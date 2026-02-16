Bi kịch của cựu VĐV Olympic chuyển sang mạng xã hội người lớn

Từ niềm hy vọng vàng Olympic đến những ca làm đêm và tài khoản mạng xã hội người lớn, hành trình của Elise Christie là chuỗi va đập giữa hào quang và thực tế khắc nghiệt.

Elise Christie tại lễ trao giải BBC Sports Personality of the Year 2017 ở Liverpool Echo Arena, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh. Ảnh: PA

Cựu VĐV người Scotland Elise Christie từng là gương mặt đại diện cho thể thao mùa đông Vương quốc Anh, được kỳ vọng giành HC vàng Olympic đầu tiên trên băng sau hàng chục năm. Nhưng qua 6 lần tranh chấp HC vàng ở ba kỳ Thế vận hội, điều đọng lại với Christie chỉ là án truất quyền thi đấu và khủng hoảng tinh thần kéo dài nhiều năm.

Christie bước vào Olympic Sochi 2014 với vị thế nhà vô địch thế giới và 10 lần vô địch châu Âu. Tuy nhiên, cô bị truất quyền thi đấu ở ba nội dung.

Bốn năm sau, ở Olympic PyeongChang 2018, cô tiếp tục ngã và bị loại ở hai nội dung khác. Những thất bại diễn ra khi cô được xem là ứng viên HC vàng, khiến mỗi cú ngã thành tâm điểm chỉ trích. Sau các cuộc đua tại Hàn Quốc, Christie bị công kích trên mạng xã hội. Cô từng nói điều đó làm tổn hại sức khỏe tinh thần của bản thân.

Trong một cuộc phỏng vấn với Telegraph, Christie mô tả trạng thái của cô khi giải nghệ là không còn cảm xúc. Cô nói rằng khi còn là thiếu niên, bản thân từng yêu thể thao mãnh liệt. Nhưng đến lúc treo giày, niềm vui dường như biến mất. "Tôi đã làm gì ngoài việc trượt vòng tròn trên băng?", cô tự hỏi.

Dù học tốt ở trường và có những kỹ năng khác, cựu VĐV 36 tuổi cho biết cô không biết phải ghi gì vào bản lý lịch khi ra khỏi thể thao đỉnh cao.

Elise Christie bị ngã tại Olympic PyeongChang 2018, Hàn Quốc ngày 17/2/2018. Ảnh: EPA

Sau 2018, nguồn tài trợ của cô bị cắt. Christie nuôi hy vọng trở lại để dự Olympic Bắc Kinh 2022, thậm chí từng úp mở khả năng tự bỏ tiền để hướng đến Olympic Milan-Cortina 2026. Nhưng chấn thương mắt cá khiến cô không vượt qua vòng loại cho Bắc Kinh. Ở tuổi 31, cô quyết định giải nghệ.

Thời gian sau đó là chuỗi ngày chật vật mưu sinh. Christie làm việc theo ca tại sân bay, có khi bắt đầu ca 10 tiếng, ngay sau khi vừa đáp chuyến bay lúc 3h sáng. Cô làm nhân viên và giao pizza, đồng thời làm thêm ở chợ Nottingham vào cuối tuần. Có lúc, cô ngủ trong xe giữa các ca làm. "Tôi ở đây để được trả lương, giống như các bạn", cô trả lời đồng nghiệp khi họ ngạc nhiên thấy một cựu VĐV Olympic đứng sau quầy làm bánh.

Christie cho biết sau ba kỳ Olympic, thứ cô có được là khoản nợ chồng chất. Cô từng làm phép tính, mỗi 700 lượt đăng ký trên tài khoản một mạng xã hội dành cho người lớn mang lại khoảng 6.800 USD, bằng đúng số tiền thưởng khi cô giành HC vàng thế giới năm 2017. Chênh lệch giữa công sức 17 năm theo đuổi thể thao và thu nhập sau khi giải nghệ mở ra cho cô hướng đi mới.

Quyết định mở tài khoản trên mạng xã hội này đến trong giai đoạn khó khăn nhất. Nền tảng này tự giới thiệu sẽ giúp người sáng tạo nội dung kết nối trực tiếp với người hâm mộ. Tuy nhiên, người dùng thường đăng tải những nội dung nhạy cảm. Christie thừa nhận cô đã phải cân nhắc rất lâu trước khi quyết định tham gia.

"Tôi đang cố gắng đến lúc không phải làm điều đó nữa, nhưng tài chính không dễ dàng", cô nói. "Một số bạn thân ủng hộ, nhưng cũng có người không còn nói chuyện với tôi vì lựa chọn này".

Elise Christie trên mạng xã hội. Ảnh: IGNV

Christie mô tả quyết định ấy như để đáp trả công chúng. Sau khi bị chỉ trích nặng nề vì thành tích Olympic, cô tự hỏi còn điều gì tồi tệ hơn những lời công kích cô từng phải nghe. "Các bạn đã làm tan nát trái tim tôi. Tôi yêu môn thể thao đó, và mọi thứ tôi làm đều hướng đến huy chương", cô nói, nhắc lại thời gian bị công kích khi đại diện cho đất nước.

Sức khỏe tinh thần của Christie từng ở mức báo động. Cô được chẩn đoán rối loạn lưỡng cực. Sau Olympic 2018, việc HLV Nick Gooch bị cho thôi việc cùng cuộc chia tay với bạn trai khi đó, VĐV Hungary Shaolin Sandor Liu, đẩy cô vào khủng hoảng. Christie thừa nhận từng tự làm hại bản thân đến mức phải nhập viện. "Tôi không muốn tự sát, nhưng tôi không thấy lý do để tồn tại", cô kể.

Những biến cố trong đời cô không chỉ gói gọn ở sân băng. Năm 2012, Christie thoát khỏi một vụ cháy nhà, được lính cứu hỏa đưa ra ngoài qua cửa sổ. Phổi cô bị ảnh hưởng nặng và phải nằm ở khu hồi sức một ngày. Trong hồi ký xuất bản năm 2021, cô tiết lộ từng bị chuốc thuốc và cưỡng hiếp tại Nottingham sau Olympic Vancouver 2010. Dù vậy, Christie vẫn tiếp tục thi đấu nhiều năm sau đó và giành những danh hiệu châu lục, thế giới.

Khi không còn thi đấu, cô rơi vào cảm giác mất phương hướng. Cô choáng váng khi chuyển từ môi trường được tài trợ, có đội ngũ hỗ trợ sang cuộc sống tự thân vận động. Christie nói nếu bản thân là VĐV điền kinh nội dung chạy 100m, câu chuyện thu nhập có thể khác. Nhưng với trượt băng tốc độ cự ly ngắn, cơ hội tài trợ hạn chế hơn.

Hiện tại, Christie làm điều phối hoạt động tại Dundee, quê hương Scotland, để gần gia đình và nhờ mẹ hỗ trợ chăm sóc con gái hai tuổi, Millie. Cô cho biết thời gian ở trung tâm phục hồi đã giúp bản thân ổn định hơn. Tại đây, cô gặp Connor Thomson, người sau này trở thành bố của con gái cô. Christie nói cô không còn xem huy chương Olympic là thước đo duy nhất cho giá trị bản thân.

Cô mong muốn tương lai có thể trở lại với thể thao trong vai trò hỗ trợ, đồng thời từng ấp ủ kế hoạch mở phòng gym có khu trông trẻ cho các bà mẹ đi làm. Christie nói khoản tiết kiệm từ nền tảng người lớn có thể giúp cô thực hiện dự định đó.

Câu chuyện của Christie cho thấy khoảng cách lớn giữa ánh hào quang Olympic và thực tế sau giải nghệ. 10 danh hiệu châu Âu và một chức vô địch thế giới không giúp cô tránh khỏi nợ nần và khủng hoảng tâm lý. Khi ánh đèn Thế vận hội tắt, Christie phải đối diện với một cuộc sống hoàn toàn khác, với bất ổn tài chính và suy sụp tinh thần.

