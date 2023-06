Bí quyết giúp Cher giữ dáng thon ở tuổi 77

"Nữ thần nhạc pop" Cher tập siết cơ bụng với cường độ cao, ăn gạo lứt, đậu và salad để giữ dáng ở tuổi 77.

Đầu tháng 6, Cher cho biết sẽ phát hành album phòng thu It's A Man's World bản cao cấp vào ngày 14/7, với các hit như Walking In Memphis, One By One được phối lại từ bản gốc đình đám năm 1995.

Tạp chí Glamour nhận xét ở tuổiU80, Cher vẫn giữ được nguồn năng lượng trẻ trung, sôi nổi như hơn 50 năm trước, khi bà ở đỉnh cao sự nghiệp. Bà vẫn nhảy múa trên giày cao gót 15 cm, mặc corset, trang phục bó tôn đường cong.

Trong cuộc trò chuyện với tạp chí E!, "Nữ thần nhạc pop" người Mỹ cho biết bà tập luyện gấp đôi các nghệ sĩ trẻ khác để giữ vòng eo cũng như cơ thể thon thả trong nhiều năm. "Gần như tôi lúc nào cũng ở phòng gym. Tôi liều mình để có thân hình này. Bí quyết để sở hữu dáng người tuyệt đẹp không có gì ngoài sự chăm chỉ", bà nói.

Cher tập thể dục (video: Laser Disc) Cher tập thể dục cùng huấn luyện viên. Video: Laser Disc

Danh ca tập năm ngày một tuần với huấn luyện viên riêng. Một trong những bài tập yêu thích của bà là ABS để siết cơ bụng, đánh tan mỡ, giúp ngăn ngừa và kiểm soát những cơn đau lưng. Bài tập cũng góp phần tạo sự thăng bằng trong vận động, tránh té ngã ở người có tuổi. Nhờ tập ABS thường xuyên trong thời gian dài, Cher có thể thoải mái mang giày cao gót ở khắp nơi như thảm đỏ, sân khấu mà không cảm thấy nặng nề hay gây choáng.

Ngoài ABS, Cher tập thêm wall sit - bài tập thể dục dựa lưng vào tường, tăng cường giúp eo giảm mỡ nhanh, chân và vòng ba săn chắc. Ca sĩ cũng thích tập zumba, yoga để tăng sức bền và độ dẻo dai. Theo Women's Health, bà có thể thực hiện động tác plank trong 5 phút. Khi có thời gian rảnh, bà chơi lướt sóng, đi bộ và wii tennis - trò chơi quần vợt điện tử.

Bên cạnh tập luyện, Cher rất chú trọng ăn kiêng. Năm 1991, ca sĩ phát hành cuốn sách Cher Forever Fit: The Lifetime Plan for Health, Fitness, and Beauty về chế độ ăn kiêng và thói quen tập thể dục của bà. Trong sách, Cher viết không bao giờ động tới món thịt xông khói, bánh mì kẹp thịt béo ngậy, giăm bông và thịt đỏ.

Trên tạp chí Hi năm 2013, bà nói không thích thịt và đồ có hàm lượng chất béo cao. "Thực phẩm chứa chất béo khiến tôi uể oải, tăng cân. Tôi đã cai sữa nguyên chất, chuyển sang sữa không béo. Tôi nghĩ pho mát là một trong những thứ tồi tệ với cơ thể. Nó không tốt cho tiêu hóa".

Danh ca Cher khiến nhiều người ngưỡng mộ về vóc dáng khi mặc corset, làm vedette trong show Xuân Hè 2023 của Balmain. Ảnh: Gorunway

Trước đây, Cher từng dùng thức ăn nhanh khi quay phim. Sau đó bà từ bỏ, thay bằng những bữa ăn lành mạnh với khoai lang, khoai tây nướng, salad Caesar. Bà tăng cường ăn gạo lứt, các loại đậu, rau, mì ống và trái cây. Trong sách, bà viết: "Mì ống cung cấp cho tôi rất nhiều năng lượng, các loại trái cây như chuối, đu đủ và xuân đào cũng vậy".

Cher cho rằng sức khỏe là một phần quan trọng trong cuộc sống nên bà chỉ ăn những thứ tốt cho cơ thể. Ngoài ăn kiêng, bà chăm sóc da đều đặn và thay đổi các loại mỹ phẩm theo sở thích. Danh ca hiện thích kem dưỡng mắt và sữa rửa mặt của do bạn của bà - Tiến sĩ Barbara Sturm - nghiên cứu và sản xuất. Ngoài ra, các sản phẩm của Jan Marini hay Proactiv cũng được bà đưa vào quy trình dưỡng da.

Sinh năm 1946, Cher là một trong những biểu tượng âm nhạc và thời trang thành công mọi thời. Bà được mệnh danh "Nữ thần nhạc pop", đại diện cho nữ quyền trong ngành công nghiệp nam giới thống trị. Trong sự nghiệp kéo dài suốt sáu thập niên, bà bán được 100 triệu đĩa nhạc, đoạt một giải Grammy, một giải Emmy, một giải Oscar, ba giải Quả Cầu Vàng cùng nhiều giải thưởng danh giá khác. Cher là nghệ sĩ duy nhất có đĩa đơn quán quân trên bảng xếp hạng Billboard từ thập niên 1960 đến 2010.

Sao Mai