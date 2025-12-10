Bí quyết giúp mẹ hai con đảo ngược 10 năm tuổi sinh học

TP HCMTập luyện nhẹ nhàng, ăn đủ chất giúp chị Nhung, 42 tuổi, giảm 10 cm, sở hữu vòng eo con kiến và đảo ngược 10 năm tuổi sinh học sau 90 ngày.

Năm 2019, sau khi sinh người con thứ hai, Hoàng Hồng Nhung vẫn duy trì ở mức 48 kg, nhưng vòng eo đã chạm ngưỡng 72 cm. Với một người có khung xương nhỏ nhắn, con số này không chỉ là dấu hiệu của sự sồ sề mà còn là lời cảnh báo thầm lặng về sức khỏe chuyển hóa.

Sau khi sinh con thứ hai, cân nặng của chị Nhung không thay đổi nhiều nhưng vòng hai to, nhiều mỡ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhung, hiện 42 tuổi, vốn có cơ địa nhạy cảm với tiền sử chóng mặt, rối loạn tiền đình và hệ miễn dịch kém. Những phương pháp giảm cân cực đoan phổ biến như nhịn ăn gián đoạn (intermittent fasting) hay can thiệp xâm lấn như hút mỡ chưa bao giờ là lựa chọn khả thi đối với chị. Người phụ nữ thử tìm đến các phòng gym, tự mày mò những bài tập trên mạng internet, nhưng kết quả nhận lại chỉ là sự thất vọng khi những chiếc quần ngày càng trở nên chật chội ở phần bụng.

Bước ngoặt đến vào tháng 3/2023, khi Nhung tiếp cận một triết lý mới: thay vì tập trung vào việc "bớt ăn", hãy tập trung vào việc "ăn đúng". Chị bắt đầu áp dụng chương trình quản lý vóc dáng dựa trên nền tảng khoa học về cân bằng chuyển hóa, một phương pháp đi ngược lại với tư duy kiêng khem khắc nghiệt thường thấy.

Chiến lược của Nhung dựa trên sự đơn giản nhưng kỷ luật. Chị chia khẩu phần ăn thành bốn nhóm chất thiết yếu: tinh bột, chất xơ từ rau củ, đạm động vật và đạm thực vật. Không có nhóm chất nào bị loại bỏ hoàn toàn; thay vào đó là sự điều chỉnh về thời điểm. Tinh bột vẫn xuất hiện trong thực đơn ban ngày nhưng được cắt giảm vào buổi tối. Các thực phẩm chiên xào và đồ ngọt chứa đường tinh luyện bị hạn chế tối đa để kiểm soát chỉ số đường huyết.

Song song dinh dưỡng, Nhung thiết lập một lịch trình vận động vừa sức 20 đến 30 phút mỗi ngày, xen kẽ giữa cardio và tập kháng lực. Theo Tạp chí Health, các bài tập cardio không chỉ giúp kiểm soát nhịp tim mà còn tối ưu hóa quá trình trao đổi chất và lưu thông máu. Trong khi đó, tập kháng lực đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng khối lượng cơ bắp - "lò đốt" calo tự nhiên của cơ thể - đồng thời ngăn ngừa loãng xương và cải thiện sức khỏe tinh thần.

Sự kiên trì trong 90 ngày, từ tháng 1 đến tháng 5/2023, đã mang lại những con số biết nói. Nhung giảm được 4 kg trọng lượng tổng thể, đưa cơ thể về mức 44 kg. Vòng eo giảm 9 cm, xuống còn 63 cm, để lộ rãnh cơ bụng số 11 rõ nét, điều mà ngay cả thời thiếu nữ chị chưa từng sở hữu.

Các chỉ số sâu bên trong cơ thể còn ấn tượng hơn khi mỡ toàn thân giảm 7%, mỡ nội tạng giảm 1,5%. Dữ liệu từ cân sinh học – thiết bị đo lường tác động của lão hóa lên chức năng cơ thể – ghi nhận tuổi sinh học của Nhung dao động ở mức 32, trẻ hơn tuổi thực 10 năm. Mặc dù khái niệm "tuổi sinh học" vẫn còn nhiều tranh luận trong giới y khoa về phương pháp đo lường chuẩn xác, nhưng sự cải thiện rõ rệt về năng lượng và sức bền của Nhung là những bằng chứng thực tế.

Chị Nhung hiện tại sở hữu vóc dáng thon gọn và tuổi sinh học trẻ hơn 10 năm so với tuổi thật. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ một người phụ nữ loay hoay với vóc dáng sau sinh, Nhung hiện trở thành huấn luyện viên và nhà sáng lập một mô hình giảm cân. Khác biệt hóa bản thân với thị trường fitness truyền thống, chị tập trung vào phân khúc khách hàng bận rộn hoặc có rào cản bệnh lý không thể vận động cường độ cao.

"Tôi đã tìm thấy định hướng nghề nghiệp mới cho cuộc đời mình", Nhung chia sẻ, nhấn mạnh đây không chỉ là câu chuyện giảm cân. "Mục tiêu của tôi là giúp phụ nữ xây dựng một lối sống khoa học và trở thành những hình mẫu về sức khỏe cho chính con cái họ noi theo".

