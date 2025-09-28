Bí quyết giảm 14 kg của nữ hoàng quần vợt Serena Williams

Gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn sau khi giảm 14 kg, huyền thoại quần vợt Serena Williams thừa nhận phải dùng đến thuốc hỗ trợ vì những phương pháp tập luyện và ăn kiêng khắc nghiệt không hiệu quả sau khi sinh con.

Tại buổi ra mắt phim ngắn "The Tiger" của Gucci ở Milan, Italy, hôm 23/9, Serena Williams thu hút mọi ánh nhìn. Huyền thoại quần vợt xuất hiện với vẻ quyến rũ trong chiếc váy đen dài tay, được tô điểm bằng lông vũ ở vai, cổ tay và gấu váy. Chiếc váy có chất liệu vải hơi mỏng, khéo léo khoe họa tiết monogram đặc trưng của nhà mốt Gucci. Cô búi cao mái tóc nhuộm vàng, buông vài lọn mềm mại ôm lấy khuôn mặt.

Bà mẹ hai con đã trải qua một hành trình giảm cân trong những năm gần đây, sau khi sinh con gái thứ hai, Adira, vào tháng 8/2023. Serena từng chật vật để giảm cân sau sinh, khiến cô phải tìm đến thuốc GLP-1 như một giải pháp hỗ trợ. Kể từ đó, Serena giảm thành công khoảng 14 kg và trở nên tự tin hơn bao giờ hết.

Serena Williams thời còn thi đấu (trái) và hiện tại (phải). Ảnh: Instagram

Trên Instagram, cô chia sẻ loạt ảnh trong dịp ghé thăm Milan với dòng chú thích ngắn gọn: "Chỉ chơi những lá bài tôi được chia". Ngay lập tức, bạn bè và người hâm mộ đổ xô vào phần bình luận để tán thưởng vẻ ngoài mới của cô. Vận động viên Olympic Simone Biles thốt lên: "Xuất sắc", trong khi Khloé Kardashian viết: "Nữ hoàng dễ thương quá". Một người hâm mộ chia sẻ: "Từ gương mặt, vóc dáng đến khí chất đều toát lên vẻ thanh lịch".

Serena luôn thẳng thắn về hành trình giảm cân của mình, bao gồm cả việc sử dụng thuốc GLP-1 có tên là Ro. Các loại thuốc GLP-1 như Ro, Ozempic, Wegovy và Mounjaro hoạt động bằng cách ức chế cảm giác thèm ăn và thường được chỉ định qua đường tiêm cho bệnh nhân tiểu đường.

Sau nhiều tháng nỗ lực giảm cân nhưng không hiệu quả, ngôi sao Grand Slam quyết định sử dụng Ro. "Tôi không tài nào đưa cơ thể về mức cân nặng mình cần, dù đã thử mọi cách, tập luyện cật lực đến đâu", People dẫn lời Serena chia sẻ. "Thật khó tin, vì trong đời tôi chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như vậy, khi tập luyện chăm chỉ, ăn uống lành mạnh mà vẫn không thể giảm được cân".

Việc khổ luyện vốn không hề xa lạ với Serena khi cô từng giành 23 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp 27 năm và được xem là một trong những vận động viên vĩ đại nhất mọi thời đại. "Tôi chưa bao giờ đi đường tắt trong sự nghiệp và luôn nỗ lực hết mình. Tôi hiểu rõ cần phải làm gì để trở thành người giỏi nhất", cô nói thêm. "Vì vậy, tôi đã rất thất vọng khi làm những điều đó mà con số trên bàn cân hay vóc dáng của mình vẫn không hề thay đổi".

Nữ vận động viên từng đi bộ 30.000 bước mỗi ngày mà không thấy kết quả. Thậm chí có thời điểm, huấn luyện viên cũng yêu cầu cô phải giảm cân. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Women's Health hôm 21/8, Serena nói cô là bằng chứng cho thấy đôi khi, ăn kiêng và tập thể dục thôi là chưa đủ.

"Tôi là một minh chứng rõ ràng cho việc bạn có thể làm mọi thứ, ăn uống lành mạnh, tập luyện cật lực đến mức thi đấu thể thao chuyên nghiệp và vào đến chung kết Wimbledon hay Mỹ Mở rộng mà vẫn không thể giảm cân", cô nói. "Ro không phải là đường tắt, cũng không phải là một cái cớ để thoái thác. Đây chỉ đơn thuần là một công cụ hỗ trợ cho hành trình chăm sóc sức khỏe của tôi".

Serena giải thích "không bao giờ chọn một lối đi tắt để có cuộc sống khỏe mạnh". "Vấn đề là bạn cần biết cách sử dụng những công cụ sẵn có để hỗ trợ sức khỏe của mình. Đó là lý do tại sao việc chia sẻ câu chuyện của mình một cách minh bạch lại quan trọng đến vậy", cô cho hay.

Năm 2022, Serena giải nghệ ở tuổi 41 để chuyển sang lĩnh vực kinh doanh và giải trí. Cô ra mắt một dòng sản phẩm làm đẹp, sở hữu đội bóng rổ nữ chuyên nghiệp tại WNBA, Toronto Tempo, thi đấu từ mùa giải 2026. Cô còn xuất hiện ở nhiều sự kiện tầm cỡ như trận Super Bowl, nhảy múa với nam ca sĩ Kendrick Lamar.

Serena tại sự kiện của Gucci tại Milan mới đây. Ảnh: Instagram

Bình Minh (Theo Hello!)