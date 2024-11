Bí quyết giúp Lindsay Lohan 'cải lão hoàn đồng' trong một năm

Nữ diễn viên Lindsay Lohan có thể đã thay đổi lối sống, sử dụng một số biện pháp thẩm mỹ như tiêm botox, filler, nâng cung chân mày và mũi.

Lindsay Lohan mới đây có sự trở lại ngoạn mục trong sự nghiệp và cuộc sống. Ở tuổi 38, nữ diễn viên Mỹ không chỉ bận rộn với các vai diễn điện ảnh và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, cô còn gây chú ý với diện mạo trẻ trung. Người hâm mộ nhận thấy ngôi sao của Mean Girls trông trẻ hơn tuổi thật, thậm chí trẻ hơn nhiều so với khoảng 10 năm trước đây - thời điểm cô liên tục vướng bê bối và gặp vấn đề với việc lạm dụng thuốc. Một bài đăng trên 35 triệu lượt xem trên X đã hài hước nhận xét: "Lindsay Lohan như thể quay ngược thời gian để lấy lại khuôn mặt cũ".

Để tìm hiểu bí quyết của Lindsay Lohan, nhiều chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ và làm đẹp đã phân tích những phương pháp mà ngôi sao sử dụng.

Bác sĩ phẫu thuật Jonathan Sykes, người thành lập Viện thẩm mỹ Sykes Face Sculpting Institute nhận định, Lindsay Lohan "xinh đẹp và trẻ trung hơn nhiều so với trước kia". Làn da nữ diễn viên rạng rỡ, không gặp chứng rối loạn sắc tố, thâm nám, đốm tròn như những người ở độ tuổi này. Ông cho rằng cô đã thực hiện một số liệu pháp quang động lực học (IPL) và phương pháp làm săn chắc da không phẫu thuật. Liệu pháp IPL được xem là một kỹ thuật tái tạo bề mặt không bóc tách, có nghĩa nó nhắm đến lớp bì mà không ảnh hưởng đến lớp thượng bì.

Bác sĩ Sykes cũng cho rằng Lindsay Lohan đã tiêm botox, nhưng nhấn mạnh thủ thuật này được thực hiện một cách tinh tế và không "quá đà". Ông cũng cho rằng "có khả năng" nữ diễn viên đã thực hiện nâng mũi để có được chiếc mũi "hoàn hảo hơn trước đó".

"Mặc dù chiếc mũi trước đây của cô ấy không đến nỗi nào, nhưng những bức ảnh gần đây cho thấy có thể nữ diễn viên đã nâng mũi hoặc tiêm filler", ông nói. Tiến sĩ Sykes cho biết Lindsay Lohan có thể không cần can thiệp quá nhiều để có được diện mạo mới nhờ cấu trúc xương đẹp.

Bác sĩ thẩm mỹ Jennifer Armstrong tin rằng Lindsay Lohan đã can thiệp nhiều hơn. Bác sĩ làm việc tại Newport tin rằng nữ diễn viên đã nâng chân mày, nâng mũi, tiêm chất làm đầy dưới mắt, quanh cằm và giữa mặt.

"Đây không phải là những thay đổi nhỏ. Mặc dù trông cô ấy tươi tắn hơn, nhưng không giống Lindsay mà chúng ta từng biết", bác sĩ Armstrong nói.

Lindsay Lohan trong sự kiện tại New York, ngày 19/11. Ảnh: GC Image

Trong khi đó, bác sĩ Deepak Dugar từ Trung tâm Phẫu thuật Nâng mũi Beverly Hills bày tỏ sự ấn tượng với diện mạo "tuyệt đẹp" của Lohan. "Cô ấy trông thật lộng lẫy so với tuổi của mình, vô cùng tự nhiên và đẹp hơn bao giờ hết", ông nói.

Bác sĩ Dugar không bình luận về các thủ thuật mà Lindsay Lohan có thể đã thực hiện, nhưng ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe tổng thể hơn là can thiệp thẩm mỹ. Ông cho biết, để có được diện mạo trẻ hơn, mọi người nên chú trọng vào chế độ ăn uống.

Đối với những người hâm mộ hy vọng có được vẻ ngoài tự nhiên như Lindsay Lohan, bác sĩ Dugar cảnh báo về việc tiêm filler.

"Tôi khuyên không nên lạm dụng filler, thay vào đó bạn nên chọn các kỹ thuật từ bên trong, có thể thực hiện bằng ống thông ở mức độ trong da hay dưới da, thay vì làm phồng bề mặt da và cơ - đó là kỹ thuật cũ", ông nói.

Ông cũng khuyến nghị thực hiện liệu trình laser giúp săn chắc da và cổ, đầu tư vào một chế độ chăm sóc da tốt, bền vững.

Giống bác sĩ Dugar, y tá thẩm mỹ, người có tầm ảnh hưởng về sức khỏe (health influencer) Alex Pike tin rằng, Lindsay Lohan sở hữu diện mạo mới trẻ trung nhờ vào thay đổi lối sống nhiều hơn là phẫu thuật thẩm mỹ.

"Sự rạng rỡ của cô ấy phản ánh sức khỏe tốt và hiệu quả từ việc cai nghiện, điều này thường thể hiện qua làn da. Rõ ràng là cô ấy đang chăm sóc bản thân rất tốt với chế độ dinh dưỡng hợp lý. Vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ đó cũng là do một số phương pháp điều trị da mới nhất hiện nay", bà nói.

Theo bà, các thủ thuật tối thiểu mà Lindsay Lohan sử dụng gồm giảm nếp nhăn, phương pháp điều trị không xâm lấn như laser vi kim, lăn kim vi điểm PRP. Đây đều là những hình thức điều trị phổ biến ở Hollywood. Chúng không chỉ giúp cải thiện kết cấu tổng thể của da mà còn mang lại vẻ ngoài tươi tắn, tự nhiên, không sưng.

Từng gặp vấn đề lạm dụng chất kích thích trong quá khứ, Lindsay Lohan có cú lột xác và trở lại ngoạn mục trong những năm gần đây. Cô kết hôn với Bader Shammas năm 2022, chào đón con trai Luai năm 2023. Năm ngoái, một nguồn tin tiết lộ nữ diễn viên I Know Who Killed Me đã có lối sống lành mạnh hơn nhiều.

"Lindsay tự nấu ăn và sử dụng nhiều thực phẩm tươi, sạch. Cô ấy ăn nhiều rau xanh, tập Pilates và đi bộ. Cô ấy tập trung vào việc trở thành một người mẹ khỏe mạnh", nguồn tin nói.

Thục Linh (Theo Daily Mail)