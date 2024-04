Bí quyết giúp rocker Bon Jovi biểu diễn khỏe khoắn ở tuổi 62

MỹThói quen ăn uống lành mạnh, tập các bài duỗi cơ 5-6 lần mỗi tuần, giúp Jon Bon Jovi duy trì phong độ, chuẩn bị ra album thứ 16.

Jon Bon Jovi là ca sĩ, nhà sản xuất, trưởng nhóm nhạc Rock nổi tiếng Bon Jovi (thành lập từ năm 1983). Trong sự nghiệp, nam ca sĩ có hai album đứng vị trí số một bảng xếp hạng Billboard và bán hàng triệu ấn bản khắp thế giới. Ở tuổi 62, Jon Bon Jovi vẫn miệt mài đi lưu diễn và sáng tác nhạc.

Rocker sẽ ra mắt album thứ 16 của sự nghiệp âm nhạc vào tháng 6. Bộ phim tài liệu Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story sẽ phát sóng trên Hulu (một dịch vụ phát trực tuyến theo yêu cầu) ngày 26/4.

Sự nghiệp của huyền thoại rock này không hề có dấu hiệu chậm lại, sau bốn thập kỷ chinh phục khán giả toàn cầu. Ông luôn là nguồn cảm hứng lớn với lối sống năng động, thể hiện qua chế độ dinh dưỡng cân đối và tập luyện đều đặn.

Jon Bon Jovi biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Los Angeles, tháng 2/2024. Ảnh: Fox News

Từ người thường xuyên lui tới các cửa hàng thức ăn nhanh, gà rán vào những năm 30 tuổi, ông chuyển sang chế độ ăn giàu dinh dưỡng với nho, việt quất, bông cải xanh, sữa chua, sốt hummus và đôi khi là bánh quy cùng ly rượu vang.

Jon Bon Jovi chú trọng hơn vào việc kiểm soát lượng carbohydrate và gluten (nhóm protein có trong các loại ngũ cốc). Ngôi sao nhạc rock cũng từ bỏ một số loại mì ống, bít tết, protein béo yêu thích trước đây, thay vào đó là những thực phẩm nạc như thịt gà, cá và sinh tố protein. Các nghiên cứu cho thấy dinh dưỡng khoa học với thực phẩm lành mạnh, liều lượng hợp lý giúp xương chắc khỏe, bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa bệnh tật, cải thiện tâm trạng.

Đặc biệt, chế độ ăn này giúp duy trì cân nặng vừa phải, giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe mạn tính, bao gồm: bệnh tim, bệnh tiểu đường loại 2, ung thư...

Bên cạnh ăn uống, Bon Jovi duy trì lịch tập luyện cùng huấn luyện viên cá nhân từ sáng sớm, 5-6 lần mỗi tuần. Từ việc tập tạ nặng và chạy bộ, ông chuyển sang các bài tập duỗi cơ, tăng cường tính linh hoạt và sử dụng dây đàn hồi. Ông thừa nhận mình không còn trẻ trung như xưa, nhưng chính điều đó lại trở thành động lực để nam ca sĩ duy trì việc tập luyện không ngừng.

Niềm đam mê với quần vợt cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, đến mức ông còn mơ ước trở thành vận động viên quần vợt chuyên nghiệp ở hạng mục dành cho người cao tuổi.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), người lớn tuổi cần tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần. Tập luyện không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa ung thư, nó còn giúp xương chắc khỏe, tăng mật độ xương, cải thiện tính linh hoạt và tâm trạng, tạo thêm cơ để hỗ trợ khớp.

Thanh Thúy (Theo Men's Health)