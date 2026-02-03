Bí quyết giữ sắc vóc của bà Melania Trump

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump ăn bảy loại trái cây mỗi ngày, đi bộ với tạ đeo chân để dáng thon, sức khỏe dẻo dai.

Bà Melania Trump đang gây chú ý khi ra mắt phim tài liệu Melania: Twenty Days to History. Trong buổi quảng bá hôm 29/1 tại Trung tâm Trump Kennedy, bà gây ấn tượng với bộ váy suit ôm dáng của Dolce & Gabbana. Nhiều người nhận xét bà có vóc dáng đẹp ở tuổi 56, ăn vận sang trọng và có gu.

Bà Melania Trump đến buổi ra mắt phim tài liệu "Melania: Twenty Days to History" ngày 29/1 ở Washington. Ảnh: AFP

Theo Allure, hàng chục năm nay, bà theo đuổi lối sống lành mạnh, xây dựng các thói quen tập luyện, chăm sóc da, ăn uống có lợi cho sức khỏe. Đệ nhất phu nhân Mỹ ưu tiên các phương pháp chăm sóc tự nhiên thay vì lạm dụng thủ thuật thẩm mỹ để giữ vẻ tươi trẻ. Trong một lần phỏng vấn, bà từng khẳng định trên Allure: "Tôi không thực hiện bất kỳ phương pháp thay đổi nào. Tôi phản đối botox, tiêm. Tôi chọn già đi một cách duyên dáng giống như mẹ tôi vậy".

Một phần quan trọng trong bí quyết chăm sóc sức khỏe của Melania là chế độ ăn uống cân bằng và giàu vitamin. Bà được biết đến là người rất chú trọng trái cây và rau củ trong bữa ăn hàng ngày. Theo Telegraph, bà thường ăn ít nhất bảy loại trái cây mỗi ngày, giúp cung cấp lượng lớn chất chống oxy hóa và vitamin thiết yếu cho cơ thể, góp phần cải thiện làn da và tăng cường hệ miễn dịch.

Bên cạnh đó, phu nhân Tổng thống Donald Trump thường bắt đầu ngày mới bằng sinh tố giàu vitamin hoặc bột yến mạch - những lựa chọn giúp cung cấp năng lượng kéo dài suốt buổi sáng mà không gây cảm giác nặng nề. Bà duy trì tinh thần lạc quan và cân bằng trong ăn uống. Bà cho phép bản thân ăn chocolate đen - món bà yêu thích - một cách điều độ, thay vì kiêng khem khắc nghiệt. Theo Telegraph, điều này phản ánh một khái niệm quan trọng trong dinh dưỡng - "vui vẻ với thức ăn" giúp cơ thể khỏe hơn.

Phong cách thời trang của bà Melania Trump Phong cách thời trang của bà Melania Trump. Video: YouTube Celebrity Forum/FashionwithH

Việc duy trì vóc dáng và sức khỏe không chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn mà còn dựa trên hoạt động thể chất. Bà Melania Trump được cho là thường xuyên thực hiện các bài tập như đi bộ với tạ đeo mắt cá chân, pilates và chơi tennis. Những hoạt động này giúp tăng cường cơ bắp, thúc đẩy sức khỏe tim mạch, giải tỏa căng thẳng.



Đệ nhất phu nhân Mỹ dưỡng ẩm da đều đặn. Từ hồi còn trẻ, bà đã luôn cấp ẩm cho da buổi sáng và tối bằng những sản phẩm chứa vitamin A, C, E, giúp da giữ nước và tăng cường đàn hồi, chống oxy hóa. Bà cũng hạn chế ra ngoài và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời quá mức. Ngoài dưỡng ẩm, bà còn chú trọng đến làm sạch, sử dụng các loại kem dưỡng giúp phục hồi da sau một ngày dài. Theo Allure, Melania không chạy theo những xu hướng làm đẹp cấp tốc, ưu tiên các sản phẩm mang dưỡng chất từ thiên nhiên, trong đó có hoa cúc.

Đệ nhất phu nhân Mỹ được nhận xét có làn da đẹp ở tuổi 56. Ảnh: Us Weekly

Theo Express, bà xây dựng một spa ngay tại nhà để massage, cắt móng chân, móng tay và chăm sóc da mặt. Bà Melania thường xuyên trang điểm từ khi còn là thiếu nữ. Mỗi khi ra ngoài, bà luôn phối đồ kỹ lưỡng, xuất hiện với diện mạo tươm tất kể cả khi chưa trở thành phu nhân tổng thống Mỹ. Cách trang điểm nhẹ được bà yêu thích gồm kem nền, mascara, phấn má hồng, son môi màu dịu. Thỉnh thoảng, bà dùng màu son môi cùng tông trang phục. Phong cách này phù hợp với nguyên tắc làm đẹp của bà Melania là nhấn mạnh vẻ đẹp tự nhiên và sự thanh lịch.

Sao Mai