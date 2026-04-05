Bí quyết giúp diễn viên Triệu Lộ Tư giữ vòng eo con kiến

Trung QuốcTriệu Lộ Tư giữ eo thon nhờ không nhịn ăn cực đoan, giảm đường và thực phẩm giàu calo, dùng quy tắc bát nhỏ và uống nước táo dưỡng nhan.

Với làn da trắng mịn, gương mặt trong trẻo cùng vóc dáng mảnh mai, Triệu Lộ Tư thường xuyên được nhắc đến như hình mẫu nhan sắc tự nhiên của thế hệ tiểu hoa đán Trung Quốc.

Dù sở hữu cân nặng lúc đỉnh điểm cũng chỉ chạm mốc 47 kg, ngôi sao "Vụng trộm không thể giấu" vẫn duy trì chế độ quản lý vóc dáng nghiêm ngặt để có được cơ thể săn chắc, đôi chân thon dài và vòng eo thon gọn.

Dưới đây là 4 bí quyết giúp nữ diễn viên sở hữu thân hình không mỡ thừa.

Đừng để cơ thể "phản kháng" do nhịn ăn cực đoan

Triệu Lộ Tư từng thử qua phương pháp "giảm cân chỉ bằng cách uống nước" nhưng nhanh chóng thất bại. Cô chia sẻ: "Việc nhịn ăn sẽ dẫn đến tình trạng ăn bù một cách mất kiểm soát. Cơ thể không thể chịu đựng sự thiếu hụt quá lâu, đến một ngày bạn sẽ ăn nhiều hơn cả lúc trước khi giảm cân".

Theo nữ diễn viên, đôi khi cảm giác thèm ăn bột phát là do tâm lý căng thẳng cần được giải tỏa. Những lúc này, thay vì tìm đến đồ ăn, cô thường đi dạo hoặc tìm việc gì đó để làm nhằm đánh lạc hướng sự chú ý, giúp giải tỏa áp lực một cách lành mạnh hơn.

Triệu Lộ Tư trong bộ ảnh chụp cho sự kiện Vogue Forces of Fashion tháng 10/2024. Ảnh: Weibo Zhao Lusi

Cắt giảm đường và thực phẩm giàu calo

Thay vì kiêng khem quá mức, Triệu Lộ Tư tập trung vào việc loại bỏ những tác nhân gây hại cho vóc dáng: đồ ngọt và thực phẩm nhiều dầu mỡ.

"Tôi thiên về việc 'cai' hẳn đồ ngọt và thực phẩm cao calo. Những thứ quá ngọt hoặc quá béo đều là gánh nặng cho cơ thể", cô cho biết. Chế độ của cô bao gồm:

Cắt giảm 50% lượng tinh bột từ cơm trắng.

Tuyệt đối không chạm vào đồ chiên rán, đồ ngọt tinh luyện.

Khi ăn nhẹ, luôn kiểm tra bảng thành phần để kiểm soát năng lượng nạp vào.

Quy tắc "bát nhỏ" và thực đơn giảm 3 kg/tuần

Để kiểm soát khẩu phần ăn, Triệu Lộ Tư thường dùng bát nhỏ nhằm tạo thói quen ăn uống định lượng. Nguyên tắc của cô là: Ăn uống phong phú vào ban ngày và cực kỳ thanh đạm vào buổi tối.

Thực đơn buổi tối của cô thường là dưa chuột trộn giá đỗ, mộc nhĩ (nấm mèo) trộn hoặc các loại nước ép rau củ. Nữ diễn viên từng tiết lộ thực đơn giúp giảm nhanh 3 kg trong một tuần với công thức: Ban ngày ăn uống bình thường (nhưng lành mạnh), buổi tối chỉ ăn rau xanh hoặc trái cây ít đường, ít calo.

Nước ép táo "dưỡng nhan" giúp điều hòa khí huyết

Công thức nước táo dưỡng nhan đang "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội thực chất bắt nguồn từ thói quen hàng ngày của Triệu Lộ Tư. Cô cho biết mình duy trì uống loại nước này mỗi ngày để cải thiện sắc mặt và vóc dáng.

Công thức bao gồm:

1 quả táo để cả vỏ.

3 lát hoàng kỳ.

3-4 quả hồng táo (táo đỏ).

3 hạt long nhãn.

Một nắm nhỏ kỷ tử và mạch môn.

Tất cả nguyên liệu đun cùng 600 ml nước trên lửa nhỏ trong 10 phút. Thức uống này không chỉ có vị ngọt thanh dễ uống mà còn giúp điều hòa khí huyết, làm đẹp da từ bên trong, đặc biệt phù hợp với thể trạng của phụ nữ.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là diễn viên Trung Quốc nổi bật của thế hệ sau năm 1995. Cô được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim cổ trang và hiện đại như Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Tinh hán xán lạn, Vụng trộm không thể giấu... Với vẻ đẹp ngọt ngào, làn da trắng sáng cùng phong thái gần gũi, Triệu Lộ Tư thường được nhắc đến như biểu tượng nhan sắc tự nhiên, không chạy theo xu hướng dao kéo. Ngoài diễn xuất, cô còn được yêu thích nhờ phong cách sống lành mạnh và hình ảnh trẻ trung, tích cực.

Mỹ Ý (Theo Cava TW)