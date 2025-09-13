Bí quyết giúp cụ bà 100 tuổi vẫn tập tạ, đọc báo

MỹCụ bà Mary Coroneos, từng là giáo viên, tiết lộ bí quyết sống khỏe ở tuổi 100 nhờ không ngừng vận động, có chế độ ăn đơn giản và tinh thần ham học hỏi.

Cụ Coroneos có một lịch trình bận rộn. Tới giữa chiều, cụ đã đọc xong hai tờ báo, tập gym và ra bãi biển. Thói quen này đã được cụ duy trì từ nhiều năm qua, theo Business Insider.

Hồi tháng 6, Coroneos tổ chức tiệc sinh nhật mừng tuổi 100 tại Norwalk, bang Connecticut, nơi cụ sống cùng con gái. "Mẹ tôi là một người đầy năng lượng, năng động và tháo vát", bà Athena, 65 tuổi, con gái cụ Coroneos, tự hào nói.

Với cụ Coroneos, vận động là lẽ sống. Người phụ nữ có tuổi thơ sôi động khi lớn lên tại một thị trấn mỏ than ở phía tây Pennsylvania. Gia đình không mấy khá giả nhưng chính hoàn cảnh đó đã giúp cụ vừa được vận động thỏa thích lại vừa vui vẻ khi phụ giúp mẹ việc nhà. Thời gian rảnh, Coroneos cùng 4 người anh em thỏa sức nô đùa, khám phá khu vực xung quanh.

"Chúng tôi lúc nào cũng hoạt động, khi thì leo đồi vào rừng, lúc lại tìm kiếm những món đồ cổ", cụ kể.

Cụ bà Coroneos từng là một giáo viên. Ảnh: Mary Coroneos

Thời trung học, cụ Coroneos là vận động viên nòng cốt của đội bóng rổ và bóng chuyền. Cụ tốt nghiệp đại học năm 21 tuổi, sau đó lấy bằng thạc sĩ giáo dục và cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy đến tận năm 70 tuổi, thậm chí còn làm thêm ở cửa hàng để phụ giúp gia đình. Ngay cả khi đã nghỉ hưu, người phụ nữ vẫn đi dạy cho đến những năm 90 tuổi.

Cụ thường xuyên đến phòng gym, tập các bài rèn luyện sức mạnh cùng huấn luyện viên cá nhân với tạ tay nhẹ, dây kháng lực và các loại máy tập tạ. Cụ tập cardio trên xe đạp dạng ngồi và kết hợp một số động tác kiểu HIIT (luyện tập cường độ cao ngắt quãng) như đẩy xe trượt có tạ.

"Mẹ tôi muốn được thúc đẩy. Bà cần thử thách", con gái cụ Coroneos nói.

Ngay cả chấn thương cũng không thể giữ chân cụ bà quá lâu. Khoảng ba tuần sau cú ngã gãy hai xương tay vào mùa hè vừa qua, cụ Coroneos đã quay lại phòng gym, háo hức với các bài tập giúp cụ luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh.

"Việc tập luyện rất hiệu quả", người phụ nữ nói. "Chỉ cần không bị ngã là tôi ổn".

Một nghiên cứu lớn công bố trên British Journal of Sports Medicine(BJSM) đã phân tích dữ liệu từ gần 100.000 người trưởng thành và phát hiện ra rằng những người tham gia tập luyện sức mạnh từ 1-2 lần mỗi tuần có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 14%. Khi kết hợp cả tập sức mạnh và tập aerobic (cardio), nguy cơ này giảm xuống 47%. Các nghiên cứu trên The Journals of Gerontology cho thấy các bài tập HIIT giúp người lớn tuổi cải thiện sức mạnh, công suất (khả năng tạo ra lực nhanh) và sức bền tim mạch chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hơn so với các bài tập cường độ trung bình kéo dài.

Cụ Coroneos tập các bài rèn luyện sức mạnh với máy tập tạ, dây kháng lực và tạ tay nhẹ dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Ảnh: Mary Coroneos

Về dinh dưỡng, bí quyết của cụ Coroneos là đơn giản, nhất quán và không cầu kỳ. Cụ "không ăn quá nhiều và không uống rượu". Thực đơn điển hình mỗi ngày gồm: bữa sáng với hai quả trứng bơ, trà mật ong; bữa trưa nhẹ nhàng với súp rau củ gà, còn bữa tối "phó thác" cho con gái Athena chuẩn bị.

"Athena thích ứng biến nên tôi là 'nạn nhân' của nó", cụ bà cười nói, cho biết thích ăn kem và uống bia tráng miệng.

Không chỉ chăm lo thể chất, Coroneos còn luôn giữ cho trí óc minh mẫn bằng thói quen đọc báo và không ngừng học hỏi. Đối với cụ, phòng gym không đơn thuần là nơi luyện tập, mà còn là một "mái nhà chung" đầy ắp niềm vui xã hội. Tại đây, cụ gặp gỡ bạn bè và cởi mở giao lưu. "Mẹ tôi nổi tiếng là người hay tán tỉnh. Dù đã 100 tuổi, mắt bà vẫn tinh", Athena hóm hỉnh tiết lộ việc mẹ mình không ngại "để mắt" đến các quý ông độc thân tuổi 80.

Đức tin cũng là một phần quan trọng trong cuộc đời cụ Coroneos. "Tôi luôn nhớ rằng 'đấng bề trên' đang quán xuyến mọi việc và điều đó giúp tôi cư xử tốt hơn", cụ chia sẻ.

Trong những năm tháng dạy học, Coroneos đã xây dựng được tình bạn bền chặt với các học trò. Rất nhiều người trong số họ từ khắp nơi trên thế giới đã về mừng sinh nhật 100 tuổi của cô giáo cũ.

Bình Minh (Theo Business Insider)