Bị gout nên ăn và kiêng gì?

Người bệnh gout nên uống đủ nước, ưu tiên chế độ ăn nhiều rau củ, trái cây, hạn chế thực phẩm giàu purin, chất béo, thịt đỏ.

Gout là một dạng viêm khớp, xảy ra khi nồng độ acid uric cao, tích tụ trong máu và hình thành các tinh thể trong hoặc xung quanh khớp. Bệnh dẫn đến viêm, đau, trong trường hợp nghiêm trọng, có thể gây tổn thương khớp.

Các cơn gout cấp có thể khởi phát đột ngột, thường vào ban đêm, kéo dài 1-2 tuần. Các triệu chứng đau thường nghiêm trọng nhất trong 24 giờ đầu. Kết hợp thuốc và thay đổi chế độ ăn uống có thể làm giảm nồng độ acid uric trong máu cũng như các triệu chứng gout. Chọn đúng thực phẩm nên ăn và nên tránh cũng góp phần kiểm soát bệnh tốt hơn.

Nên ăn

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong sự tiến triển của bệnh gout. Purin là hợp chất tự nhiên được cơ thể sản xuất với lượng nhỏ đồng thời cũng có trong nhiều loại thực phẩm. Cơ thể phân hủy purin thành acid uric, tức là thường xuyên tiêu thụ một lượng lớn thực phẩm giàu purin có thể dẫn đến bệnh gout.

Ăn các loại thực phẩm ít purin dưới đây có thể giúp hình thành chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng, kiểm soát bệnh gout tốt hơn:

Các sản phẩm từ sữa ít béo như sữa, sữa chua và phô mai tươi.

Các loại đậu gồm đậu hạt, đậu Hà Lan và đậu lăng.

Rau củ gồm nấm, măng tây, rau bina, cà chua, bông cải xanh.

Trái cây, đặc biệt là những loại có hàm lượng chất xơ cao, ít đường như anh đào, trái cây họ cam quýt (chanh, cam) và các loại quả mọng.

Ngũ cốc nguyên hạt như hạt diêm mạch, lúa mạch, kiều mạch, yến mạch và gạo lứt.

Các loại hạt gồm hạnh nhân, hạt điều, hạt dẻ cười, óc chó và hạt mắc ca.

Các sản phẩm từ đậu nành chẳng hạn đậu phụ, đậu edamame.

Protein nạc như đậu phụ, gà tây.

Chế độ ăn thiên về thực phẩm thực vật mang lại lợi ích tốt hơn chế độ ăn nhiều chất béo, thịt đỏ, giúp ổn định nồng độ acid uric. Nó cũng góp phần thúc đẩy sức khỏe tim mạch nhờ tăng cường tiêu thụ chất xơ, trái cây, rau củ và chất béo không bão hòa đơn tốt cho tim. Các nghiên cứu cho thấy người bị gout cũng có nguy cơ mắc các vấn đề về tim cao hơn.

Người bệnh gout cũng nên uống đủ nước (1,8-2 lít nước) mỗi ngày. Thận sử dụng nước để loại bỏ acid uric qua nước tiểu, nước cũng giúp thận khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh gout.

Nên kiêng

Thường xuyên tiêu thụ một số loại thực phẩm nhất định có thể làm tăng nguy cơ phát triển cơn đau ở người mắc gout. Chúng bao gồm:

Protein động vật giàu purin: Purine có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng gout vì cơ thể chuyển hóa chúng thành acid uric. Hơn nữa, ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc động vật giàu purin có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gout. Người bệnh nên cố gắng hạn chế hoặc tránh hoàn toàn những thực phẩm này.

Các loại thực phẩm chứa nhiều purin như thịt đỏ (thịt bò, cừu); nội tạng động vật (gan, thận), hải sản (trai, sò điệp, cá cơm, cá mòi, cá hồi và cá ngừ).

Rượu: Uống rượu, nhất là bia và rượu mạnh có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng đồng thời làm tăng nguy cơ bùng phát gout.

Thực phẩm giàu fructose: Nước ngọt và thực phẩm chế biến sẵn có hàm lượng fructose cao có thể dẫn đến sự suy giảm adenosine triphosphate, dẫn tới sản xuất quá mức acid uric.

Một số loại carbohydrate: Vì carbohydrate cũng chứa đường, có thể làm tăng lượng đường trong máu, có thể đóng vai trò trong việc phát triển tình trạng kháng insulin. Điều này có mối liên hệ chặt chẽ với nồng độ acid uric cao.

Các carbohydrate làm tăng lượng đường trong máu gồm ngũ cốc ăn sáng có đường, nước ép trái cây, bánh mì trắng. Đồ ăn nhẹ như bánh quy, bánh rán, khoai tây chiên, bánh ngọt cũng chứa nhiều carbohydrate.

Bảo Bảo (Theo Medical News Today)