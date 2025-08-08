Bí quyết giúp người phụ nữ có eo con kiến ở tuổi tứ tuần

TP HCMĂn đủ chất trên nguyên tắc thâm hụt calo nhưng vẫn đảm bảo đủ chất, kết hợp tập luyện nhẹ nhàng, chị Hà, 41 tuổi, duy trì vòng eo 60 cm.

Từ thời con gái, chị Nguyễn Thụy Hồng Hà luôn ý thức chăm sóc bản thân, chăm chỉ tập luyện và ăn uống "khắc nghiệt" để duy trì vóc dáng. Tuy nhiên, khi mang thai, chị quan niệm "ăn nhiều để con khỏe mạnh", nên đã để cân nặng tăng từ 50 kg lên đến 77 kg. Sau sinh, cơ thể chị trở nên sồ sề, da dẻ đen sạm, mệt mỏi, đau nhức chân tay, lưng, và cảm giác "già trước tuổi".

Người phụ nữ thử nhiều cách giảm cân tiêu cực như uống thuốc giảm cân, nhịn ăn, cắt bỏ tinh bột, massage tan mỡ. Kết quả, chị giảm còn 57 kg nhưng kèm theo tác dụng phụ như da nổi mụn, mệt mỏi, mỡ máu cao, viêm da mãn tính với mề đay ngứa ngáy mỗi đêm. Tình trạng đau nửa đầu và đau lưng xuất hiện liên tục khiến chị không thể ngồi lâu.

Chị Hà thời điểm nặng 57 kg. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau 8 năm vật lộn, tháng 7/2022, người phụ nữ quyết định tìm một giải pháp an toàn, lành mạnh và bền vững. Chị tham gia chương trình chuyển đổi vóc dáng, được hướng dẫn cách ăn uống khoa học. Dinh dưỡng khoa học với thực phẩm lành mạnh, liều lượng hợp lý giúp xương và răng chắc khỏe, bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa bệnh tật, cải thiện tâm trạng, giúp giảm cân và ngủ ngon hơn, theo Medical News Today.

Chị Hà ăn đầy đủ nhóm chất theo nguyên tắc thâm hụt calo, không loại bỏ bất kỳ nhóm chất nào. Quy tắc thâm hụt calo yêu cầu lượng calo nạp vào cơ thể (calo in) thông qua chế độ ăn luôn thấp hơn lượng calo đốt cháy (calo out). Theo WebMD, có hai cách để tăng mức thâm hụt calo, gồm thay đổi những gì bạn ăn và vận động. Tuy nhiên, có thể kết hợp cả hai để giảm cân lành mạnh, an toàn và hiệu quả cao hơn. Thâm hụt calo là yếu tố quan trọng nhất của việc giảm cân, khác với cưỡng ép bản thân ăn kiêng dẫn đến thiếu hụt năng lượng.

Chế độ ăn của người phụ nữ được chia nhỏ thành 5 bữa/ngày, gồm 2 bữa chính (trưa, tối) và 3 bữa phụ (sáng, nhỡ, xế). Bữa chính đủ các nhóm chất, ưu tiên đạm trắng (thịt gà, cá, trứng), rau lá xanh, chất béo tốt và tinh bột thô; chế biến đơn giản, hạn chế chiên xào, tẩm ướp nhiều gia vị. Bữa phụ nhẹ nhàng hơn, ưu tiên thực phẩm ít calo, chỉ số đường huyết thấp, giàu đạm và xơ, ít tinh bột.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, chuyên gia tiêu hóa hàng đầu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết thói quen này giúp kiểm soát cảm giác đói, ổn định đường huyết, kích thích trao đổi chất và hạn chế tích tụ mỡ. Các chuyên gia khuyến nghị, khoảng cách giữa mỗi bữa nên từ 2-3 giờ, chú trọng kiểm soát khẩu phần và ưu tiên nguồn thực phẩm tươi, giàu dinh dưỡng.

Theo chị Hà, chế độ này không chỉ hiệu quả mà còn dễ thực hiện. Các món ăn được chế biến đơn giản, tiết kiệm thời gian, giúp chị dễ dàng duy trì ngay cả khi ăn ngoài cùng bạn bè.

Sau giảm cân, chị Hà tự tin diện mọi quần áo yêu thích. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên cạnh ăn uống khoa học, chị Hà còn kết hợp vận động để việc đốt mỡ diễn ra hiệu quả hơn. Ban đầu, do lịch trình bận rộn, chị chỉ đi bộ 2 km mỗi ngày. Hiện, người phụ nữ duy trì chạy bộ chậm 3-4 km mỗi sáng hoặc bất kỳ lúc nào rảnh.

Theo thống kê từ Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, kết hợp giới hạn calo và đi bộ đều đặn giúp tăng hiệu quả giảm cân từ 20% trở lên so với chỉ ăn kiêng đơn thuần. Người nặng 82 kg đi bộ với tốc độ trung bình 4,8 km/h có thể đốt cháy khoảng 270 calo mỗi giờ, góp phần vào việc tạo thâm hụt 500 calo/ngày, vốn đủ để giảm khoảng 0,5 kg mỗi tuần, nếu duy trì đều đặn.

Còn chạy là một cách hiệu quả để đốt cháy calo trong thời gian ngắn, số lượng calo bạn đốt cháy trong khi chạy sẽ thay đổi tùy theo kích thước cơ thể, tốc độ và thời lượng chạy, theo Verywellfit. Số liệu thống kê từ Cơ quan đăng ký kiểm soát cân nặng Mỹ, những người giảm cân thành công và duy trì cân nặng đó đốt cháy khoảng 2.800 calo mỗi tuần thông qua tập thể dục có kế hoạch. Điều này tương đương việc một người trưởng thành cần chạy 45 km mỗi tuần.

Sau hơn 3 tháng, chị giảm 9 kg, đạt mốc 48 kg với vòng eo 60 cm (giảm 13 cm) và rãnh sườn 1-1 rõ nét - điều mà ngay cả khi còn trẻ chị cũng chưa từng mơ tới. Các vấn đề sức khỏe như ngứa da, đau đầu, đau lưng dần biến mất. Làn da trở nên sáng mịn, chị không còn phụ thuộc vào thuốc giảm ngứa hay giảm đau.

Chị Hà hiện tại với vòng eo 60 cm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện tại, chị Hà vẫn duy trì chế độ ăn uống và tập luyện khoa học. Người phụ nữ xem việc ăn uống lành mạnh là lối sống, không phải ăn kiêng hay hành xác cơ thể. "Người có vóc dáng đẹp chưa chắc khỏe mạnh, nhưng người khỏe mạnh chắc chắn có vóc dáng đẹp", chị chia sẻ.

Nhận thấy nhiều chị em cũng khao khát thay đổi như mình, chị Hà quyết định trở thành huấn luyện viên dinh dưỡng vào đầu năm nay, giúp họ cải thiện sức khỏe và vóc dáng bằng chế độ ăn khoa học. "Khi bạn đẹp hơn, bạn sẽ tự tin hơn, và điều đó lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi khía cạnh của cuộc sống", chị nói.

Mỹ Ý