Bí quyết giúp quý bà U70 sở hữu hình thể 'vạn người mê'

AustraliaỞ tuổi 65, bà Lesley Maxwell vẫn khiến nhiều người phải ngoái nhìn nhờ thân hình săn chắc và cơ bụng sáu múi.

Lesley Maxwell, một huấn luyện viên thể hình cá nhân đến từ Melbourne, Australia, mới đây đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội khi chia sẻ những kỹ thuật cốt lõi giúp bà duy trì phong độ "quyến rũ" bất chấp thời gian.

Không ngần ngại phô diễn những đường cong cơ bắp, người phụ nữ sành điệu này chứng minh rằng tuổi tác chỉ là những con số nếu chúng ta biết cách chăm sóc bản thân.

"Vũ khí" bí mật từ những động tác giãn cơ

Trong một video ghi lại cảnh tập luyện tại phòng gym, bà Lesley xuất hiện trong trang phục thể thao bó sát, thực hiện các động tác uốn cong cột sống một cách linh hoạt, làm lộ rõ khối cơ bụng cứng như đá. Bà cũng thực hiện các tư thế quỳ và ngồi đa dạng để rèn luyện vùng đùi và bắp chân.

"Giãn cơ thường bị đánh giá thấp, nhưng đây là cách tuyệt vời để tăng cường lưu thông máu và mở rộng phạm vi chuyển động của cơ thể, và quan trọng là nó mang lại cảm giác rất sảng khoái", bà Lesley chia sẻ.

Dưới bài đăng, cộng đồng mạng không ngớt lời tán dương. Một người hâm mộ bình luận: "Vẫn luôn tuyệt vời như mọi khi, Lesley". Một người khác bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Cách bà giãn cơ thật quyến rũ và lôi cuốn, hãy tiếp tục phát huy nhé". Thậm chí, có ý kiến khẳng định bà sở hữu vẻ đẹp tổng hòa giữa sức mạnh, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt đầy sức sống.

Chế độ tập luyện "đốt mỡ" tự động

Từng chia sẻ về bí quyết để có vòng bụng phẳng lì, nữ vận động viên 65 tuổi liệt kê 3 ưu tiên hàng đầu:

Dinh dưỡng ưu tiên đạm: Bà hóm hỉnh mô tả động tác đầu tiên là "squat thật thấp để lấy bít tết và trứng trong tủ lạnh".

Tập tạ để xây dựng cơ bắp: Theo bà, khối lượng cơ bắp càng lớn thì cơ thể càng đốt cháy nhiều calo ngay cả khi không vận động.

Các bài tập bụng chuyên sâu: Lesley ưu tiên các bài gập bụng trên xà (hanging knee raises) và đạp xe (ab bicycle).

Bà khẳng định vóc dáng hiện tại là kết quả của sự tận hiến mỗi ngày, chế độ nâng tạ cường độ cao và một lịch trình tập luyện đặc biệt do bà tự đúc kết qua nhiều năm.

"Lịch trình của tôi bao gồm việc tập luyện phần thân dưới trong mọi buổi tập, khoảng 4 ngày mỗi tuần. Tôi áp dụng phương pháp 'tập xen kẽ' độc quyền: một bài tập thân dưới sẽ được nối tiếp ngay bằng một bài tập thân trên", Lesley tiết lộ. Bà kể rằng đôi khi bản thân có thể thực hiện 50 lần gập bụng trên xà. Việc treo mình trên thanh xà không chỉ giúp kéo giãn cột sống tuyệt vời mà còn là thử thách cực đại cho cơ bụng.

Ở tuổi 65, bà Lesley vẫn tập luyện chăm chỉ. Ảnh: lesleymaxwell.fitness/Instagram

Thử thách mới ở tuổi 66

Để chứng minh cho thông điệp "không bao giờ là quá muộn để đạt được mục tiêu thể hình", Lesley đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc thi điêu khắc hình thể (body sculpting) vào tháng tới.

Cuộc thi mang tên All Natural Figure Competitions dự kiến diễn ra vào tháng 4/2026. Tại đây, Lesley hy vọng sẽ giành chiến thắng trước các đối thủ khác, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ về lối sống lành mạnh cho cộng đồng.

Mỹ Ý (Theo Daily Star)