Bí quyết giữ phong độ ở tuổi U80 của tài tử Arnold Schwarzenegger

MỹHuyền thoại cơ bắp Arnold Schwarzenegger tiết lộ chế độ ăn 70% thực vật và nguyên tắc "không bao giờ ngừng vận động" giúp ông giữ vững phong độ ở tuổi 78.

Ngôi sao gốc Áo, sinh năm 1947, nổi danh toàn cầu với các vai diễn cơ bắp kinh điển như Kẻ hủy diệt, Conan the Barbarian hay True Lies. Trước khi trở thành biểu tượng điện ảnh, ông là vận động viên thể hình chuyên nghiệp, người 7 lần vô địch giải Mr. Olympia danh giá những năm 1970, sau đó là Thống đốc bang California từ 2003 đến 2011.

Ở cái tuổi mà hầu hết mọi người an hưởng tuổi già, Schwarzenegger vẫn không ngừng vận động, một phần nhờ vào chế độ ăn uống và tập luyện gần như không thay đổi trong suốt nhiều thập kỷ. Dù vậy, ông cũng chia sẻ đã tích lũy không ít những cơn đau nhức và chấn thương theo thời gian, do tai nạn trượt tuyết, nhiều giờ liền trong phòng tập và những bộ phim hành động cường độ cao. "Cơ thể phải chịu rất nhiều áp lực và rõ ràng nó không được sinh ra để làm tất cả điều đó", ông nói.

Tuy nhiên, thay vì giảm tốc, tài tử vẫn liên tục xuất hiện trước công chúng và trong phòng tập. Các dự án gần đây của ông cho thấy một năng lượng bền bỉ: ra mắt cuốn sách bán chạy Be Useful (Hãy Trở nên Hữu ích), một series phim tài liệu ăn khách trên Netflix, và ứng dụng thể hình mang tên The Pump. Với hơn 30 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, ông thường xuyên chia sẻ những lời khuyên động lực, mẹo tập luyện và trả lời người hâm mộ. Thông điệp xuyên suốt của ông là sự nhất quán và điều độ - chìa khóa để duy trì động lực cũng như ăn mừng những chiến thắng nhỏ về sức khỏe.

Ở tuổi 78, Arnold Schwarzenegger đã điều chỉnh chế độ tập luyện và dinh dưỡng của mình suốt nhiều năm. Ảnh: Zimmer Biomet

Sự dẻo dai phi thường của Schwarzenegger đến từ sự điều chỉnh khôn ngoan các thói quen. Thay vì tập luyện 5 tiếng mỗi ngày để tạo ra những khối cơ khổng lồ như thời đỉnh cao, giờ đây ông dành khoảng 90 phút mỗi ngày cho việc tập luyện, ưu tiên các máy tập kháng lực và đạp xe thay vì tạ đòn nặng để bảo vệ các khớp vai và đầu gối bị bào mòn.

Với một người chuyên nghiệp đã tập tạ suốt 60 năm, lời khuyên của ông lại vô cùng đơn giản: "Các bài tập cơ bản là những bài tập bị đánh giá thấp nhất". Ông vẫn dành sự ưu ái đặc biệt cho tạ tự do, thứ cho phép các chuyển động linh hoạt hơn, với bài tập yêu thích mọi thời đại là clean and press (cử giật và đẩy tạ).

Bên cạnh luyện tập, chế độ ăn uống của ông cũng có sự thay đổi đáng kể khi tuổi tác tăng lên. Từng là người gắn bó với các loại đồ uống protein, giờ đây ông cắt giảm chúng, tin rằng "chỉ cần ăn uống rất tốt và duy trì sức khỏe theo cách đó". Để giảm cholesterol và tăng cường sức khỏe tim mạch, ông chuyển sang chế độ ăn 70% dựa trên thực vật, giảm đáng kể lượng thịt nạp vào.

Dù áp dụng quy tắc thực vật, ông vẫn giữ sự linh hoạt: "Quy tắc của tôi rất đơn giản, đó là tập trung vào các lựa chọn nhẹ nhàng, bổ dưỡng và tốt cho tim mạch trong thói quen hàng ngày. Thời gian còn lại, hãy tập luyện chăm chỉ hơn để bù đắp cho miếng bít tết đó". Ông cho phép mình thưởng thức mì Ý ở Rome hay thịt bê tẩm bột chiên ở Đức một cách thoải mái.

Bình Minh (Theo Business Insider)