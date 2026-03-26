Bí quyết giúp người phụ nữ trút bỏ 30 kg mỡ trong một năm

Hà NộiDương Thị Duyên, 31 tuổi, từng từ chối mọi ống kính máy ảnh và né tránh việc soi gương bởi thân hình sồ sề với cân nặng 80 kg.

Sự thay đổi về ngoại hình kéo theo những cuộc khủng hoảng tâm lý âm ỉ. "Sao béo thế", "Bầu lần ba à", hay "Ăn hết phần con" - những lời nhận xét vô thưởng vô phạt của người ngoài lại trở thành những mũi kim đâm vào tâm trí, khiến Duyên thu mình.

Duyên luôn tự ti về ngoại hình đồ sộ, không dám ra đường hay soi gương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trọng lượng dư thừa bắt đầu tạo áp lực lên hệ xương khớp. Những cơn đau mỏi vai gáy, lưng và chân xuất hiện dày đặc, biến những sinh hoạt thường nhật như bế con hay dọn dẹp nhà cửa thành một cực hình. Nỗ lực nhịn ăn cực đoan ban đầu chỉ đẩy cô vào một vòng lặp độc hại là đói lả, ăn bù và tiếp tục tăng cân không kiểm soát.

Đứng trước giới hạn của sức chịu đựng, Duyên quyết định phải "yêu lấy mình trước khi quá muộn". Cô dừng các biện pháp ép cân tiêu cực và bắt đầu tiếp cận "bài toán" hình thể dưới góc độ khoa học dinh dưỡng. Chìa khóa mở ra cánh cửa thay đổi là nguyên tắc thâm hụt calo (calories deficit) mà cô được bạn bè giới thiệu vào cuối năm 2024. Quy tắc này yêu cầu lượng calo nạp vào cơ thể (calo in) thông qua chế độ ăn luôn thấp hơn lượng calo đốt cháy (calo out).

Báo cáo tổng hợp từ hơn 30 nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) chỉ ra khi thiết lập mức thâm hụt khoảng 500 calo mỗi ngày, một người có thể giảm đều đặn từ 0,2 đến 0,9 kg/tuần một cách bền vững. Cơ chế cốt lõi nằm ở việc duy trì lượng calo nạp vào thấp hơn mức năng lượng tiêu hao, nhưng tuyệt đối không được để cơ thể rơi vào trạng thái suy kiệt.

Đồng quan điểm, Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) khuyến cáo người giảm cân không được nhịn đói, thay vào đó cần tái cấu trúc thực đơn: ưu tiên thực phẩm ít năng lượng, duy trì lượng đạm dồi dào để xây dựng cơ bắp và chọn lọc chất béo lành mạnh.

Hiểu được việc dinh dưỡng quyết định 80% tỷ lệ thành công, Duyên bắt đầu sắp xếp lại mâm cơm hàng ngày. Cô thiết lập một chế độ "ăn đúng và đủ" để đảm bảo hệ thống nội tiết tố hoạt động ổn định. Tinh bột tinh chế từ cơm trắng được thay thế hoàn toàn bằng các nhóm carb chuyển hóa chậm như khoai lang, ngô và gạo lứt nhằm kiểm soát chỉ số đường huyết. Ức gà luộc trở thành nguồn cung cấp protein chủ lực, kết hợp cùng lượng lớn chất xơ từ súp lơ, rau cải và dưa chuột.

Hình ảnh hiện tại của Duyên sau khi giảm cân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bà mẹ hai con cũng loại bỏ hoàn toàn thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhiều dầu mỡ và các loại đồ uống chứa đường. Cô duy trì thói quen ăn nhạt, nhai kỹ, uống đủ 2,5 lít nước mỗi ngày và chỉ ăn vừa đủ no. Trong những thời điểm cơ thể đòi hỏi năng lượng bổ sung, thay vì tìm đến đồ ăn vặt, Duyên sử dụng sữa chua, trái cây ít ngọt có chỉ số GI thấp (như củ đậu, thanh long, bưởi, táo) hoặc bổ sung chất béo tốt từ bơ và các loại hạt.

Sự kỷ luật trong gian bếp mang lại hiệu quả tức thời trong giai đoạn đầu, giúp cô giảm đều đặn 1-2 kg mỗi tuần. Tuy nhiên, như mọi quá trình định hình lại cơ thể, cơ chế thích nghi sinh lý tất yếu dẫn đến giai đoạn chững cân (weight-loss plateau). Để vượt qua điểm nghẽn này, Duyên đưa vận động vào thói quen thường nhật. Cô thiết lập lịch tập Aerobic và chạy bộ nhẹ nhàng 3-4 buổi mỗi tuần, mỗi phiên kéo dài 30 phút. Những lúc ý chí lung lay, bức ảnh thời 80kg lại được lấy ra, trở thành lời nhắc nhở trực quan nhất để người phụ nữ không quay về vạch xuất phát.

Trải qua hơn một năm kiên trì, trọng lượng của Duyên giảm 30 kg, ổn định ở mốc 50 kg. Sự hao hụt về mặt thể chất tỷ lệ thuận với sự phục hồi của sức khỏe khi chứng đau đầu mãn tính biến mất, năng lượng được duy trì ổn định suốt cả ngày và làn da lấy lại vẻ hồng hào.

Giờ đây, ở tuổi 31, Duyên thường xuyên chia sẻ thực đơn lành mạnh của mình lên mạng xã hội, không chỉ như một cuốn nhật ký cá nhân mà còn để phá vỡ định kiến "sinh con là phải đánh đổi ngoại hình". Nhìn lại hành trình lột xác của mình, cô đúc kết một thông điệp thực tế: "Chỉ cần bạn dám bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất trong bát cơm hàng ngày, cơ thể sẽ trả lời bằng một kết quả xứng đáng".

Thực đơn hàng ngày của Duyên giúp cô lấy lại vóc dáng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Diệu Tâm