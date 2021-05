Bị đuổi khỏi công viên vì quần quá ngắn

MỹNữ du khách bật khóc vì cho rằng mình đã bị một sĩ quan cảnh sát"sỉ nhục cơ thể" khi ghé thăm công viên giải trí.

Bailey Breedlove đến từ Colorado vừa chia sẻ về sự cố khi ghé thăm công viên giải trí Six Flag Frontier City, thành phố Oklahoma vào cuối tháng 4. Theo đó, một nữ cảnh sát của công viên đã "la mắng" cô con gái 11 tuổi của Breedlove vì cô bé trượt patin xuống đồi.

Breedlove cho hay, nữ cảnh sát nhanh chóng hướng sự chú ý sang mình. Ngày hôm đó, Breedlove mặc quần short và áo phông màu vàng hình pikachu. "Cô ấy tiến lại phía tôi, nắm lấy cánh tay và xoay người tôi lại rồi nói rằng chiếc quần tôi mặc quá ngắn", cô kể.

Breedlove khẳng định mình không phạm pháp, và phải đến gần bạn trai vì cô mắc chứng tự kỷ, khó nói chuyện với các sĩ quan cảnh sát. "Cô ấy liền đi theo tôi la hét và gọi điện đàm yêu cầu đồng nghiệp đến trợ giúp", nữ du khách kể lại.

Sau đó, một người quản lý công viên có mặt, thông báo với Breedlove rằng cô cần phải mua quần khác nếu cả gia đình muốn tiếp tục dạo chơi trong công viên. Breedlove kể lại, lúc này con gái cô bắt đầu gào khóc vì nghĩ rằng mẹ sẽ bị bắt.

Breedlove bị yêu cầu rời khỏi công viên, hoặc mua quần mới vì chiếc quần cô đang mặc quá ngắn. Video ghi lại sự cố thu hút hơn 2,6 triệu lượt xem. Ảnh: Bailey Breedlove

Nữ du khách bày tỏ rằng các chính sách của công viên rất mơ hồ. Breedlove khẳng định, trước khi bị quản lý công viên nhắc nhở, cô đã đi dạo suốt vài giờ và không bị ai phàn nàn về trang phục của mình.

"Tôi đã trả rất nhiều tiền cho kỳ nghỉ của gia đình tại công viên. Tôi tin mình xứng đáng được hoàn tiền vì những tổn thương mà họ gây ra cho gia đình tôi, chỉ vì một chiếc quần short ngắn mặc vào một ngày nắng nóng", cô nói.

Breedlove tiết lộ đã khiếu nại với Sở cảnh sát Oklahoma. Cơ quan này phản hồi rằng viên cảnh sát trong video cô gửi không phải cảnh sát thành phố Oklahoma

Người phát ngôn của Six Flags lý giải, nữ du khách trên đã bị áp giải khỏi công viên vì cách hành xử của cô đối với cảnh sát, nhân viên và những vị khách khác trong công viên. "Six Flags không miệt thị cơ thể và không yêu cầu vị khách này rời khỏi công viên vì độ dài của chiếc quần đùi cô ấy mặc", người phát ngôn nói, và cho biết Breedlove đã để lộ vòng 3.

Ban quản lý đã tiến hành đánh giá nội bộ. "Cô ấy đã có nhiều cơ hội để đồ hoặc che phần nhạy cảm, nhưng từ chối. Thay vào đó, cô ấy đáp lại bằng hành vi thô tục và xúc phạm", người phát ngôn thông báo kết luận của ban quản lý.

Website của Six Flags có quy định: "Để phù hợp với môi trường thân thiện với gia đình và vì lý do an toàn, Six Flags thực thi quy định về trang phục. Trang phục phù hợp phải được mặc trong công viên mọi lúc, bao gồm cả áo sơ mi và giày dép phù hợp. Khách tham quan không được mặc quần áo hoặc để lộ hình xăm có ngôn ngữ hoặc hình ảnh xúc phạm".

