Bi kịch của Leicester sau 10 năm vô địch Ngoại hạng Anh

AnhTròn một thập kỷ kể từ kỳ tích Ngoại hạng Anh 2015-2016, Leicester City đối mặt nguy cơ xuống hạng Ba (League One) khi bị trừ 6 điểm vì vi phạm tài chính và sa lầy ở nhóm cầm đèn đỏ Championship.

Mười năm trước, Leicester viết nên câu chuyện cổ tích vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Cùng thời điểm này của mùa 2015-2016, qua 27 vòng, thầy trò Claudio Ranieri dẫn đầu bảng, hơn Tottenham hai điểm, Arsenal bốn điểm và bỏ xa Man City đến tám điểm. Jamie Vardy, Riyad Mahrez, N’Golo Kante cùng các đồng đội sau đó hoàn tất giấc mơ không tưởng, giúp CLB lần đầu vô địch quốc gia sau hơn 132 năm.

Leicester bị trừ điểm vì vi phạm Luật công bằng tài chính và nguy cơ rớt xuống hạng Ba bóng đá Anh. Ảnh: AS

Hiện tại, mọi thứ đã đảo chiều. Ở mùa 2025-2026, đúng dịp kỷ niệm 10 năm đăng quang, mục tiêu của Leicester không còn là trở lại giải đấu cao nhất nước Anh, mà là tránh rơi xuống League One.

Sau khi xuống hạng khỏi Ngoại hạng Anh, ban lãnh đạo Leicester bổ nhiệm HLV người Tây Ban Nha Marti Cifuentes với kỳ vọng sớm trở lại. Tuy nhiên, ông chỉ tại vị sáu tháng. 13 thất bại sau 31 trận khiến chiến lược gia này rời ghế cuối tháng 1, khi đội bóng đứng thứ 19 với 32 điểm. Giai đoạn tạm quyền của Andy King rồi sự xuất hiện của Gary Rowett cũng chưa thể cải thiện tình hình.

Trận hòa 1-1 trước Middlesbrough hồi giữa tuần đẩy Leicester xuống nhóm rớt hạng Championship, kém vị trí an toàn một điểm. Chủ sân King Power không biết mùi chiến thắng sau gần hai tháng, với chín trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Bảng điểm hiện tại của Championship.

Khó khăn không chỉ nằm ở chuyên môn. Ít ngày sau khi Cifuentes rời đội, Leicester bị trừ 6 điểm vì vi phạm Luật công bằng tài chính. Theo kết luận của Ủy ban độc lập, CLB đã vượt mức lỗ cho phép khoảng 28 triệu USD trong chu kỳ đánh giá ba năm kết thúc ở mùa 2023-2024. Ban tổ chức Championship sau đó áp dụng án phạt vào bảng điểm.

Leicester đã kháng cáo, nhưng không thể thay đổi phán quyết. Đội bóng từng vào tứ kết Champions League 2016-2017, đoạt Cup FA 2020-2021 và vào bán kết Conference League 2021-2022, giờ đứng trước nguy cơ trở lại League One lần đầu kể từ mùa 2008-2009.

Leicester vẫn còn 12 vòng phía trước để tự quyết số phận. Nhưng nếu không kịp vùng dậy, thời điểm kỷ niệm 10 năm chức vô địch lịch sử có thể trở thành cột mốc buồn nhất trong hành trình đầy biến động của "Bầy cáo".

Hồng Duy (theo AS)