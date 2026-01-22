Bí mật phần nước súp trong món bánh bao nổi tiếng thế giới

Trung QuốcĐầu bếp sử dụng nước cốt xương pha gelatin để tạo nên phần thạch súp đông đặc trước khi đặt vào bên trong nhân bánh, tạo nên phần súp nóng hổi khi hấp.

Tiểu long bao (xiao long bao) là bánh bao nhỏ được hấp trong xửng tre. Món ăn bắt nguồn từ Thượng Hải khoảng giữa thế kỷ 19. Hai nhà hàng lâu đời nhất phục vụ món ăn này là Nanxiang Mantou Dian (khu Yu Garden) và Gulong (khu Guyi Garden). Sau này, tiểu long bao nổi tiếng khắp thế giới nhờ chuỗi nhà hàng Đài Loan - Din Tai Fung.

Phần súp trong tiểu long bao. Ảnh: Tripadvisor

Nếu lần đầu ăn thử tiểu long bao, thực khách sẽ bất ngờ khi thấy phần nước súp thịt từ bên trong chảy ra sau khi cắn vào lớp vỏ. Để có được điều này, đầu bếp phải thực hiện nhiều công đoạn.

Theo Allrecipes, đầu bếp ninh xương gà, lợn, hành tươi, gừng để lấy nước cốt, lọc phần trong. Nước cốt được pha với gelatin, để nguội, cắt thành từng miếng nhỏ. Đầu bếp sẽ đặt vào bên trong mỗi chiếc bánh một miếng súp. Một số nơi, phần thạch súp có thể được trộn cùng nhân bánh. Khi hấp ở nhiệt độ cao, thạch tan, tạo thành nước sốt. Chiếc bánh sau khi hấp cũng đậm vị hơn so với bánh bao thông thường.

Tiểu long bao truyền thống dùng nhân thịt lợn, sau này có thêm các lựa chọn như hải sản, thịt bò hay xá xíu. Món ăn có lớp vỏ mỏng, dai giúp giữ trọn phần nước súp bên trong không bị thấm ra ngoài. Để thưởng thức, thực khách gắp bánh đặt lên thìa, chọc nhẹ lớp vỏ hoặc cắn một miếng nhỏ cho nước súp trào ra rồi húp. Bánh thường dùng kèm gừng thái chỉ và sa tế. Món này cần dùng ngay khi còn nóng để đảm bảo chất lượng lớp vỏ và "nước súp", tránh để nguội vì vỏ bánh sẽ bị cứng và giảm hương vị.

Bí mật phần nước súp trong món tiểu long bao nổi tiếng thế giới Đầu bếp làm nhân bánh bao súp. Video: Linh Hương

Tại Thượng Hải, nhờ sức hấp dẫn từ tiểu long bao, nhiều nhà hàng còn làm các phiên bản "khổng lồ" của món bánh bao súp. Thực khách thay vì dùng thìa hay đũa, sẽ dùng ống hút để thưởng thức phần nước.

Tại Thượng Hải, món ăn này phổ biến ở hầu hết nhà hàng truyền thống, hệ thống Din Tai Fung và khu Yu Garden (Dự Viên), điểm đến không thể bỏ qua của nhiều khách. Do lượng khách đông, người mua thường phải xếp hàng chờ gọi món và nhận đồ. Toàn bộ công đoạn nặn, hấp bánh được đầu bếp thực hiện trực tiếp trước mặt thực khách.

Bí mật phần nước súp trong món tiểu long bao nổi tiếng thế giới Thực khách thưởng thức phần nước súp bằng ống hút. Video: Linh Hương

Tâm Anh