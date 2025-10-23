Bí quyết 'ăn đúng, không nhịn đói' của thiên thần Victoria's Secret

Trung QuốcSiêu mẫu quốc tế Hà Tuệ (He Sui) tiết lộ cô tuân theo một "thực đơn tập luyện ma quỷ" để siết eo cấp tốc chỉ trong 10 ngày trước các show Victoria's Secret.

Hà Tuệ, "nàng thơ của Victoria’s Secret", và nam diễn viên, ca sĩ Trần Vỹ Đình (William Chan) hôm 18/10 công khai yêu nhau, có con trên Weibo. Ngay cả khi đã trút bỏ hào quang sàn diễn và bước sang vai trò mới, cô vẫn luôn duy trì vóc dáng "đẳng cấp siêu mẫu". Hà Tuệ từng tiết lộ 10 ngày trước mỗi show diễn của Victoria's Secret, cô sẽ bước vào một "thực đơn tập luyện ma quỷ". Chế độ này dựa trên việc kiểm soát ăn kiêng nghiêm ngặt và tập luyện có mục tiêu, giúp cô giảm tới 3 cm vòng eo chỉ trong 10 ngày.

Bí quyết của Hà Tuệ là "ăn đúng, không nhịn đói". Cô không ăn kiêng khắc nghiệt mà duy trì chế độ ăn đều đặn, thanh đạm, cân bằng dinh dưỡng, chủ yếu là thực phẩm ít chế biến, ít dầu mỡ và muối, đồng thời chú ý "chỉ ăn vừa đủ no". Thực đơn ba bữa điển hình của cô bao gồm bữa sáng với yến mạch, trứng, chanh và bơ; bữa trưa và tối đều chỉ có nửa bát cơm, kèm rau luộc, canh (như canh mướp, canh củ cải trắng) và cà chua, đậu que xào. Cô cũng bổ sung trái cây như táo, kiwi vào bữa ăn nhẹ và uống nước sau mỗi nửa giờ để thúc đẩy trao đổi chất.

Hà Tuệ trong show diễn của Victoria's Secret tại Thượng Hải, Trung Quốc, năm 2017. Ảnh: Xinhua/Ren Long

Một phân tích tổng hợp đăng trên tạp chí The Lancet chỉ ra chế độ ăn giàu thực phẩm toàn phần giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm nguy cơ béo phì. Thực đơn của Hà Tuệ với yến mạch, trứng, rau xanh và trái cây cung cấp đầy đủ protein, chất xơ và vitamin, giúp no lâu cũng như hạn chế cảm giác thèm ăn vặt. Việc hạn chế dầu mỡ, muối và đường tinh luyện cũng là yếu tố then chốt, bởi chúng là nguyên nhân chính gây tích mỡ và giữ nước trong cơ thể.

Việc uống nước đều đặn sau mỗi 30 phút là một chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả để thúc đẩy trao đổi chất. Nghiên cứu từ tạp chí The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism cho thấy uống khoảng 500ml nước có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất lên tới 30% trong khoảng một giờ sau đó.

Song song với chế độ ăn kỷ luật, Hà Tuệ tập thể dục ít nhất 1,5 giờ mỗi ngày. Cô thường kết hợp một giờ tập luyện sức mạnh để tạo đường nét cơ bắp, cùng 30 phút chạy bộ hoặc các bài tập tim mạch (aerobic) khác để đốt mỡ. Siêu mẫu cũng thường xuyên tập yoga và yêu thích các môn thể thao ngoài trời như leo núi, trượt tuyết, bơi lội để việc tập luyện không còn là nhiệm vụ nhàm chán. Cô từng chia sẻ ba bộ phận tập trung tạo nét nhiều nhất là mỡ thừa ở bắp tay, đùi trong và vùng bụng.

Cardio, chạy bộ giúp đốt cháy calo hiệu quả trong buổi tập, trong khi tập sức mạnh sẽ xây dựng khối lượng cơ bắp. Theo Hội đồng Thể dục Thể thao Mỹ (ACE), cơ bắp tiêu thụ nhiều năng lượng hơn mỡ ngay cả khi cơ thể nghỉ ngơi. Điều này có nghĩa là càng nhiều cơ bắp, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR) của bạn càng cao, giúp đốt mỡ hiệu quả suốt cả ngày. Việc tập trung vào các vùng core (bụng), bắp tay và đùi trong không chỉ giúp tạo đường nét thẩm mỹ mà còn tăng cường sức mạnh cốt lõi cho cơ thể.

Để siết dáng cấp tốc, 10 ngày trước show diễn, cô sẽ thực hiện các bài tập làm đẹp chân đặc biệt. Sau khi chạy bộ hơn 30 phút, cô luôn kết hợp các động tác giãn cơ và massage để tránh làm căng cứng cơ đùi. Một trong những bài tập yêu thích của cô để làm săn chắc mông và cải thiện vòng eo là động tác nằm nghiêng, gập một chân ra sau 90 độ và lặp lại 15 lần. Để tập thon đùi, cô sử dụng một bài tập với tường: gập gối phải sát tường, chân trái bước về phía trước, giữ tư thế trong 15 giây và lặp lại ba hiệp.

Hà Tuệ sinh năm 1989 tại Trung Quốc. Năm 2011, cô gây chú ý khi trở thành chân dài Trung Quốc đầu tiên trình diễn trong show nội y đình đám Victoria’s Secret. Cô từng xuất hiện trên sàn diễn Victoria's Secret 8 lần, xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí thời trang lớn như Vogue, Elle, Harper’s Bazaar. Ngoài làm mẫu, Hà Tuệ còn tham gia diễn xuất và các hoạt động thiện nguyện. Dù nổi tiếng nhưng cô luôn giữ hình ảnh thanh lịch, đời tư kín đáo.

Bình Minh (Theo Women's Health, ifeng, Elle)