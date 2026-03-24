Bí quyết giúp bà mẹ U40 sỡ hữu 'tuổi sinh học 17'

TP HCMĂn uống đủ chất và tập cardio kết hợp kháng lực đã giúp chị Huyên, 35 tuổi giảm 9 cm vòng eo và đưa tuổi sinh học về ngưỡng 17 trong 90 ngày.

Chị Nguyễn Thị Huyên từng có gần một thập kỷ gắn bó với vị trí trợ lý kinh doanh bất động sản - một công việc năng động và đầy áp lực. Thế nhưng, khi thiên chức làm mẹ gõ cửa, chị quyết định tạm dừng sự nghiệp để dành trọn 3 năm đầu đời bên con.

Cuộc sống của một "mẹ bỉm toàn thời gian" tại đô thị sầm uất như TP HCM, lại không có người giúp việc hay ông bà hỗ trợ, nhanh chóng cuốn chị vào vòng xoáy mệt mỏi. Những đêm thiếu ngủ triền miên và áp lực chăm con khiến người phụ nữ vốn yêu bản thân dần trở nên xuề xòa.

"Dù cân nặng không tăng quá nhiều, nhưng soi gương tôi thấy một phiên bản khác lạ: da chảy xệ, nám, viêm da và cơ thể luôn trong trạng thái cạn kiệt năng lượng", chị Huyên nhớ lại. Vóc dáng thiếu săn chắc khiến chị đánh mất sự tự tin, không còn dám diện những bộ trang phục mình từng yêu thích.

Vẻ ngoài đứng tuổi của chị Huyên trước khi thay đổi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi con bắt đầu đến trường, chị Huyên hiểu rằng đã đến lúc mình cần một bản "nâng cấp". Đầu tháng 4/2025, chị tự tặng cho mình một món quà sinh nhật tuổi 34 đặc biệt: Lập danh sách hồi phục sức khỏe và vóc dáng sau 3 năm bị bỏ quên.

Từng có 8 năm tập yoga dây bài bản, chị Huyên hiểu vận động là cần thiết nhưng chưa đủ. Chị nhận ra vấn đề của mình không phải dư cân mà là dư mỡ, thiếu cơ. Thay vì chọn các phương pháp ăn kiêng khắc nghiệt hay cắt bỏ tinh bột - vốn dễ gây kiệt quệ và khó duy trì - chị tìm đến chương trình chuyển đổi vóc dáng 90 ngày dựa trên nguyên tắc cân bằng dinh dưỡng.

Điểm khiến chị bất ngờ nhất là phương pháp này cho phép chị ăn nhiều hơn trước, đặc biệt là ưu tiên đạm. "Tôi không ăn kiêng, tôi học cách ăn đúng tỷ lệ", chị chia sẻ.

Thực đơn hàng ngày của chị Huyên luôn đảm bảo quy tắc "4 nhóm chất" trong 3 bữa chính và 1-2 bữa phụ. Chị thường xuyên ăn các loại rau lá, kết hợp linh hoạt giữa đạm động vật (thịt, cá, tôm, cua) và đạm thực vật (sữa hạt, các loại đậu), ưu tiên các loại tinh bột chuyển hóa chậm (tinh bột tốt).

Ngoài ra, không cần cân đo phức tạp, chị ước lượng tỷ lệ bằng mắt để có thể áp dụng ở bất cứ đâu, kể cả khi đi ăn tiệm. Chẳng hạn, khi ăn phở, chị sẽ gọi thêm thịt để đảm bảo đủ lượng đạm cần thiết, đồng thời hạn chế tối đa đường và đồ chiên rán.

Chị Huyên giảm 9 cm eo nhờ ăn uống, tập luyện đúng cách. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Song song với dinh dưỡng, chị thiết lập lịch trình vận động vừa sức từ 20 đến 30 phút mỗi ngày, xen kẽ giữa cardio và tập kháng lực. Theo Tạp chí Health, các bài tập cardio không chỉ giúp kiểm soát nhịp tim mà còn tối ưu hóa quá trình trao đổi chất. Trong khi đó, tập kháng lực đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng khối lượng cơ bắp - "lò đốt" calo tự nhiên của cơ thể - đồng thời ngăn ngừa loãng xương và cải thiện sức khỏe tinh thần.

Sau 3 tháng kiên trì, từ cân nặng 47 kg, chị Huyên giảm được 4 kg nhưng số đo vòng eo giảm sâu tới 9 cm. Ấn tượng hơn, mỡ toàn thân giảm 5%, mỡ nội tạng giảm 1,5 chỉ số. Thiết bị cân sinh học cũng như các xét nghiệm ghi nhận tuổi sinh học của chị dao động ở mức 17 - trẻ hơn tuổi thực đến 18 năm.

"Dù khái niệm "tuổi sinh học" vẫn còn nhiều tranh luận trong giới y khoa về phương pháp đo lường, nhưng sự cải thiện rõ rệt về làn da giảm nám, sức bền và năng lượng sống của tôi là bằng chứng thực tế", người phụ nữ bày tỏ.

Không chỉ dừng lại ở thay đổi cá nhân, chị Huyên còn trở thành "người truyền lửa" cho cả gia đình. Chứng kiến mẹ chồng 60 tuổi thoát cảnh lệ thuộc vào thuốc tiểu đường nhờ giảm 10 kg, hay mẹ ruột tìm lại sự thoải mái trong hệ tiêu hóa, chị càng tin vào con đường mình chọn.

Đáng chú ý nhất là màn "dậy thì thành công" của cô cháu gái: giảm 11 kg sau 2 tháng để bước ra khỏi "vỏ ốc" tự ti. Hình ảnh cô bé vốn chỉ quen với những bộ đồ rộng thùng thình nay rạng rỡ tỏa sáng trong cuộc thi nữ sinh thanh lịch chính là trái ngọt lớn nhất từ hành trình thay đổi lối sống của cả gia đình.

Chị Huyên trẻ trung, xinh đẹp sau 90 ngày thay đổi lối sống. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện tại, chị Huyên vẫn duy trì lối sống này như một hơi thở: 3 bữa chính cân bằng và 30 phút đi bộ mỗi ngày. Chị quan niệm thay đổi vóc dáng không phải để trở thành ai khác, mà là để trở về phiên bản tốt nhất của chính mình.

"Trước đây chúng ta chỉ cần ăn no, nhưng khi cuộc sống tốt hơn, chúng ta cần học cách ăn đúng để khỏe đẹp lâu dài. Đừng ngược đãi cơ thể bằng những phương pháp quá khắc nghiệt khiến mình kiệt quệ", người phụ nữ nói.

Từ một người mẹ bỉm sữa từng có lúc "quên mình", chị Huyên giờ đây không chỉ sở hữu vòng eo 59 cm mà còn trở thành người đồng hành, lan tỏa cảm hứng sống khỏe cho nhiều phụ nữ khác. Với chị, mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều đáng trân trọng, và việc làm chủ sức khỏe chính là chìa khóa để tận hưởng trọn vẹn những phiên bản tuyệt vời nhất của bản thân.

Mỹ Ý