Bí quyết giảm 11 kg không cần tập luyện của người phụ nữ Nhật Bản

Thay vì tập luyện cường độ cao, Satoco giảm thành công 11 kg nhờ thiết lập chế độ ăn thanh đạm, ưu tiên đạm thực vật và duy trì tâm lý thoải mái trong suốt hành trình.

Từ mức 56 kg, người phụ nữ 40 tuổi giảm xuống mức 45 kg sau nhiều lần thất bại thời trẻ. Thay vì chạy theo các phương pháp ép cân tức thời, chị quyết định thay đổi lối sống bền vững và chia sẻ hành trình này trên mạng xã hội, theo TVBS.

Chìa khóa giảm cân của Satoco xoay quanh việc kiểm soát nguồn đạm và cách thức chế biến. Các ngày trong tuần, chị ưu tiên nạp protein từ cá, tôm, động vật vỏ cứng và họ đậu. Chị dời khẩu phần thịt đỏ, trứng và sữa sang những ngày cuối tuần nhằm giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng. Cách sắp xếp này cắt giảm chất béo động vật nhưng vẫn đảm bảo sự linh hoạt cho thực đơn, giúp tinh thần chị luôn thoải mái.

Trong nấu nướng, Satoco dùng mirin làm gia vị chính thay cho đường trắng tinh luyện. Vị ngọt thanh và hương thơm lên men từ mirin giúp món ăn đậm đà mà không gây tích mỡ. Chị cũng chọn cách hấp, luộc, chần hoặc xào ít dầu thay vì chiên rán. Xửng hấp trở thành dụng cụ quen thuộc trong bếp, giúp thức ăn thanh nhẹ và giữ trọn dinh dưỡng. Tuy nhiên, Satoco không cấm đoán bản thân tuyệt đối mà xem các món đậm vị hay đồ chiên là phần thưởng nhỏ dịp cuối tuần, từ đó kiểm soát lượng calo ổn định và xua tan cảm giác tội lỗi sau bữa ăn.

Bên cạnh thực đơn, người phụ nữ Nhật Bản điều chỉnh thói quen ăn uống hàng ngày theo nhịp sinh học cá nhân. Nhận thấy cơ thể tỉnh táo hơn khi bỏ bữa sáng, chị chỉ dùng một ly cà phê đen để bắt đầu ngày mới. Khi dùng bữa, Satoco tự đặt quy tắc nhai miếng thức ăn đầu tiên ít nhất 30 lần. Thói quen này kéo dài thời gian nhai nuốt, giúp não bộ kịp nhận tín hiệu no và giảm đáng kể lượng thực phẩm nạp vào cơ thể. Chị cũng chia lịch trình cá nhân thành hai nhóm là "siết chặt kỷ luật" vào ngày thường và "ăn uống tự do" vào cuối tuần. Nhằm giúp vị giác thích nghi, Satoco luôn duy trì chuỗi ngày "siết chặt" ít nhất ba ngày liên tục.

Vóc dáng Satoco sau khi giảm 11 kg. Ảnh: Instagram

Khác với những lần giảm cân cực đoan trước đây, Satoco ngừng dằn vặt bản thân mỗi khi chưa đạt mục tiêu. Chị cho phép mình mua thực phẩm chế biến sẵn ở cửa hàng tiện lợi nhưng ưu tiên các lựa chọn lành mạnh, ít calo như bento cá nướng, súp miso ăn liền hoặc cơm nắm cá hồi. Thay vì vắt kiệt sức bằng các bài tập cường độ cao, Satoco tự tìm ra một chế độ ăn uống khoa học có thể gắn bó suốt đời, giúp duy trì vóc dáng thon gọn và tinh thần luôn tươi mới.

Bình Minh (Theo TVBS)