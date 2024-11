Bí quyết giúp Ivanka Trump có hình thể lý tưởng

MỹIvanka Trump tập luyện thể lực 3-4 ngày mỗi tuần, chú trọng vào các bài tập kháng lực như tập tạ.

Mới đây, Ivanka Trump, con gái thứ hai của Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ chi tiết về chế độ sức khỏe và tập luyện của mình trên Instagram. Doanh nhân 43 tuổi tập trung vào việc tập tạ để siết mỡ, giữ hình thể săn chắc.

"Giống như nhiều phụ nữ, tôi từng rất thích cardio, yoga và pilates. Kể từ khi chuyển đến Miami, tôi đã chuyển sang tập tạ, giúp tôi xây dựng cơ bắp và thay đổi vóc dáng theo cách tôi chưa từng tưởng tượng", cô nói.

Ivanka hiện dành 3-4 ngày mỗi tuần để tập luyện kháng lực một mình hoặc với huấn luyện viên. Cô tập trung vào các động tác cơ bản, đã được kiểm chứng theo thời gian như squat, deadlift, gập bụng, đẩy và kéo.

Khi tập cùng huấn luyện viên cá nhân, Ivanka ưu tiên hình thể trước, sau đó đến trọng lượng cơ thể. Theo cô, điều này đảm bảo sự ổn định, duy trì tính toàn vẹn của từng động tác. Cô kết hợp các bài vận động trong các buổi tập để tăng phạm vi chuyển động. Ivanka cho biết tập tạ tăng cường sức mạnh và sức bền.

Khi không ở phòng gym, Ivanka tập yoga hàng tuần, kết hợp với hoạt động ngoài trời, gồm lướt sóng, bơi lội, đi bộ đường dài và chơi golf. Để tăng cường sức khỏe tim mạch, cô kết hợp một số buổi tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) mỗi tuần.

"Lịch trình cân bằng này truyền năng lượng mới vào thói quen thể dục của tôi và mang lại kết quả tuyệt vời", cô chia sẻ.

Ivanka Trump tại sự kiện ở Waymart, Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: Reuters

Regis Pagett, chuyên gia thể hình, chủ sở hữu phòng tập R Personal Fitness tại New York, nhận định việc tập kháng lực là "công thức bí mật mà mọi người đang tìm kiếm để có cơ thể khỏe mạnh".

Tập kháng lực, hay còn gọi là bài tập sức bền, thường sử dụng các dụng cụ như dây đàn hồi, tạ, hoặc chính trọng lượng cơ thể để tăng cường sức mạnh cơ bắp. Đặc biệt, các bài tập kháng lực giúp cải thiện tư thế cơ thể và sự cân bằng, giảm nguy cơ chấn thương, giảm cân, tăng cường sức khỏe tim mạch, là những lợi ích sức khỏe quan trọng cho phụ nữ trung niên.

Bên cạnh tập luyện, Ivanka cũng tập trung vào chế độ ăn giàu protein, với những món lành mạnh như cá hồi, cá ngừ.

"Chế độ tập luyện và dinh dưỡng đảm bảo thể hình phù hợp. Tập kháng lực giúp kích hoạt cơ bắp, đảm bảo mỗi chuyển động của cơ thể đều chính xác. Trong khi đó, lối sống giàu protein đảm bảo thời gian phục hồi cơ thể thích hợp, giúp giảm đau giữa các buổi tập", Pagett nói.

Ivanka Trump sinh năm 1981 tại New York, là con gái của Trump với vợ đầu - Ivana Zelníčková. Người đẹp cao 1,8 m nằm trong danh sách 100 phụ nữ quyến rũ nhất thế giới do tạp chí Maxim bình chọn năm 2007. Năm 2009, Ivanka kết hôn với Jared Kushner, con trai một nhà bất động sản New York, sinh ba con (một gái, hai trai).

Thục Linh (Theo Fox News)