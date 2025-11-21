Bí quyết ăn uống giúp Novak Djokovic kéo dài đỉnh cao phong độ

Ở tuổi 38, trong khi các đối thủ cùng thế hệ giải nghệ, Novak Djokovic vẫn duy trì phong độ đỉnh cao nhờ chế độ ăn nghiêm ngặt.

Trong thời gian dài, Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic là bộ ba thống trị quần vợt nam. Hiện tại, trong khi Federer và Nadal giải nghệ, Djokovic vẫn tiếp tục thi đấu. Anh giữ vững chuỗi 428 tuần giữ vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP, ngay cả khi đối đầu với các ngôi sao trẻ hàng đầu thế hệ mới.

Djokovic đạt được sự dẻo dai này nhờ lối chơi thiên về thể lực. Anh từng nhiều lần ghi nhận "công lao" của thành tựu này cho chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt như không sữa, không gluten (nhóm protein có trong lúa mì và các loại ngũ cốc khác) và không đường tinh luyện. Chế độ dinh dưỡng kể trên đã cung cấp cho người đàn ông nguồn năng lượng, sự bền bỉ và sức dẻo dai.

"Đó không phải là yếu tố duy nhất tạo nên thành công của tôi nhưng nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng", Business Insider hôm 17/11 dẫn lời Djokovic chia sẻ. Tay vợt cũng nhấn mạnh anh là người ủng hộ việc mỗi người tự tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân, thay vì phải tuân theo một quy tắc cố định.

Novak Djokovic. Ảnh: Photosport

Lớn lên trong gia đình kinh doanh nhà hàng Italy, Djokovic thường xuyên ăn rất nhiều thực phẩm chứa gluten. Vì vậy, khi các xét nghiệm cho thấy anh không dung nạp gluten, đó là một "cú sốc lớn". Anh thừa nhận "trước năm 2009, tôi thậm chí còn chưa từng nghe đến gluten".

Bên cạnh gluten, bác sĩ cũng khuyên anh nên cắt giảm đường và sữa. Djokovic cho hay chỉ trong vòng 3 tháng loại bỏ gluten, sữa và đường tinh luyện, anh cảm thấy sự thay đổi vượt bậc và "dường như không bao giờ muốn quay lại nữa".

Nhà vô địch Grand Slam 24 lần và huy chương vàng Olympic cho biết bản thân đã học được nhiều điều có lợi từ việc ăn thực phẩm sạch, nguyên chất (whole foods), tìm hiểu rõ nguồn gốc và cách chế biến nông sản. Tay vợt cũng nhận ra tầm quan trọng của việc quản lý giấc ngủ, căng thẳng, cảm xúc và quá trình hydrat hóa (cung cấp đủ nước) - "tất cả khía cạnh này đều liên quan đến sức khỏe và thể trạng chung của cơ thể".

Trước khi thay đổi chế độ ăn uống, Djokovic phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe cản trở thể lực trên sân. Anh thường xuyên bị nghẹt xoang và có giấc ngủ không tốt. "Tôi gặp các vấn đề về hô hấp ảnh hưởng đến thể lực trên sân. Tôi phải bỏ cuộc trong các trận đấu ngay từ đầu sự nghiệp chuyên nghiệp mà không hiểu tại sao như vậy, vì tôi luôn là người tận tâm tập luyện", tay vợt số 1 thế giới chia sẻ.

Anh cũng bị dị ứng phấn hoa, khiến khó ngủ hơn trong những thời điểm nhất định trong năm. Việc cắt bỏ gluten và sữa đã cải thiện đáng kể khả năng hô hấp và giấc ngủ, từ đó tăng cường khả năng phục hồi. Djokovic cảm thấy "một nguồn năng lượng và sức sống tuyệt vời" ngay sau đó.

Anh mô tả đó là một "vòng xoáy đi lên". "Khi hệ hô hấp không bị tắc nghẽn và cơ thể có thể thở đúng cách, điều đó rõ ràng giúp bạn tiếp nhận oxy tốt hơn, cải thiện hiệu suất thi đấu trên sân, tăng cường thể lực và năng lượng, từ đó dẫn đến giấc ngủ chất lượng hơn", Djokovic chia sẻ.

VĐV nhấn mạnh việc rèn luyện khía cạnh tinh thần và cảm xúc trong thi đấu là "một quá trình không bao giờ kết thúc". Tuy nhiên, việc nỗ lực tìm hiểu thêm về bản thân cũng như cải thiện các mối quan hệ cá nhân đã mang lại lợi ích trực tiếp cho sự nghiệp thể thao của Djokovic.

"Chúng ta đều là một hệ thống thống nhất, kết nối với nhau. Chúng ta không thể tách rời cảm xúc và khía cạnh tinh thần khỏi những gì đang diễn ra", anh nói, cho rằng một vận động viên chuyên nghiệp không thể gạt bỏ những vấn đề cá nhân khi bước vào sân đấu.

Ngoài ra, Djokovic cũng học cách sử dụng chánh niệm (mindfulness) để giảm căng thẳng, chăm sóc sức khỏe tinh thần và cảm xúc. "Đó thực sự là một phương pháp tiếp cận đa ngành, mang tính toàn diện. Tôi sẽ nói rằng mọi thứ thực sự được kết nối với nhau về mặt cơ thể, tâm trí và tâm hồn", anh bày tỏ.

Bình Minh (Theo Business Insider)