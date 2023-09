Bí quyết giúp nữ sinh 19 tuổi có vóc dáng đẹp

Nguyễn Hoàng Hiểu Minh, hiện là sinh viên Học viện Ngoại giao, từng tham gia Miss Grand Vietnam 2023. Bên cạnh việc học, cô làm thêm nghề người mẫu, nhờ vóc dáng đẹp và số đo ba vòng là 86-61-92.

Từ nhỏ, Minh luôn nổi bật trong lớp vì có chiều cao trội hơn so với các bạn đồng trang lứa. Lên cấp hai, chiều cao của cô tăng từ 1,48 m lên 1,63 m. Năm 16 tuổi, Minh cao trên 1,7 m, được bạn bè đặt biệt danh là "sào". Trong nhà, bố cô cao 1,69 m, còn mẹ là 1,64 m. Bí quyết của nữ sinh là nhờ chế độ dinh dưỡng, tập luyện, bên cạnh thói quen uống sữa bò mỗi ngày, trước bữa ăn 30 phút.

Minh nói gia đình có trang trại trồng rau sạch và nuôi bò sữa. Mỗi ngày, cô đều uống từ hai đến ba cốc, có ngày uống đến hai lít sữa. Thời gian uống thường trước bữa sáng, kèm hoa quả; bữa phụ xế chiều và trước đi ngủ hai tiếng.

Theo Health, sữa là nguồn thực phẩm cung cấp năng lượng dồi dào, cung cấp protein, canxi, vitamin D, canxi để xây dựng, duy trì xương chắc khỏe, cải thiện mật độ xương. Các loại sữa mà trẻ em có thể uống như sữa bò, dê; các sản phẩm thay thế sữa như gạo, hạnh nhân, đậu nành, dừa, hạt điều và yến mạch. Trong đó, sữa bò cung cấp nhiều loại vitamin, khoáng chất, chứa protein, canxi, kali và vitamin B12..., cần thiết để tăng trưởng và phát triển chiều cao.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, tổng lượng canxi nạp vào cơ thể từ thức ăn, sữa và các thực phẩm bổ sung khác (thuốc, thực phẩm chức năng) ở người trưởng thành (20-49 tuổi) là 800 mg/ngày; người 50-69 tuổi là 800 mg/ngày đối với nam, 900 mg/ngày đối với nữ; người trên 70 tuổi cần 1.000 mg/ngày, đặc biệt phụ nữ có thai và cho con bú cần 1.200-1.300 mg/ngày.

Do đó, mọi người có thể linh hoạt sử dụng mỗi ngày khoảng hai đến ba cốc sữa tươi loại 200 ml (mỗi cốc chứa khoảng 240 mg canxi), bổ sung một hũ sữa chua (hũ 125 g chứa khoảng 200 mg canxi). Tuy nhiên, theo PGS. TS. BS Lê Bạch Mai, nguyên Viện trưởng Viện dinh dưỡng, sữa chỉ trở thành "công cụ" hữu ích giúp trẻ đạt được chiều cao tiềm năng bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý, thời gian tập thể dục thể thao phù hợp.

Hiểu Minh cao 1,75 m, là người mẫu tự do ở Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tìm hiểu trên mạng, Minh biết chiều cao được quyết định bởi dinh dưỡng và lối sống. Ngoài ra, thời điểm can thiệp cũng rất quan trọng. Bố mẹ cần quan tâm kịp thời vào ba giai đoạn, bao gồm: mang thai, 0 đến hai tuổi và tiền dậy thì, dậy thì. Thời gian mang thai các bé có thể đạt được 50 cm, năm thứ nhất tăng thêm 25 cm, năm thứ 2 tăng thêm 10-12 cm; 5-7 cm mỗi năm tiếp theo; 7-15 cm mỗi năm vào giai đoạn tiền dậy thì, dậy thì.

Trong các giai đoạn này, các chuyên gia khuyến nghị bố mẹ nên cung cấp cho con chế độ dinh dưỡng đa dạng, cần bằng, chú ý thực phẩm giàu canxi; ngủ đủ giấc; vận động thường xuyên; hoặc có thể đi khám dinh dưỡng để phát hiện sự thiếu hụt về vi chất, bổ sung kịp thời.

Do đó, ngoài dinh dưỡng, từ năm cấp hai, Minh tăng cường tập luyện bằng cách tham gia câu lạc bộ bóng rổ và bóng ném của trường. Cô từng giành huy chương vàng môn bóng ném Học sinh THCS Toàn quốc lần thứ nhất do Liên đoàn Bóng ném Việt Nam tổ chức và giải ba cấp quận môn bóng rổ. Trong đội, Minh đánh ở vị trí trung tâm và là "cây ném" chủ chốt do chiều cao nổi bật. Mỗi ngày cô tập squat khoảng 30 phút để cải thiện vòng ba. Tư thế rắn hổ mang, cào cào cũng kích thích chiều cao, có thể thực hiện ở nhà.

Minh tự rèn thói quen ngủ sớm, ngủ đủ 8 tiếng một ngày. "Trừ hôm luyện thi, còn lại đều ngủ trước 22h", cô nói. Ngủ đủ giấc giúp cô gái vui vẻ, tăng khả năng tập trung hơn. Gần đây, do công việc và lịch học dày đặc, Minh chỉ ngủ 5-6 tiếng, giờ sinh hoạt đảo lộn.