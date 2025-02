Bị đánh thương tật 6% đòi bồi thường 250 triệu là hợp lý?

Theo điều tra, trưa 14/12/2024, Nhựt lái xe 7 chỗ đến Bệnh viện Từ Dũ trên đường Cống Quỳnh (quận 1) để đón mẹ, vợ và con nhỏ. Đến trước cổng, anh ta dừng sát lề, cách trụ đèn giao thông vài mét, gây ùn ứ. Lúc này, ông Thái (51 tuổi, chở con đi học) bị kẹt phía sau ôtô của Nhựt, nên nhắc nhở tài xế nhường đường. Kết quả điều tra xác định, Nhựt đã bực tức xuống xe, xông về phía ông Thái đánh tới tấp vào mặt, vùng đầu (tổng cộng 9 cái). Được mẹ và vợ can ngăn, Nhựt dừng tay. Nhưng khi thấy ông Thái cầm nón bảo hiểm, hắn tiếp tục xông vào đánh, vật ngã. Nhiều người đi đường can ngăn, anh ta bỏ lên xe, lái về nhà. Hôm sau, xem video ghi nhận toàn bộ sự việc đăng trên mạng, Nhựt "nhận thấy hành vi của mình vi phạm pháp luật" nên đã đến Công an quận 1 trình diện. Ông Thái được đưa đi giám định, mang thương tật 6%. Bị hại yêu cầu Nhựt bồi thường 4,5 triệu đồng viện phí và hơn 242 triệu tổn thất tinh thần.