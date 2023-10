Bí quyết có ngoại hình trẻ trung của nữ KOL U65

Hong KongỞ tuổi 63, Gym Tan, một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội (KOL), có vóc dáng, ngoại hình trẻ trung mà không cần sử dụng Botox.

Với 417.000 người theo dõi trên mạng xã hội, Tan trở thành biểu tượng cho sự sang trọng bất chấp tuổi tác. Người hâm mộ thường ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ trung niên diện các trang phục thể thao, hở lưng táo bạo với hình thể cân đối. Với sức ảnh hưởng của mình, Tan nắm trong tay khoảng 50 hợp đồng quảng cáo, phần nhiều trong đó là hợp đồng người mẫu.

"Không botox, không filler (chất làm trẻ hóa làn da). Tôi không sử dụng những thứ đó", Tan trả lời phỏng vấn của tờ Post tại Los Angeles.

Bí quyết đầu tiên của bà là chạy bộ. Bà và chồng cùng đam mê bộ môn marathon. Trong buổi hẹn đầu tiên, cả hai hoàn thành cự ly 5 km dọc theo đường Bowen ở Mid-Levels tại Hong Kong. Họ kết hôn trong vòng một năm sau đó. Kể cả khi đã có con, Tan vẫn không từ bỏ đam mê chạy bộ của mình.

Khi còn sống ở Hong Kong, bà đã đến Macau và hoàn thành hai cuộc đua marathon. Tan dự định thử sức ở giải New York Marathon cùng con gái và chồng vào ngày 5/11 tới.

"Tôi không coi ai là đối thủ và không cần chứng minh bất kỳ điều gì. Tôi chỉ muốn về đích, không chấn thương và có trải nghiệm mới", bà nói.

Khi không tập luyện cho các giải marathon, Tan đi bộ hơn 9 km mỗi ngày. Bà cho biết thói quen này nhắc nhở bản thân không bao giờ bỏ cuộc, luôn chấp nhận thử thách ở bất kỳ độ tuổi nào.

Theo một nghiên cứu trên tờ Progress in Cardiovascular Disease, người chạy bộ thường xuyên sống thọ hơn ba năm so với người không có thói quen này. Để đưa ra kết luận trên, các nhà khoa học đã phân tích về lợi ích chạy bộ trong quá khứ và so sánh với những hình thức tập thể dục khác. Họ nhận thấy cứ chạy bộ một giờ, con người lại sống lâu thêm 7 tiếng và tuổi thọ người chạy bộ kéo dài tối đa thêm 3 năm. Đi bộ, đạp xe cũng tăng tuổi thọ nhưng không bằng chạy bộ.

Gym Tan thường xuyên khoe vóc dáng cân đối trong trang phục táo bạo. Ảnh: Gym Tan

Giải thích cho hiện tượng trên, nhóm tác giả nhận định chạy bộ là hình thức tập thể dục đặc biệt hiệu quả. Bên cạnh đó, người chạy bộ thường có đời sống lành mạnh, duy trì cân nặng hợp lý, không hút thuốc và hạn chế bia rượu.

Bên cạnh chạy bộ, Tan có một chế độ ăn lành mạnh, ngủ đủ giấc và giữ cho mình không căng thẳng. Bà không có thói quen ăn vặt, kiêng da gà và đồ dầu mỡ. Trong một đoạn video chia sẻ trên Instagram, bà nhắc đến món sinh tố buổi sáng gồm kem, trái cây, nước cam, sữa chua, bơ hạnh nhân và một muỗng bột protein. Bà có một quy tắc ăn uống cố định: luôn ăn protein trong tất cả các bữa.

Tan không chạy theo các xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện đại như liệu pháp ánh sáng đỏ, xông hơi hay ngâm mình trong nước lạnh. Bà cho rằng phương pháp đơn giản hơn là ngủ đủ 7 tiếng mỗi đêm và giữ mối quan hệ thân thiết với các thành viên trong gia đình.

Tan và con gái Mya chia sẻ nhiều niềm vui khi ở cạnh nhau. Bà cũng bày tỏ sự yêu quý và ngưỡng mộ đối với chồng mình, cho rằng cả hai "vẫn giống thuở ban đầu".

Dù vậy, Tan cũng thành thật chia sẻ, bề ngoài trẻ trung có thể phụ thuộc một phần vào gene di truyền.

"Tôi có thể chỉ may mắn thôi. Tôi là người châu Á, có lẽ do DNA nên tôi có thân hình mảnh mai bẩm sinh", bà nói.

