Bí quyết có cơ bắp như trai trẻ ở tuổi U60 của siêu sao Bollywood

Ấn ĐộỞ tuổi 59, mốc thời gian mà nhiều người đàn ông đã chấp nhận sự xuống dốc của thể chất, Salman Khan lại chọn một con đường khác.

Bức ảnh cởi trần anh đăng trên Instagram hôm 3/11 không chỉ là một khoảnh khắc khoe thân hình. Đó là một tuyên ngôn, theo Hindustan Times. Trong tấm ảnh, khối cơ bắp rắn chắc của siêu sao Bollywood gần như thách thức quy luật của thời gian, một thành quả mà anh mô tả là đạt được "mà không cần từ bỏ bất cứ điều gì".

Nhưng đằng sau sự ung dung đó là một kỷ luật thép đã được trui rèn suốt hai thập kỷ. Rakkesh Uddiyar, huấn luyện viên thể hình đã đồng hành cùng Khan hơn 20 năm, vén bức màn bí mật về một chế độ mà chính anh gọi là "kiểu cũ nhưng hiệu quả đến tàn nhẫn".

Salman Khan khoe thân hình vạm vỡ trên Instagram hôm 3/11. Ảnh: Instagram

Họ không chạy theo những xu hướng tập luyện thời thượng đang tràn ngập mạng xã hội. Thay vào đó, bí quyết của Khan nằm ở "chuỗi bài tập khổng lồ" (giant set) – một biến thể của phương pháp HIIT (tập luyện cường độ cao ngắt quãng) nhưng được đẩy đến giới hạn cực đoan. "Chúng tôi bắt đầu với một bài tập và anh ấy chuyển ngay sang bài tiếp theo không nghỉ", Rakesh tiết lộ. "Thời gian nghỉ duy nhất của Salman là vài giây đi bộ từ máy tập này sang máy tập khác. Anh ấy luôn tắt điều hòa khi tập".

Hãy hình dung một buổi tập ngực của Salman Khan, có thể bao gồm 10 biến thể khác nhau, từ đẩy ngực dốc lên, chống đẩy, đến ép ngực. Anh không tập trung vào việc nâng những khối tạ khổng lồ, mà theo đuổi triết lý "tập luyện khối lượng lớn" (volume training), nơi sức bền và sự dẻo dai được ưu tiên. Toàn bộ buổi tập cường độ cao đó kết thúc chóng vánh trong vòng 45 đến 60 phút.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Medicine & Science in Sports & Exercise chứng minh các buổi tập HIIT ngắn có thể tạo ra hiệu quả trao đổi chất tương tự hoặc thậm chí vượt trội so với các buổi tập sức bền kéo dài hàng giờ. Hiệu ứng "đốt cháy sau" (afterburn effect), hay EPOC, khiến cơ thể tiếp tục tiêu thụ calo nhiều giờ sau khi rời phòng gym. "HIIT làm bạn đổ mồ hôi, mệt nhanh và đốt cháy nhiều calo hơn trong thời gian ngắn hơn", Rakesh giải thích. Đó là cách siêu sao tối ưu hóa từng phút quý giá của mình.

Nhưng cơ bắp không chỉ được xây dựng trong phòng gym. Kỷ luật của Khan còn thể hiện ở một nguyên tắc bất di bất dịch: anh chỉ ăn đồ nhà nấu, do chính tay mẹ anh chuẩn bị. Giữa một thế giới hào nhoáng của các siêu sao với những đầu bếp riêng và thực đơn xa hoa, sự lựa chọn của Khan gần như là một giai thoại.

Diễn viên Salman Khan. Ảnh: Bollywood Hungama

Thực đơn 5 bữa một ngày của anh gồm cháo, trứng và trái cây cho buổi sáng; cơm, cá hoặc gà, và thật nhiều rau xanh cho các bữa còn lại. "Anh ấy ăn một ít cơm và thích ăn nhiều rau hơn, luôn ưu tiên salad", Rakesh cho biết. Ngay cả bữa ăn "xả" (cheat meal) mỗi tuần một lần cũng được kiểm soát nghiêm ngặt dưới 2.000 calo.

Kỷ luật đó đã trở thành một phần bản năng. Nó không còn là sự ép buộc, mà là một nhịp điệu sống. Rakesh kể một chi tiết đắt giá: "Nếu không tập tạ và cardio, anh ấy sẽ không ngủ".

Salman Khan là diễn viên, nhà sản xuất phim và người dẫn chương trình truyền hình tại Ấn Độ. Anh được truyền thông ca ngợi là một trong những diễn viên thành công bậc nhất về mặt thương mại của điện ảnh Ấn Độ. Tài tử này được Forbes đưa vào danh sách những người nổi tiếng được trả lương cao nhất nhì thế giới năm 2015 và 2018.

Bình Minh (Theo Hindustan Times)