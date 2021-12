Bi kịch ghen ngược của 'kẻ thứ ba'

Trung QuốcVụ mất tích của Triệu Lệ, bà mẹ đơn thân xinh đẹp, làm lộ chuyện tình bí mật, oan nghiệt với người đàn ông đã có gia đình.

Tháng 4/2015, Cục Công an huyện Diên Trường, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây nhận được tin báo thiếu phụ Triệu Lệ bị mất tích. Theo chị gái của Triệu Lệ, cũng là người báo án, hai chị em thường liên lạc ít nhất 1-2 lần mỗi tuần, nhưng đã hơn 20 ngày qua cô không liên lạc được với Lệ, điện thoại luôn tắt máy.



Theo điều tra, Triệu Lệ, 37 tuổi, ly hôn, sống ở Diên An với con gái đang học cấp hai. Lệ làm tại một nhà hàng, thu nhập đủ để thuê căn hộ riêng trong thành phố và nuôi con ăn học. Người mẹ đơn thân này có diện mạo xinh đẹp, biết cách ăn mặc nên trông chỉ như mới 30 tuổi.

Theo con gái Triệu Lệ, ngày 23/3/2015, Lệ gọi điện cho con thông báo sắp đi du lịch Bắc Kinh, dặn đến ở tạm nhà bà ngoại khoảng hơn một tuần. Manh mối này khiến cảnh sát thấy kỳ lạ vì công việc của Lệ khá bận rộn, con gái cũng do một tay cô chăm sóc, sao đột nhiên lại bỏ mặc con gái và công việc để "đi du lịch"?

Cảnh sát truy xuất hồ sơ tài khoản ngân hàng và ghi chép cuộc gọi của Lệ, quả nhiên phát hiện bất thường. Ban đầu, Lệ có một khoản tiền gửi 60.000 nhân dân tệ, nhưng cô đã rút hết trong khoảng thời gian từ 12/3 đến 21/3. Sau đó, cảnh sát tìm thấy trong danh sách liên lạc của Lệ có một số điện thoại bí ẩn thường xuyên kết nối với cô cả trong khoảng thời gian rút tiền. Bốn chữ số cuối cùng của số điện thoại bí ẩn này còn giống hệt số điện thoại của Lệ, cho thấy chủ nhân của nó có mối quan hệ không bình thường.

Vì số điện thoại phải được đăng ký bằng tên thật, cảnh sát lần theo dấu vết phát hiện chủ nhân của số điện thoại bí ẩn chính là cháu gái ruột của Lệ. Nhưng theo lời người cháu gái, Lệ từng mượn chứng minh thư của cô.

Trong quá trình truy tìm, cảnh sát thấy số điện thoại này không chỉ liên lạc mật thiết với Lệ mà còn thường xuyên trò chuyện với một cô gái họ Trương.

Khi cảnh sát tìm đến nhà, cô Trương tiết lộ đây là số điện thoại của một người đàn ông cô quen trên ứng dụng nhắn tin WeChat, hai người từng yêu nhau.

Người này khoảng 40 tuổi, tự xưng là Lý Cường, là trưởng phòng nhân sự của một cơ quan nhà nước, gia đình giàu có. Cô Trương bị lừa gạt bởi hình ảnh hào nhoáng của Lý Cường nên nhận lời yêu. Nhưng trong thời gian qua lại, cô nhận thấy người này ăn mặc không thể hiện sự dư dả, cách nói năng cũng không giống "kiểu cán bộ nhà nước". Cô sinh nghi, nhiều lần truy vấn nhưng đều nhận lại những lời nói dối khoác lác. Cảm thấy người này không đáng tin cậy, cô đoạn tuyệt quan hệ.

Sau đó, cảnh sát sử dụng tài khoản WeChat của cô Trương để liên lạc với Lý Cường. Thấy cô Trương chủ động tìm mình, anh ta tỏ ra vui mừng và ngay lập tức hẹn gặp cô tại một khách sạn ở huyện Diên Trường.

Ngày 21/5/2015, cảnh sát bắt Lý Cường trong khách sạn. Sau nhiều lần thẩm vấn, người đàn ông này mới chịu khai tên thật là Bạch Quân, 45 tuổi, quê ở huyện Diên Trường, là nông nhân lên thành phố làm công, đã có vợ con ở quê.

Quân thú nhận anh ta và Lệ là đồng hương, quen biết nhau từ lâu. Hai người gặp mặt vào ngày 21/3 vì Lệ nói cô sắp đi Bắc Kinh du lịch, muốn vay 1.000 nhân dân tệ làm chi phí đi lại. Anh ta bắt xe ôm đến làng Bạch Gia Xuyên đưa tiền cho Lệ, sau đó hai người không gặp lại. Lời khai của Quân khá phù hợp với những gì cảnh sát đã nắm được về Lệ, dường như không có sơ hở.

Tưởng chừng manh mối bị đứt đoạn từ đây, nhưng trong quá trình điều tra, cảnh sát lại phát hiện điểm đáng ngờ khác ở Quân.

Khi nói chuyện với cảnh sát, Quân vô tình lấy điện thoại di động ra xem, cảnh sát tinh mắt phát hiện chiếc điện thoại này có màu sắc và kiểu dáng giống của Lệ. Sau đó, con gái Triệu Lệ xác định đây chính là điện thoại di động mẹ cô sử dụng khi mất tích. Nhưng Quân lại nói nhặt được nó trên núi.

Cảnh sát trích xuất video giám sát trên con đường duy nhất đến làng Bạch Gia Xuyên và phát hiện Bạch Quân nói dối. Anh ta từng nói bắt xe ôm đi đưa tiền cho Lệ, nhưng camera giám sát cho thấy Quân lái xe ba bánh màu xanh lam đến gặp Lệ.

Lúc này, Triệu Lệ đã mất tích gần hai tháng, cảnh sát phán đoán nếu không phải cô bị bắt cóc, bán đi thì sợ rằng đã không còn sống trên đời. Bản chất của vụ án đã thay đổi và Bạch Quân chính là nhân vật then chốt.

Sau đó, cảnh sát tìm được một đoạn video giám sát trên đường cho thấy sau khi gặp Quân, Lệ đã lên xe ba bánh của anh ta. Ban đầu Quân tìm mọi cách phủ nhận nhưng trước nhiều bằng chứng rõ ràng, cuối cùng anh ta phải khai nhận mọi chuyện với cảnh sát.

Bạch Quân kể lại vụ án trong tù. Ảnh: CCTV

Mối duyên oan nghiệt này bắt đầu từ khi Bạch Quân và Triệu Lệ gặp nhau.

Năm 2013, Quân đến Diên An làm việc, quen biết Lệ. Bất chấp đã có vợ con, Quân vẫn say mê cô gái đồng hương xinh đẹp, trẻ trung. Anh ta thường xuyên giúp đỡ Lệ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, chăm sóc tỉ mỉ khiến người cô đơn đã lâu như Lệ dần xiêu lòng. Sau thời gian dài qua lại, dẫu điều kiện khác biệt lớn, Lệ vẫn yêu người đàn ông nghèo, diện mạo tầm thường, trông già hơn cô nhiều này. Cả hai giấu gia đình bí mật sống chung.

Lúc đầu, Lệ không biết Quân đã có vợ con. Đến khi cô chìm sâu vào mối tình này thì anh ta mới chịu nói thật. Lệ không thoát ra được nên yêu cầu Quân ly hôn.

Quân thật lòng thích Lệ, thậm chí từng nghĩ đến chuyện bỏ vợ rồi cùng Lệ về quê mở cửa hàng nhỏ xây dựng gia đình mới. Tuy nhiên, mỗi lần trở về nhà, nhìn người vợ 20 năm qua vất vả chăm cha già và con trai nhỏ, anh ta lại cảm thấy áy náy, không thốt nên lời.

Nhưng Quân không thể kéo dài mãi bởi Lệ ngày ngày thúc ép. Quân nghĩ ra biện pháp vô cùng đê hèn là tìm người đàn ông khác dụ dỗ vợ mình. Nếu vợ bị dụ dỗ làm điều sai trái, Quân có thể thản nhiên ly hôn và ngã vào vòng tay của Lệ. Nhưng vợ Quân không bị dụ như kế hoạch.

Thời gian trôi qua, Lệ cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Sau Tết nguyên đán năm 2015, lúc này cả hai đã ở bên nhau hơn một năm, Lệ ra tối hậu thư, yêu cầu ly hôn trong vòng một tháng. Quân viện cớ nếu ly hôn, vợ con sẽ mất đi nguồn thu nhập, anh ta không thể nhìn họ chết đói. Lệ quyết định đưa hơn 60.000 nhân dân tệ tiết kiệm bao năm qua cho Quân, chỉ mong anh ta sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa để kết hôn với mình.

Sau đó Lệ liên tục đến ngân hàng rút tiền. Cô tưởng rằng làm như vậy thì Quân sẽ quyết tâm ly hôn, nhưng sau khi lấy được tiền, anh ta lập tức mua cho mình một chiếc xe ba bánh đã mơ ước từ lâu, rồi mua một chiếc nhẫn vàng lớn tặng vợ. Gần 30.000 nhân dân tệ còn lại cũng được gửi vào tài khoản của vợ.

Khi Lệ phát hiện điều bất thường thì cô đã mất tất cả, không còn đường quay lại.

Ngày 21/3/2015, Lệ hẹn gặp Quân ở làng Bạch Gia Xuyên. Anh ta vui vẻ lái xe đến đón cô, đưa đi hóng gió. Quân nhân cơ hội giải thích với Lệ và tiếp tục hứa ly hôn, điều này khiến thái độ của Lệ dần dịu đi. Sau đó, cả hai lái xe đến thị trấn An Câu, ở lại hai đêm trong một khách sạn. Lệ còn tổ chức sinh nhật cho người tình.

Sáng 23/3, Quân định đưa Lệ về trung tâm huyện rồi tự mình về nhà, nhưng Lệ khăng khăng đòi đi gặp bố mẹ Quân. Hai người cãi nhau ở ven đường, cuối cùng Lệ cũng hiểu rõ tâm tư của Quân, đau lòng khóc lóc, Quân dỗ dành thế nào cũng không được, dọa nếu không nghe lời sẽ lái xe bỏ đi, sau đó lên xe phóng đi hơn chục mét.

Thấy người tình bỏ đi, Lệ bất ngờ lấy trong túi xách ra một lọ thuốc, ngửa đầu đổ vào miệng. Quân sửng sốt, vội vàng chạy tới đánh văng lọ thuốc, thấy vài viên thuốc màu trắng rơi ra. Hỏi Lệ đây là thuốc gì thì cô chỉ mắng chửi, Quân liền đỡ lên xe rồi lái về phía trung tâm huyện. Chưa được bao lâu, Quân phát hiện Lệ bất tỉnh.

Theo lời Quân, khi đó anh ta chỉ muốn nhanh chóng tìm một ngôi nhà để cấp cứu nhưng đường núi hoang vắng không có nơi nào dừng chân. Một lúc sau Lệ đã hoàn toàn không có phản ứng. Sờ lên mũi thấy không còn hơi thở, nghĩ Lệ đã chết, Quân sợ tội nên vào một khu rừng chôn cất.

Từ lời thú nhận của Quân, cảnh sát tìm được thi thể của Lệ. Kết quả khám nghiệm cho thấy, thứ Lệ nuốt chính là thuốc ngủ. Tuy nhiên, sau khi phân tích kỹ hơn, cảnh sát phát hiện lượng thuốc ngủ mà Lệ nuốt không đủ gây tử vong mà chỉ có thể khiến chìm vào giấc ngủ. Nguyên nhân tử vong là ngạt thở do bị chôn vùi.

Bạch Quân dẫn cảnh sát tới nơi chôn Triệu Lệ năm 2015. Ảnh: Toutiao

Nơi hai người tranh cãi và nơi chôn thi thể đều không có camera giám sát, không có nhân chứng, chỉ dựa vào lời khai của Quân thì rất khó xác định Lệ nuốt thuốc ngủ tự tử hay bị ép buộc, anh ta cố ý chôn sống Lệ hay tưởng Lệ đã chết nên đem chôn. Nhưng điều có thể xác định là Triệu Lệ vì anh ta mà chết. Vì thế, dẫu không nhận tội, năm 2016, Bạch Quân vẫn bị tòa kết tội Cố ý giết người.

Tuệ Anh (Theo Toutiao)