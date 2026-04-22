Bi kịch của Leicester sau 10 năm vô địch Ngoại hạng Anh

AnhLeicester City, CLB từng vô địch Ngoại hạng Anh 2015-2016, rớt xuống hạng Ba sau khi hòa Hull City 2-2, khép lại mùa giải đầy thất vọng và mở ra viễn cảnh tài chính u ám.

Trên sân nhà King Power hôm 21/4, Leicester buộc phải thắng để nuôi hy vọng trụ lại Championship. Đội bóng của HLV Gary Rowett bị thủng lưới phút 18, rồi ghi liền hai bàn đầu hiệp hai nhờ công Jordan James và Luke Thomas dẫn ngược 2-1. Nhưng bàn gỡ của Oliver McBurnie ở phút 63 đã định đoạt số phận của "Bầy cáo".

Leicester hiện đứng thứ 23 Championship với 42 điểm, kém vị trí an toàn tới bảy điểm, khi mùa giải chỉ còn hai vòng.

Cầu thủ Leicester City, gồm Harry Winks (giữa), Jordan Ayew (phải), thất thần sau trận hòa Hull City 1-1 và chính thức xuống hạng khỏi Championship. Ảnh: PA

Kết cục này đến chưa đầy một thập kỷ sau kỳ tích vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016 dưới thời Claudio Ranieri với tỷ lệ cược 5.000/1. Mùa 2026-2027, "Bầy cáo" sẽ lần thứ hai trong lịch sử 142 năm phải thi đấu ở hạng ba bóng đá Anh.

Leicester không phải trường hợp đầu tiên một nhà nhà vô địch giải VĐQG Anh rơi sâu trong thời gian ngắn. Portsmouth từng đăng quang năm 1950 trước khi xuống hạng ba năm 1961, còn Leeds United vô địch năm 1992 rồi tụt hai hạng vào năm 2007. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên hiện đại, tốc độ sa sút của Leicester được đánh giá là chưa từng có tiền lệ.

Bình luận trên Soccer Special, cựu cầu thủ Courtney Sweetman-Kirk cho rằng tình cảnh hiện tại có thể gây hậu quả nghiêm trọng: "Tôi không thể tin những gì đã chứng kiến mùa này. Các cầu thủ có quan tâm, nhưng không đủ. Điều khiến tôi thấy đáng tiếc là người hâm mộ và các nhân viên có thể mất việc. Tôi thực sự lo lắng cho tương lai CLB, bởi đây có thể là thảm họa".

Không chỉ cú sốc chuyên môn, Leicester còn đối mặt với áp lực tài chính lớn. Doanh thu dự kiến giảm khoảng 50% khi xuống League One, chỉ còn khoảng 80 triệu USD mỗi năm, so với hơn 135 triệu USD ở Championship và 252 triệu USD khi còn chơi tại Ngoại hạng Anh.

Dù vẫn là CLB có doanh thu cao nhất giải hạng ba, nguồn thu này chỉ gấp khoảng 6 lần mức trung bình của các đội cùng hạng. Các khoản "parachute payments" (hỗ trợ tài chính sau xuống hạng) giúp Leicester phần nào giảm thiểu thiệt hại, nhưng cũng sẽ giảm dần theo từng năm.

Quỹ lương của đội dự kiến phải cắt giảm 30-40%. Nhiều trụ cột có thể rời đi do không phù hợp với mặt bằng League One hoặc vượt quá khả năng chi trả. Trong đó, Abdul Fatawu - từng được định giá khoảng 47 triệu USD - hiện có thể mất giá đáng kể, chỉ còn khoảng 30 triệu USD.

Leicester mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016. Ảnh: Leicester

Hành trình trồi sụt sau đỉnh cao. Sau chức vô địch lịch sử, Leicester chỉ đứng thứ 12 mùa 2016-2017, khi phải căng sức ở Champions League và vào tới tứ kết. Hai mùa tiếp theo họ xếp thứ chín, trước khi trở lại cạnh tranh với hai lần cán đích thứ năm và giành Cup FA năm 2021.

Mùa 2021-2022, Leicester đứng thứ tám và vào bán kết Conference League. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, dù sở hữu dàn cầu thủ chất lượng như Harvey Barnes, Youri Tielemans, James Maddison, Kiernan Dewsbury-Hall và Jamie Vardy, họ vẫn phải xuống hạng.

Vardy sau đó ghi 18 bàn, góp công lớn giúp Leicester vô địch Championship 2023-2024 với 97 điểm dưới thời Enzo Maresca. Nhưng HLV này rời đi để gia nhập Chelsea ngay sau đó, mở ra giai đoạn bất ổn mới.

Mùa 2024-2025, Leicester rớt hạng Ngoại hạng Anh trong cảnh nhạt nhòa. Đến mùa này, đội từng khởi đầu ấn tượng, đứng thứ tư vào tháng 9 và duy trì vị trí đó tới giữa tháng 10. Tuy nhiên, phong độ lao dốc từ cuối năm khiến họ chỉ thắng hai trong 20 trận Championship năm 2026.

Gary Rowett được bổ nhiệm hồi tháng 2 nhưng không thể cứu vãn tình hình. Đội còn bị trừ 6 điểm vì vi phạm quy định tài chính, khiến cơ hội trụ hạng gần như chấm dứt sớm.

Những con số phản ánh mùa giải ác mộng: Leicester chỉ thắng một trong 18 trận gần nhất, để mất tới 30 điểm từ thế dẫn trước - nhiều nhất giải. Họ cũng thủng lưới thuộc nhóm nhiều nhất, dù là đội ghi bàn tốt nhất trong nửa dưới bảng xếp hạng.

Sau cú rơi tự do từ đỉnh cao, Leicester đứng trước giai đoạn tái thiết đầy bất định, cả về chuyên môn lẫn tài chính.

Hồng Duy (theo Sky Sports)