'Bí kíp' đạt 27 điểm 10 của nữ thủ khoa trường Tự nhiên TP HCM

Với 27/42 môn học đạt điểm tuyệt đối, cùng GPA 9.79/10, Võ Thị Khánh Linh là thủ khoa đầu ra trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM.

Khánh Linh, sinh viên ngành Khoa học dữ liệu, được vinh danh trong lễ tốt nghiệp ở trường hôm 9/12.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM, đánh giá đây là điểm số "ấn tượng", thể hiện nỗ lực bền bỉ của nữ sinh xứ Quảng.

Võ Thị Khánh Linh trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: HCMUS

Lớn lên trong gia đình có truyền thống làm nghề giáo ở Quảng Nam (cũ), Khánh Linh sớm hình thành ý thức học tập nghiêm túc. Nữ sinh bén duyên với ngành Khoa học Dữ liệu vào cuối năm lớp 12, khi tình cờ bắt gặp thông tin trên Facebook.

"Ngành này rất nổi ở các nước phát triển, được mệnh danh là nghề quyến rũ nhất thế kỷ 21", Linh kể. "Đây là 'cầu nối' hoàn hảo giữa đam mê Toán học và tính cách hướng ngoại, thích khám phá của mình".

Nhờ một chương trình ở trường cấp ba - THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Linh được một kỹ sư tại Áo truyền cảm hứng, với chia sẻ rất cụ thể về công việc hàng ngày hay những bài toán thực tế phải giải quyết. Linh sau đó trở thành thủ khoa đầu vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM, bằng phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực.

Ý thức được độ khó của ngành Khoa học Dữ liệu, Linh nhập cuộc với sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nữ sinh nói bảng điểm với hơn 60% số môn đạt tuyệt đối không phải là kết quả của những đêm "cày" nước rút. Linh luôn bắt đầu mỗi học phần bằng việc nắm rõ "luật chơi": trọng tâm kiến thức, hình thức kiểm tra, mốc thời gian quan trọng, các kỹ năng và phần mềm hỗ trợ cần thiết...

Khi đối diện một học phần khó, nữ sinh không đặt áp lực điểm số lên trước, mà bắt đầu từ việc củng cố lại những kiến thức nền tảng, thậm chí quay lại ôn các học phần đã học trước đó.

Linh cũng tìm nguồn bài giảng trực tuyến của những trường đại học uy tín, đọc blog chuyên môn và chủ động xin học liệu trước mỗi buổi học. Việc này giúp Linh xác định rõ điểm chưa hiểu, để hỏi giảng viên ngay tại lớp.

"Ngoài ra, mình không bỏ lỡ các cơ hội để có điểm cộng như là bảo hiểm cho sự rủi ro trong các kỳ kiểm tra", Linh chia sẻ.

Cùng đó, nữ sinh tham gia nghiên cứu khoa học, ban đầu chủ yếu hỗ trợ các anh, chị khóa trên, từng bước làm quen với phương pháp nghiên cứu và viết bài. Năm 2022, Linh và nhóm có bài đăng tại các hội nghị lớn ở Áo và Na Uy về đánh giá chất lượng không khí đô thị. Một năm sau, nữ sinh giành giải ba tại sự kiện Hackathon về dữ liệu (Vietnam Datathon), là đồng tác giả chính một bài báo tại hội nghị chuyên ngành về mô hình hóa đa phương tiện - MMM 2024, ở Hà Lan.

Linh và bố mẹ trong ngày tốt nghiệp ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dù chuẩn bị kỹ, Linh từng rơi vào trạng thái quá tải vào học kỳ 2, năm thứ ba. Đó là lúc cô tham gia chương trình trao đổi tại Singapore (NUS Young Fellowship Programme) trùng đợt thi học kỳ.

"Mình phải nộp dự án cuối kỳ khi đang ở nước ngoài, vừa bay về chưa đầy 30 tiếng thì đến hạn một đồ án khác, sau đó là hai bài thi tự luận liên tiếp", Linh nhớ lại. Suốt hai tuần, nữ sinh chạy đua với deadline.

Cách Linh giải quyết là chia nhỏ công việc và giữ kỷ luật sinh hoạt. "Khi quá tải, mình đi ngủ. Một giấc ngủ 30 phút đến 1 tiếng giúp mình hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần", nữ sinh chia sẻ.

Kết quả, đó lại là học kỳ duy nhất nữ sinh đạt điểm tổng kết tuyệt đối.

Sang năm cuối, Linh gần như đã hoàn thành chương trình nhờ đăng ký học dồn tín chỉ, chỉ còn khóa luận và hai môn tự chọn. Nhờ thế, nữ sinh yên tâm đi thực tập, mà không chịu nhiều áp lực.

TS Võ Đức Cẩm Hải, Trưởng khoa Toán - Tin học, nhận xét Linh có tinh thần học tập chỉn chu và cầu tiến. Với nền tảng kiến thức đã tích lũy, thầy tin học trò sẽ còn tiến xa trên con đường học thuật và nghề nghiệp.

Chia sẻ về dự định sắp tới, thủ khoa "kép" cho biết sẽ đi làm để tích lũy kinh nghiệm, trước khi tìm học bổng du học cao học. Mục tiêu cuối cùng của cô là trở thành giảng viên để quay lại Việt Nam nghiên cứu và truyền lửa cho các thế hệ sinh viên tiếp theo.

Bùi Lan Anh