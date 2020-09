Bị đình chỉ công tác vì gây tai nạn chết người

Nam ĐịnhÔng Lã Minh Tiến, 39 tuổi, Đội phó Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố, bị đình chỉ công tác vì lái ôtô đâm chết 2 người.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người. Ảnh: CTV

Ngày 20/9, Công an tỉnh Nam Định cho biết ông Tiến bị đình chỉ từ ngày 16/9 do liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường Trần Nhân Tông. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Nam Định đang điều tra sự việc.

Trước đó 14h45 ngày 16/9, tại ngã tư đường Trần Nhân Tông và đường Hàng Cau, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, ôtô do ông Tiến cầm lái đã đâm vào môtô do ông Phạm Trương Huy (65 tuổi, trú xã Vũ Lạc) cầm lái chở bà Đỗ Thị Kim Thanh (79 tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo, cùng TP Nam Định).

Hậu quả, ông Huy và bà Thanh bị hất văng ra xa, tử vong tại chỗ. Cả hai xe hư hỏng nặng. Sau tai nạn, ông Tiến đã ra công an trình báo.

Giang Chinh