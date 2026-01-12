Bị phạt vì bình luận sai sự thật trên Facebook của Lê Trung Khoa

Đà NẵngBình luận sai sự thật, xuyên tạc theo một bài viết trên Fanpage do Lê Trung Khoa tạo lập, người đàn ông bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Ngày 12/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng với người đàn ông 38 tuổi, trú xã Gò Nổi, do cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Theo cơ quan chức năng, người này sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận nội dung xuyên tạc, không đúng sự thật dưới phần bình luận của một bài viết đăng trên Fanpage do Lê Trung Khoa tạo lập phục vụ hoạt động chống phá nhà nước.

Khi được Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an xã Gò Nổi mời làm việc, anh ta thừa nhận hành vi, cho biết suy nghĩ thiếu chín chắn nên đăng bình luận sai sự thật; đồng thời tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm.

Người vi phạm đã đăng bài đính chính, xin lỗi cộng đồng mạng và chấp hành quyết định xử phạt.

Người vi phạm làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Cùng ngày, Công an phường Điện Bàn Bắc xử phạt 7,5 triệu đồng với người đàn ông 34 tuổi, trú phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng, do đăng bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng công an nhân dân trên mạng xã hội.

Hôm 31/12/2025, Lê Trung Khoa, 55 tuổi, bị TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt, tuyên án 17 năm tù về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Lê Trung Khoa sử dụng 12 trang, kênh thông tin để đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, bịa đặt gây hoang mang và bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm chống phá.

Ngọc Trường