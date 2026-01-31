Chiến lược thời trang của bà Melania Trump

Trong phim tài liệu 40 triệu USD, bà Melania Trump tự nhận có gu mặc sắc sảo, biến mỗi bộ cánh thành tiếng nói thể hiện quan điểm.

Vợ chồng Tổng thống Donald Trump ở buổi ra mắt phim tài liệu Vợ chồng Tổng thống Donald Trump ở buổi ra mắt phim tài liệu về bà Melania. Video: ANI News

Tối 29/1, bà Melania cùng chồng - Tổng thống Mỹ Donald Trump - xuất hiện ở buổi ra mắt phim tài liệu Melania: Twenty Days to History tại Trung tâm Trump Kennedy. Đệ nhất phu nhân diện thiết kế Dolce & Gabbana phối giày cao gót cùng tông của Louboutin. Vogue nhận định bộ phim, được Amazon MGM Studios mua lại, là một nỗ lực của bà trong việc thể hiện quyền lực mềm.

Melania: Twenty Days to History tập trung khai thác trang phục của bà Melania trong các hoạt động chính trị và xã hội như một sứ giả thời trang Mỹ, trong đó nhấn mạnh vào 20 ngày chuẩn bị trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của chồng bà. Bà chọn cách tiếp cận thẩm mỹ, tập trung vào những bộ trang phục xa hoa, các công trình cải tạo tại Nhà Trắng như sân tennis hay sân bowling, những chuyến di chuyển giữa New York, Mar-a-Lago và Washington DC trên nền nhạc của Rolling Stones và Michael Jackson.

Trailer 'Melania: Twenty Days to History' Trailer "Melania: Twenty Days to History". Video: Amazon MGM Studios

Các thước phim cho thấy Melania Trump, với xuất thân là một cựu người mẫu, đã gắn kết sâu sắc với ngành công nghiệp thời trang. Phần mở đầu của tác phẩm tái hiện phim thời trang kinh điển The Devil Wears Prada với hình ảnh Melania đi giày cao gót Louboutin da rắn, lên máy bay riêng đến New York.

Từ "sắc sảo" (edgy) thường xuyên được bà sử dụng để mô tả phong cách của bản thân. Những nhân vật kỳ cựu trong ngành như nhà tạo mẫu Hervé Pierre, Adam Lippes hỗ trợ bà chuẩn bị trang phục kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Sự tham gia của nhiếp ảnh gia thời trang danh tiếng Ellen von Unwerth trong việc chụp áp phích và chân dung quảng bá càng củng cố thêm tính "thời trang hóa" hình ảnh chính trị của Đệ nhất phu nhân.



Trong nhiệm kỳ thứ hai, thay vì mặc đồ của các nhà mốt châu Âu như trước đây, bà bắt đầu diện đồ của các nhà thiết kế Mỹ nhiều hơn như Ralph Lauren, Thom Browne, Proenza Schouler, Adam Lippes. Đây được xem là một nỗ lực để ủng hộ khẩu hiệu "sản xuất tại Mỹ" của chồng bà. Thực tế cho thấy, chiến lược này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Trên Vogue, Lippes cho biết doanh số bán hàng sau lễ nhậm chức đạt mức kỷ lục của thương hiệu.

Bà Melania Trump trong hình ảnh quảng bá phim tài liệu "Melania: Twenty Days to History". Ảnh: Ellen von Unwerth

Tuy nhiên, bà Melania vẫn giữ sự trung thành nhất định với các thương hiệu châu Âu như Givenchy, Dolce & Gabbana trong những sự kiện mang tính nghi lễ cao. Phim tài liệu cho thấy sự kết hợp giữa phong cách châu Âu và tinh thần Mỹ tạo nên hình ảnh bà Melania vừa đẳng cấp quốc tế, vừa gắn kết với giá trị nội địa.

Phim còn cho thấy đối với các thương hiệu thời trang, việc bà Melania Trump chọn trang phục của họ là một bài toán khó xử. Một số nhà thiết kế như Ralph Lauren và Thom Browne chọn cách tiếp cận truyền thống: họ công khai tôn trọng vị thế của Đệ nhất phu nhân và sẵn sàng thiết kế miễn phí cho bất kỳ ai giữ vị trí này như một cách tôn vinh hình ảnh nước Mỹ. Nhà thiết kế Diane Von Furstenberg và Tommy Hilfiger cũng từng bày tỏ quan điểm tương tự, cho rằng Đệ nhất phu nhân xứng đáng nhận được hỗ trợ về phong cách.

Đệ nhất phu nhân Mỹ được giới chuyên môn công nhận là biểu tượng thời trang với sự giao thoa giữa phong cách Mỹ hiện đại và nét cổ điển châu Âu. Ảnh: Ellen von Unwerth

Ngược lại, nhiều thương hiệu chọn cách giữ im lặng tuyệt đối. Họ bán hàng cho bà và không quảng bá rầm rộ như cách họ từng làm với bà Michelle Obama. Bà Melania được coi như bất kỳ khách VIP nào khác. 80% trang phục đều được bà tự mua sắm tại các cửa hàng cao cấp như Saks hay Bergdorf Goodman thay vì được thiết kế riêng hay nhận quà tặng từ thương hiệu. Điều này cho phép các nhãn hàng duy trì một ranh giới an toàn: họ không thể từ chối bán hàng cho một khách hàng lâu năm, nhưng cũng không muốn bị coi là ủng hộ các chính sách của chính quyền.

Theo Vogue, với Đệ nhất phu nhân Melania Trump, thời trang không chỉ là vẻ bề ngoài. Bà dùng phong cách cá nhân và sự trang trọng trở thành công cụ để tạo ra sức ảnh hưởng toàn cầu.

