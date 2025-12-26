Bí mật giờ ngủ giúp 'Thiên hậu Đài Loan' Thái Y Lâm trẻ đẹp

Trung QuốcỞ tuổi 45, "nữ hoàng Mandopop" duy trì thói quen đi ngủ lúc 21h30 để giữ gìn làn da và vóc dáng.

Trong chuỗi podcast mới mang tên Pleasure Talks, Thái Y Lâm chia sẻ về lối sống cá nhân khác biệt, giúp cô duy trì làn da và vóc dáng. "Thiên hậu Đài Loan" cho hay bí quyết không nằm ở những liệu trình đắt đỏ mà ở việc tuân thủ nghiêm ngặt đồng hồ sinh học.

Diva làng nhạc Đài Loan thừa nhận trước đây thường ngủ lúc 22h. Tuy nhiên, sau một chuyến công tác từ Mỹ trở về, việc phải điều chỉnh múi giờ đã đẩy giờ ngủ của cô sớm hơn một tiếng. "Suốt nhiều đêm liền tôi đi ngủ từ 21h. Hôm sau thức dậy, tôi thấy mình đẹp rạng ngời", nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ. Nhận thấy cơ thể phản hồi tốt, cô quyết định duy trì giờ lên giường cố định vào lúc 21h30.

Sự kỷ luật này đôi khi tạo nên những tình huống "dở khóc dở cười". Người bạn thân Thái Kiện Nhã tiết lộ trong các buổi tụ họp bạn bè, "nữ hoàng Mandopop" (nhạc pop tiếng Hoa phổ thông) thường lẳng lặng gọi xe về sớm để kịp giờ ngủ. Thậm chí, Thái Y Lâm còn ước các đêm nhạc của mình được tổ chức lúc 14h để cô có thể kết thúc công việc trước 17h và nghỉ ngơi sớm.

"Thiên hậu Đài Loan" Thái Y Lâm. Ảnh: Lifenewshk

Chương trình podcast đã vô tình biến cụm từ "giờ đi ngủ của Thái Y Lâm" trở thành một hiện tượng mạng xã hội. Ở tuổi 45, nhan sắc trẻ trung và vóc dáng chuẩn mực của diva là động lực khiến nhiều người quyết tâm học theo. Trên một diễn đàn, câu hỏi "đi ngủ lúc 21h30 có thực sự hiệu quả?" nhận về hàng loạt phản hồi tích cực. Nhiều người khẳng định việc ngủ sớm, dậy sớm không chỉ giúp làn da cải thiện rõ rệt như thời còn ở quân ngũ mà còn có thể hỗ trợ chữa lành các vấn đề sức khỏe như dị ứng chỉ sau vài tháng kiên trì.

Tuy nhiên, với đa số người trẻ hiện đại, thói quen đi ngủ sớm không dễ dàng. Một người cho biết "lên giường lúc 21h30 nhưng trằn trọc đến nửa đêm vẫn tỉnh, sáng dậy còn mệt hơn". Với áp lực công việc và sự bủa vây của các thiết bị điện tử, đi ngủ trước 22h dường như là "nhiệm vụ bất khả thi".

Trào lưu này còn trở thành một trò đùa mang tính biểu tượng, khi người dùng mạng dùng giờ ngủ của nữ ca sĩ làm mốc thời gian. Thay vì hẹn nhau lúc 22h30, họ sẽ nói: "Hẹn nhau sau khi Thái Y Lâm đi ngủ được một tiếng nhé". Thậm chí, một website có tên "Giờ tiêu chuẩn Thái Y Lâm, bạn ngủ chưa?" đã ra đời. Trang web này không chỉ để xem giờ mà còn là nơi mọi người vào "điểm danh" đi ngủ lúc mấy giờ, đồng thời thống kê người dân ở khu vực/thành phố nào ngủ sớm nhất.

Trước việc nhiều người cố học theo Thái Y Lâm đi ngủ lúc 21h30 nhưng lại bị tỉnh giấc giữa đêm, chuyên gia dinh dưỡng Cao Mẫn Mẫn đã đăng bài cảnh báo trên Facebook. Bà khẳng định thời điểm đặt lưng xuống giường không quan trọng bằng việc bạn "ngủ đủ giấc và có giờ giấc ổn định". Bên cạnh thời gian ngủ, chất lượng giấc ngủ mới là yếu tố tiên quyết để cơ thể thực sự hồi phục, tránh tình trạng ngủ dậy vẫn thấy mệt mỏi như chưa hề chợp mắt.

Theo tài liệu giáo dục về giấc ngủ từ Trung tâm Giấc ngủ của Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan, quy tắc vàng để có sức khỏe tốt là duy trì một giờ ngủ cố định. Các chuyên gia khuyến nghị nên lên giường trước 23h và đảm bảo ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Nếu nằm trên giường hơn 30 phút vẫn không thấy buồn ngủ, đừng cố ép mình phải nhắm mắt, hãy dậy và thực hiện một vài động tác vận động nhẹ nhàng hoặc đọc một cuốn sách để thư giãn. Việc cố nằm trằn trọc quá lâu chỉ khiến não bộ tỉnh táo hơn và càng khó đi vào giấc ngủ.

Thông tin từ các tạp chí y khoa cho thấy ngủ 6-8 tiếng mỗi đêm là ngưỡng an toàn nhất giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh. Việc ngủ quá dài (trên 9 tiếng) hay quá ngắn (dưới 5 tiếng) đều gây ra những hệ lụy tiêu cực cho cơ thể. Nếu không thể duy trì "Giờ Thái Y Lâm", các chuyên gia khuyến nghị cố gắng chìm vào giấc ngủ trước 23h để cơ thể có thời gian tự chữa lành và cân bằng nhan sắc từ bên trong.

Thái Y Lâm là một trong những ca sĩ Mandopop thành công nhất thế giới. Ảnh: Bulgari

Bình Minh (Theo HK01)