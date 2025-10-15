Bí quyết giúp Kate Hudson trẻ đẹp ở tuổi 46

MỹỞ tuổi U50, nữ diễn viên Kate Hudson duy trì sự trẻ trung và năng lượng với thói quen bắt đầu ngày mới bằng việc thiền định, đi chân trần và ngắm mặt trời thay vì lướt điện thoại.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí EatingWell hôm 11/10, nữ diễn viên chia sẻ về những thói quen định hình buổi sáng và buổi tối của mình. "Tôi thức dậy vào khoảng 6h, thiền định trong lúc uống nước chanh ấm. Tôi cũng cố gắng không nhìn vào điện thoại trong khoảng thời gian này", Hudson nói.

"Khoảng một giờ sau khi thức dậy, tôi sẽ uống cà phê hoặc trà, đi chân trần ra ngoài và ngắm mặt trời. Đây là một trong những điều yêu thích mới của tôi trước khi các con thức giấc", cô thêm. "Ngắm mặt trời là một thói quen mới tuyệt vời: Nó có lợi cho nhịp sinh học và giúp cơ thể bạn sẵn sàng cho một ngày mới".

Mặc dù việc nhìn thẳng vào mặt trời nguy hiểm, có thể gây tổn thương mắt vĩnh viễn, việc tiếp xúc với ánh nắng một cách an toàn được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ở ngoài trời nắng có thể làm tăng serotonin, loại hormone giúp điều chỉnh tâm trạng và thúc đẩy cảm giác bình tĩnh, hạnh phúc. Ánh nắng cũng hỗ trợ cơ thể sản xuất vitamin D, giúp hấp thụ canxi. Các nghiên cứu phát hiện ra rằng dành thời gian ngoài trời còn có tác dụng giảm căng thẳng và giúp giảm viêm.

Kate Hudson. Ảnh: Karwai Tang/WireImage

Hudson cho hay bữa sáng quen thuộc của cô là sinh tố protein (protein shake). Cô luôn chuẩn bị sẵn trái cây và rau củ tươi để mình hoặc các con có thể ăn nhẹ bất cứ lúc nào. "Trong tủ lạnh, tôi cắt sẵn cà rốt, dưa chuột, củ đậu và ớt chuông vào các hũ thủy tinh có một chút nước ở đáy, cùng với trái cây cắt sẵn như xoài, dứa và các loại quả mọng. Khi bọn trẻ muốn ăn vặt, tôi chỉ cần bảo chúng mở tủ lạnh ra", cô kể.

Buổi tối, Hudson giữ mọi thứ đơn giản, dù thừa nhận có một "thú vui tội lỗi" trước khi ngủ. "Mỗi tối có thể khác nhau nhưng tôi thích lên giường thật sớm và cố gắng đọc sách trước khi ngủ. Đôi khi việc này cũng khó vì tôi bị ám ảnh bởi đồ nội thất và hay xem các trang đấu giá trực tuyến, không phải để mua mà chỉ lướt xem có gì mới", nữ diễn viên cho biết.

Tránh nhìn vào điện thoại ngay khi thức dậy cũng là cách nhiều người nổi tiếng khác ở Hollywood và các lãnh đạo doanh nghiệp khác bắt đầu ngày mới. CEO của Disney, Bob Iger, cho biết thức dậy lúc 4h15 và không xem điện thoại cho đến khi tập thể dục xong vì điều đó giúp đầu óc ông minh mẫn. "Tôi nghĩ điều này rất quan trọng để có đủ năng lượng và thời gian sắp xếp suy nghĩ, nhằm điều hành một công ty phức tạp trong một thế giới có nhịp độ rất nhanh", ông nói.

Với siêu mẫu Cindy Crawford, buổi sáng của cô khởi đầu bằng việc "nghe một podcast về Kinh Thánh hoặc thứ gì đó tương tự". "Mỗi sáng, họ đọc một câu Kinh Thánh và sau đó có người tóm tắt lại. Đó là thông tin đầu tiên tôi tiếp nhận trong lúc chải da khô và thoa dầu dưỡng thể. Tôi không xem tin nhắn hay email cho đến khi đã dành thời gian đó cho riêng mình", cô cho hay.

Bình Minh (Theo Business Insider)