Bị phạt 118 triệu đồng vì chạy xe quá tốc độ, không giấy tờ

Chạy quá tốc độ trên cao tốc, tài xế không có GPLX, giấy tờ, khiến cả tài xế lẫn chủ xe bị phạt hơn 118 triệu đồng.

Trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, lực lượng chức năng phát hiện một ôtô do tài xế Đ. Hoàng (sinh năm 1989, trú tại Tây Ninh) điều khiển vi phạm nhiều lỗi cùng lúc trong quá trình lưu thông vào ngày 21/4.

Các lỗi bao gồm xe chạy quá tốc độ quy định từ 10-20 km/h, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe (GPLX) và cũng không mang theo giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm. Cụ thể, với lỗi chạy quá tốc độ, tài xế bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX, lỗi không có GPLX phạt 19 triệu đồng, kèm theo hình thức tạm giữ phương tiện trong 7 ngày, lỗi không có giấy chứng nhận đăng ký xe bị phạt 2,5 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX.

Tài xế bị phạt trăm triệu đồng trên cao tốc Video cảnh sát làm việc với tài xế vi phạm. Nguồn: Cục CSGT

Không chỉ tài xế, chủ phương tiện là Hợp tác xã VC Xanh cũng bị xử lý do vi phạm quy định liên quan đến quản lý phương tiện. Cụ thể, đơn vị này bị phạt 58 triệu đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển và 34 triệu đồng do đưa phương tiện không có đăng ký tham gia giao thông. Tổng mức xử phạt trong vụ việc lên tới 118,5 triệu đồng. Phương tiện vi phạm bị tạm giữ trong 7 ngày theo quy định.

Với giá chiếc xe vi phạm (Limo Green giá 749 triệu), số tiền mà chủ xe và tài xế phạt nộp đã tương đương 16% giá xe.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi lưu thông trên cao tốc, người điều khiển cần tuân thủ nghiêm tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn và luôn tập trung quan sát. Đặc biệt, việc điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe là hành vi rất nguy hiểm, bởi người lái có thể chưa được đào tạo đầy đủ kỹ năng xử lý tình huống ở tốc độ cao, dễ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Bên cạnh đó, người lái cần mang đầy đủ giấy tờ phương tiện để đảm bảo tuân thủ quy định và tránh các rủi ro pháp lý.

Phạm Hải