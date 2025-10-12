Bí quyết có làn da trong veo của Song Hye-kyo

Hàn QuốcNổi tiếng với vẻ đẹp không tuổi, nữ diễn viên Song Hye-kyo chia sẻ chu trình chăm sóc da hàng ngày của mình, nhấn mạnh tầm quan trọng của hai bước cơ bản nhất là tẩy trang kỹ và dưỡng ẩm đầy đủ.

Song Hye-kyo hôm 26/9 xuất hiện trên kênh YouTube của Vogue Korea bật mí về chu trình chăm sóc da cá nhân của mình. Trong video, khi được hỏi về "bí quyết chăm sóc da đặc biệt", nữ diễn viên 43 tuổi trả lời: "Không có gì đặc biệt cả nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải tẩy trang thật kỹ. Tôi luôn đảm bảo dưỡng ẩm đầy đủ cho da bằng kem dưỡng ban đêm trước khi đi ngủ".

Chu trình chăm sóc da của Song Hye-kyo, người nổi tiếng với vẻ đẹp không tuổi, quan trọng đến mức nào? Nếu không tẩy trang đúng cách có thể dẫn đến bít tắc lỗ chân lông và nổi mụn. Việc làm sạch kỹ lưỡng là vô cùng quan trọng đối với làn da. Đi ngủ mà không tẩy trang đúng cách có thể dẫn đến nhiều vấn đề về da. Nếu kem nền, dùng để che khuyết điểm, vẫn còn sót lại trên da, nó sẽ gây bít tắc lỗ chân lông. Điều này khiến nang lông thiếu oxy, dễ gây ra mụn và làm tăng nguy cơ lỗ chân lông to. Các loại mỹ phẩm màu có thể gây sạm da và các vấn đề về mắt.

Diễn viên Song Hye-kyo. Ảnh: Tatler

Vào những ngày có trang điểm, hãy chắc chắn tẩy trang sạch sẽ bằng phương pháp làm sạch hai bước. Loại da dầu nên sử dụng sản phẩm có khả năng làm sạch mạnh, trong khi da nhạy cảm nên dùng sản phẩm ít gây kích ứng hơn. Tuy nhiên, nếu bạn không trang điểm, chỉ cần rửa mặt một lần là đủ. Làm sạch quá kỹ thực tế có thể loại bỏ các yếu tố dưỡng ẩm tự nhiên của da. Việc xoa nhẹ nhàng với suy nghĩ rằng bạn chỉ đang rửa trôi bụi bẩn sẽ giúp bảo vệ hàng rào của da.

Khi lớn tuổi, da có xu hướng trở nên khô hơn. Giáo sư Shin Kyu-ok thuộc Khoa Nghệ thuật Sắc đẹp tại Đại học Eulji cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Health Chosun: "Khi phụ nữ lớn tuổi, bã nhờn và các yếu tố dưỡng ẩm tự nhiên giảm đi, làm suy yếu hàng rào bảo vệ da và khiến độ ẩm dễ bay hơi hơn. Đây là lý do tại sao ngay cả khi bạn có làn da dầu khi còn trẻ, da của bạn cũng sẽ trở nên khô".

Để ngăn chặn điều này, việc thoa kem dưỡng như cách của Song Hye-kyo có thể hữu ích. Hãy thoa kỹ một lớp kem chứa ceramide, hyaluronic acid và niacinamide vào buổi sáng và tối. Nếu bạn bị khô da hoặc ngứa ngáy nghiêm trọng, bạn nên thoa một lớp kem dưỡng ban đêm để giúp khóa ẩm.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim Trái tim mùa thu (2000). Cô đóng All In (2003), Full House (2004), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2023). Hồi đầu năm, cô trở lại màn ảnh rộng sau 11 năm với phim Black Nuns kể về những người cố gắng cứu một cậu bé bị linh hồn tà ác chiếm hữu. Ngoài ra, dự án Slowly, Intensely của Song Hye Kyo và Gong Yoo đang trong giai đoạn quay phim, dự kiến kết thúc vào tháng 12 năm nay, phát hành vào năm 2026.

Sau khi ly hôn với Song Joong Ki năm 2019, nữ diễn viên kín tiếng về đời tư nhưng tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn. Cô ước tính có khối tài sản trị giá 20 triệu USD.

Bình Minh (Theo Chosun, Nate)