuy nhiên, ông cảnh báo uống cà phê khi bụng đói có thể dễ gây thừa axit dạ dày và lượng calo nạp vào thấp cũng dẫn đến mệt mỏi. Do đó, những người có tiền sử "trào ngược dạ dày thực quản, chóng mặt buổi sáng và hạ đường huyết" cẩn thận và không nên áp dụng công thức đó.

Trong ba bữa ăn một ngày, Côn Lăng chỉ có bữa trưa là không kiêng khem. Theo bác sĩ, việc ăn no khoảng 80% có thể giúp ngăn ngừa biến động đường huyết nghiêm trọng và duy trì trao đổi chất. Mặc dù vậy, nếu bữa trưa ăn quá nhiều dầu mỡ hoặc thực phẩm tinh chế như bánh kẹo, đồ ăn nhanh thì vẫn có thể dẫn đến dư thừa calo. Vì vậy, những người "ngồi nhiều, ít vận động và có xu hướng ăn quá nhiều vào bữa tối" cũng nên lưu ý.

Về bữa tối, Côn Lăng chủ yếu ăn rau và protein, giảm thiểu lượng carbohydrate nạp vào. Chuyên gia cho rằng điều này giúp ổn định quá trình trao đổi chất và giảm tích trữ chất béo, khá có lợi. Song việc loại bỏ hoàn toàn carbohydrate vào bữa tối có thể dẫn đến lượng đường trong máu thấp và làm gián đoạn giấc ngủ. Do đó, phương pháp trên không phù hợp với những người dễ bị đường huyết không ổn định, người bị chứng mất ngủ hoặc tập thể dục với cường độ cao.

Bác sĩ Lưu Gia Gia cho hay bất kể chế độ ăn kiêng là low-carb, nhịn ăn gián đoạn hay kiểm soát calo, mức giảm cân trung bình sau ba tháng là khoảng 3% đến 5%. Tuy nhiên, chìa khóa để duy trì cân nặng lâu dài nằm ở việc "ăn vừa đủ và đều đặn", kết hợp tập thể dục để có sức khỏe tối ưu.

Tập luyện là phần không thể thiếu trong bí quyết của Côn Lăng. Cô đam mê bơi lội để đốt mỡ toàn thân hiệu quả. Cô và chồng cũng thường xuyên chơi tennis, môn thể thao kết hợp cardio và đối kháng có thể đốt tới 700 calo mỗi giờ.

Sau sinh, Côn Lăng tìm đến pilates để lấy lại cơ bụng săn chắc, tập trung vào sức mạnh cốt lõi. Ngoài ra, cô còn tập boxing để tăng cường chức năng tim phổi và rèn luyện các nhóm cơ. Vợ chồng người mẫu cũng thường xuyên cùng nhau chơi golf, một môn thể thao giúp định hình cơ thể, tăng sức bền và giảm căng thẳng hiệu quả.

Côn Lăng sinh năm 1993, mang hai dòng máu Australia - Trung Quốc. Cô và ca sĩ - nhạc sĩ tài năng của Đài Loan Công khai hẹn hò năm 2014. Một năm sau đó, Châu Kiệt Luân dành tặng Côn Lăng tiệc cưới hoành tráng như cổ tích trong một lâu đài cổ ở Anh. Cặp sao hiện có 3 con, hai gái một trai.

Gia đình ca sĩ Châu Kiệt Luân năm 2022. Ảnh: Instagram

Bình Minh (Theo TVBS, Harper's Bazaar)