Bí quyết giúp 'nữ thần không tuổi' Cao Viên Viên trẻ đẹp

Trung QuốcNgủ đủ giấc để ổn định tinh thần, ăn ít muối, dầu mỡ và tập trung protein chất lượng cao, cùng với việc cắt giảm bữa tối là những mẹo giúp Cao Viên Viên trẻ đẹp ở tuổi 45.

Đoạn trailer của bộ phim hành động kinh dị "Wind, Forest, Fire, and Volcano" sản xuất năm 2025 với kinh phí 400 triệu HKD vừa ra mắt đã gây xôn xao, với sự xuất hiện của Cao Viên Viên trong vai một bác sĩ tâm lý. Ở tuổi 45, nữ diễn viên không chỉ sở hữu kỹ năng diễn xuất ấn tượng mà còn có một gương mặt thanh tú và vóc dáng mảnh mai. Bí quyết của cô nằm ở giấc ngủ, chế độ ăn và tập luyện, theo trang Bella.

Cao Viên Viên khoe nhan sắc không tuổi tại Liên hoan phim Cannes 2025. Ảnh: Instagram gaoyuanyuan_gyy

Thư giãn và ngủ đủ giấc

Do tính chất công việc phải di chuyển liên tục, Cao Viên Viên luôn ưu tiên việc thư giãn và ngủ đủ giấc sau giờ làm. Cô từng chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn rằng dù đi đến đâu cũng luôn mang theo chiếc gối yêu thích của mình để duy trì chất lượng giấc ngủ. Nữ diễn viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm chủ nhịp độ công việc và cuộc sống, liên tục điều chỉnh tâm lý để có thể bình tĩnh đối mặt với mọi tình huống. Một giấc ngủ ngon và tinh thần ổn định chính là nền tảng để duy trì một cơ thể khỏe mạnh.

Ăn ít dầu mỡ, muối và bổ sung protein chất lượng cao

Cao Viên Viên tiết lộ dù thường xuyên phải ăn đồ ăn ngoài, cô vẫn có những nguyên tắc cơ bản khi lựa chọn. Nữ diễn viên cho biết đặc biệt chú ý đến các món ăn ít muối, dầu mỡ và calo như các món hấp, luộc, salad rau củ và yến mạch. Cô cũng tránh các lựa chọn nhiều đường để kiểm soát lượng calo nạp vào. Đồng thời, Cao Viên Viên tập trung vào các loại protein chất lượng cao như cá, thịt gà và sản phẩm từ đậu nành để duy trì khối lượng cơ bắp và tốc độ trao đổi chất.

Cắt giảm bữa tối

Quá trình tiêu hóa và trao đổi chất của cơ thể thường chậm lại vào ban đêm, ảnh hưởng đến việc lưu trữ và sử dụng calo. Vì vậy, Cao Viên Viên luôn cắt giảm khẩu phần bữa tối. Nếu cảm thấy quá đói, cô sẽ ăn một nắm hạnh nhân trước bữa ăn để tạo cảm giác no và thỏa mãn cơn thèm. Các loại hạt rất giàu chất béo lành mạnh, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp giảm cảm giác thèm ăn, từ đó ăn ít hơn vào bữa chính.

Uống nước detox cà chua tự làm

Không chỉ tự giác trong chế độ ăn uống hàng ngày, ngay cả sau khi sinh con và vóc dáng có sự thay đổi, Cao Viên Viên vẫn nhanh chóng lấy lại được đường cong quyến rũ. Bí quyết giảm cân sau sinh của cô chính là "nước detox cà chua". Công thức gồm cà chua thái hạt lựu làm nền, thêm một thìa mật ong, một thìa giấm trắng và nửa bát nước sôi. Cô dùng loại nước tự làm này thay cho bữa tối, thường chia nhỏ để uống nhiều lần. Duy trì trong khoảng 1-2 tuần sẽ giúp có vòng eo thon gọn.

Ngâm chân nước muối để giảm phù nề

Phù nề là một vấn đề phổ biến ở nhiều phụ nữ, đặc biệt khi phải ngồi hay đứng lâu, hoặc trong giai đoạn thay đổi nội tiết tố như kinh nguyệt. Cao Viên Viên cho biết ngâm chân mỗi ngày sau giờ làm, thêm một thìa muối vào nước để cải thiện tuần hoàn máu ở chi dưới, giảm phù nề và giúp làn da mịn màng hơn.

Tập bài đốt mỡ 30 phút của Pamela Reif

Một chế độ ăn uống điều độ phải đi kèm với việc tập luyện. Ngoài các bài tập aerobic và thể hình thông thường, Cao Viên Viên còn thực hiện bài tập "Đốt mỡ 30 phút của Pamela" trong thời gian rảnh tại nhà hoặc trước khi quay phim. Đây là bài tập cường độ cao kết hợp giữa rèn luyện sức mạnh và aerobic, giúp đổ mồ hôi và đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Bài tập này không chỉ giúp định hình vóc dáng mà còn giảm phù nề và làm da dẻ hồng hào hơn.

Cao Viên Viên, sinh năm 1979 tại Bắc Kinh, được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân" của màn ảnh Hoa ngữ. Bắt đầu sự nghiệp từ những năm 1990, cô nổi tiếng với Đơn thân nam nữ, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Mình kết hôn nhé, Trọn đời trọn kiếp... Sau khi kết hôn với nam diễn viên Triệu Hựu Đình và sinh con, Cao Viên Viên giảm hoạt động nghệ thuật, chủ yếu tham gia các hợp đồng quảng cáo và thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền hình. Cô tập trung chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái, đồng thời duy trì hình ảnh thanh lịch, kín đáo trong mắt công chúng.

