Bị phạt 19 triệu đồng vì lái xe khách ngược chiều trên quốc lộ

Quảng TrịTài xế lái xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ 1 bị cảnh sát giao thông xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 10/12, Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị xử phạt tài xế xe khách 49 tuổi, trú xã Tuyên Hóa về hành vi Điều khiển xe ôtô đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều.

Bị phạt 19 triệu đồng vì lái xe khách đi ngược chiều trên quốc lộ 1 Camera hành trình ghi lại xe khách chạy ngược chiều. Video: Người dân cung cấp

Sự việc được camera hành trình ôtô khác ghi lại lúc 9h25 ngày 3/12 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Quảng Ninh. Video sau đó được gửi đến đường dây nóng của Cục Cảnh sát giao thông.

Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị xác minh xử lý. Tài xế bị phản ánh chạy tuyến Quảng Trị - Đà Nẵng đã đến làm việc với cơ quan chức năng, thừa nhận hành vi vi phạm.

Đắc Thành