Bị đàm tiếu vì đưa bố bị K phổi giai đoạn cuối về nhà 'chờ'

Họ hàng, lối xóm chỉ nhìn thấy bề nổi nên đã nói gia đình tiếc tiền, tắc trách.

Trong khu phố tôi ở, có một gia đình anh nọ, bố anh ấy bị K phổi, cũng giai đoạn 4. Thế nên điều trị kết hợp xạ trị lúc này chỉ mang liệu pháp tâm lý chứ cũng không còn hiệu quả nữa.

Bố của anh ấy than đau quá, không chịu được nữa nên xin về thế là gia đình đưa từ bệnh viện về nhà. Thế nhưng miệng đời chua chát. Người ngoài nhìn vào, họ hàng anh ấy lại nói gia đình anh này tiếc tiền, tắc trách nên kiếm lý do đưa ông về chờ chết để đỡ tốn tiền điều trị.

Anh này cũng giải thích nhưng không ai nghe. Ông bố lúc này cũng có tâm nguyện tránh làm gánh nặng cho con cháu.

Anh con trai tâm sự với tôi, vì tôi và anh ấy là hai người là bạn thường đi câu cá cùng nhau.

Bên cạnh đó, tôi cũng nghĩ rất nhiều về những gia đình chấp nhận bán hết tài sản kéo dài sự sống cho người nhà khi bệnh đã tới giai đoạn cuối.

Hiện nay, có các hình thức giảm đau như tiêm morphine để giảm đau, tôi nghĩ đây là phương án hợp lý. Khi giảm đau rồi đưa họ đi thực hiện những ước muốn còn dở dang, đi tới nhiều nơi, làm nhiều điều không dám làm, nói lời yêu thương với những người xung quanh, đấy mới chính là cách tốt nhất để họ ra đi thanh thản.

