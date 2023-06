Cher mặc như thanh niên ở tuổi 77

Hôm 1/6, trên trang cá nhân, Cher cho biết sẽ phát hành album phòng thu It's A Man's World bản cao cấp vào ngày 14/7, với các hit như Walking In Memphis, One By One được phối lại từ bản gốc đình đám năm 1995.

Ở tuổi 77, Cher được nhận xét vẫn tràn đầy năng lượng. Bà đón sinh nhật tuổi mới hôm 20/5 tại Mỹ. Danh ca đang hẹn hò với bạn trai kém 40 tuổi - rapper Alexander Edwards.