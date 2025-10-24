Bí quyết ăn uống tạo ra thể lực phi thường của Haaland

AnhTrong video mở màn kênh YouTube cá nhân, tiền đạo Erling Haaland hé lộ nhiều bí mật về chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt để đạt được thể lực phi thường.

Trong đoạn video 27 phút có tựa "Một ngày của cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp", Haaland ghi lại một ngày sinh hoạt tại biệt thự ở Alderley Edge (Cheshire) - từ bữa sáng, tập luyện cho tới những thói quen phục hồi thể lực độc đáo.

Tiền đạo Man City mở đầu bằng bữa sáng trứng, bánh mì sourdough (loại bánh mì được làm từ quá trình lên men tự nhiên, thay vì men công nghiệp) và cà phê pha với siro maple cùng sữa tươi sống. "Cà phê là siêu thực phẩm, nếu bạn uống đúng cách", anh nói. "Sữa tươi sống cũng vậy, tôi nghĩ nó rất tốt cho cơ thể".

Chuyên gia của Man City, Mario Pafundi trị liệu cho Erling Haaland trước khi tập luyện.

Tiền đạo người Na Uy cũng khuyên nên đi dạo sớm để hấp thụ ánh nắng tự nhiên, trước khi tiếp đón chuyên gia vật lý trị liệu của Man City, Mario Pafundi - người Haaland đùa gọi là "gã Italy khó tính".

Trong buổi trị liệu, Haaland giải thích cách anh duy trì độ linh hoạt ở háng và hông - chìa khóa để thực hiện những pha ghi bàn ở tư thế khó, như cú tung người lập công vào lưới Dortmund ở Champions League. "Muốn ghi những bàn kiểu đó, bạn cần sự linh hoạt cực tốt", tiền đạo 25 tuổi nói. "Tôi phải giữ được điều đó bằng mọi giá".

Haaland dùng liệu pháp ánh sáng đỏ để lấy vitamin D. Ảnh: Guardian

Ngoài vật lý trị liệu, Haaland còn dùng liệu pháp ánh sáng đỏ - công nghệ sử dụng tia hồng ngoại giúp phục hồi cơ bắp và giảm viêm. "Khi không có ánh nắng, tôi dùng đèn này để hấp thụ năng lượng ánh sáng đỏ cho cơ thể", anh chia sẻ.

Trên đường tới sân tập, Haaland ghé Greenoaks Farm, một trang trại nhỏ ở Cheshire, mua sữa tươi, mật ong thô và những miếng thịt bò nặng cả ký.

Haaland dùng bữa trưa có cá vược, măng tây và cơm chiên trứng, trước khi ra sân tập cùng đồng đội. Buổi tối, anh cùng bạn gái Isabel Haugsend Johansen nấu tomahawk steak (miếng thịt bò thăn lưng có nguyên xương sườn dài) trên bếp nướng ngoài trời. Bữa ăn còn có khoai tây và salad cà chua, rồi Haaland ngâm mình trong bồn nước đá và xông hơi.

"Tôi cố gắng làm điều này gần như mỗi ngày, ít nhất năm lần một tuần", anh cho biết.

Haaland nấu tomahawk steak cho bữa tối. Ảnh: Guardian

Haaland và Johansen quen nhau từ lò đào tạo Bryne ở quê nhà Na Uy khi mới 5 tuổi. Trong video, cô kể từng thích bạn của Haaland trước khi thay đổi suy nghĩ khi gặp lại Haaland. "Tôi tin đó là định mệnh", Isabel nói.

Từ khi khoác áo Man City năm 2022, Haaland ghi 139 bàn trong 157 trận. Thành tích của anh qua các mùa lần lượt là 52, 38 và 34 bàn. Mùa này, tiền đạo người Na Uy ghi 15 bàn trong 11 trận cho CLB, gồm 11 bàn ở Ngoại hạng Anh và bốn tại Champions League.

Hồng Duy (theo Daily Mail)