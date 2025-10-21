Bí quyết giúp cụ ông 100 tuổi vẫn nâng tạ, lên xà

MỹUống 15 ly nước, ăn nhiều protein, luyện tập 6 ngày/tuần, giúp nhà vô địch thể hình Andrew Bostinto duy trì sức mạnh phi thường để tiếp tục thi đấu ở tuổi 100.

Hồi tháng 5, chỉ 4 tháng sau sinh nhật lần thứ 100 của mình, ông Andrew Bostinto giành đai vô địch tại cuộc thi thể hình của Hiệp hội Thể hình Quốc gia (NGA) ở bang Florida. Ông cũng chính là người sáng lập và CEO của NGA, một hiệp hội thể hình phi lợi nhuận.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ già đi. Đây là việc tôi làm hôm nay và sẽ tiếp tục làm vào ngày mai", nhà vô địch chia sẻ với CNBC Make It hôm 20/10.

Cụ ông này đã dành gần như cả cuộc đời mình cho thể hình. Vợ ông, bà Francine, cho biết ông đã tập luyện được 87 năm, từ khi mới 12 tuổi. "Tôi tập trong công viên, trở thành một vận động viên thể dục dụng cụ, thăng bằng bằng tay và làm người mẫu từ năm 17 tuổi", ông kể. Năm 1977, ở tuổi 52, ông Bostinto giành danh hiệu "Quý ông Cao niên Mỹ" trong một cuộc thi thể hình.

Ông Andrew Bostinto. Ảnh: Francine Bostinto

Để duy trì sức khỏe, cựu binh từng có 29 năm trong quân đội Mỹ tuân thủ lối sống kỷ luật. Khi còn trẻ và đang trong giai đoạn tập luyện thi đấu cường độ cao, ông "ăn nhiều protein, ít carbohydrate, hai phần trái cây, hai phần salad và 15 ly nước" mỗi ngày. Hiện tại, ông Bostinto không cần ăn nhiều như vậy nhưng vẫn tập trung vào việc nạp protein. Các bữa ăn của ông thường có trứng chưng, sữa chua, mỳ Italy và thịt viên.

"Tôi không ăn quá nhiều bất cứ thứ gì. Mọi thứ tôi ăn, tôi đều kiểm soát. Tôi không muốn thứ gì dầu mỡ", ông Bostinto nói. "Tôi chưa bao giờ hút thuốc hay uống rượu".

Ở tuổi 100, lực sĩ duy trì lịch tập 5-6 ngày một tuần. "Về thể chất, tôi vẫn khỏe mạnh", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí thể hình Muscle & Fitness. "Tôi có thể chống đẩy ở đây nhưng khi đến phòng tập, tôi thực hiện 6-7 bài tập cơ bản".

Chế độ tập của ông Bostinto gồm cả xà kép, hít xà đơn, nâng cao gối, tập cơ bụng hoặc "tập bất cứ thứ gì, bất cứ nơi đâu". Ông cố gắng giữ chế độ tập như cũ nhưng đôi khi phải điều chỉnh, chẳng hạn khi hồi phục sau đột quỵ hoặc để kiểm soát vấn đề ở chân kéo dài từ thời quân ngũ.

Năm 1977, ở tuổi 52, Andrew Bostinto giành giải trong một cuộc thi thể hình. Ảnh: Francine Bostinto

Ông Bostinto biết những gì mình đang làm là không bình thường ở độ tuổi này nhưng "miễn là yêu thích, tôi nên tiếp tục làm điều đó". Ông coi tập luyện là "ánh sáng dẫn đường" giúp vượt qua tuổi thơ cơ hàn, "chưa bao giờ có quà Giáng sinh hay sinh nhật". Xuất phát điểm đó là động lực để ông tiếp tục thành công, không phải vì sự phán xét của người khác.

"Tôi không tập luyện vì người khác mà vì bản thân mình", nhà vô địch thể hình nói.

Lời khuyên tâm đắc nhất của ông Bostinto dành cho những người muốn sống khỏe mạnh và giữ vóc dáng cân đối là "phải biết mình muốn đạt được điều gì".

"Hãy toàn tâm toàn ý với mục tiêu đó. Hãy giữ kỷ luật. Đừng nghe những người nói rằng bạn đang lãng phí thời gian. Đừng nghe những điều tiêu cực", ông bày tỏ.

Bình Minh (Theo CNBC Make It)