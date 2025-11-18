Bị cấm ở Anh, trận Joshua - Jake Paul chuyển sang Mỹ

Cựu vô địch quyền Anh hạng nặng Anthony Joshua và Youtuber Jake Paul xác nhận sẽ thượng đài ngày 19/12 tại Kaseya Center, Miami với quỹ thưởng 185 triệu USD.

Theo truyền thông Anh, đây sẽ là trận đấu chuyên nghiệp 8 hiệp, mỗi hiệp ba phút. Hai võ sĩ sẽ đeo găng 0,28 kg và phải đáp ứng cân nặng với mức trần là 111 kg.

Joshua thường nặng trên 113 kg trong năm trận gần nhất, trong khi Jake Paul chỉ khoảng 90 kg ở lần thượng đài mới nhất. Chính sự chênh lệch này khiến Ủy ban Quyền Anh Anh quốc (BBBofC) thẳng thừng tuyên bố trận đấu sẽ không bao giờ được cấp phép diễn ra tại Anh.

Poster về màn thượng đài giữa Anthony Joshua và Jake Paul tại Kaseya Center, Miami ngày 19/12.

Joshua, võ sĩ người Anh chưa đấu trận nào từ khi bị Daniel Dubois đánh bại 14 tháng trước, tuyên bố đây sẽ là màn tái xuất ngoạn mục. "Không có khoan nhượng", anh nói. "Tôi trở lại bằng một trận đấu lớn. Đây là cơ hội khổng lồ. Dù ai thích hay không, tôi ở đây để phá kỷ lục và phá luôn Internet bằng khuôn mặt của Jake Paul".

Joshua từng là võ sĩ hạng nặng hàng đầu, gây tiếng vang khi thắng knock-out kỹ thuật "Tiến sĩ búa thép" Wladimir Klitschko năm 2017 và được kỳ vọng sẽ đánh trận thống nhất cả bốn chiếc đai hạng nặng danh giá nhất với đồng hương Tyson Fury.

Nhưng những năm qua, sự nghiệp của Joshua đi xuống, trong đó có hai thất bại liền dưới tay võ sĩ Ukraine Oleksandr Usyk và mất danh hiệu. Gần nhất, võ sĩ người Anh bị đánh ngã bốn lần và thua knock-out ở hiệp năm trận tranh đai hạng nặng IBF.

Anthony Joshua cùng các đai vô địch hạng nặng thế giới IBF, WBA, WBO và IBO sau trận thắng Andy Ruiz Jr. tại Riyadh, Arab Saudi ngày 8/12/2019. Ảnh: Reuters

Paul là võ sĩ tay ngang, chuyển từ lĩnh vực làm YouTube sang quyền Anh từ năm 2020. Anh đã đánh 12 trận chuyên nghiệp, thắng 11 và thua một - trước Tommy Fury, em trai nhà vô địch quyền Anh hạng nặng Tyson Fury hồi tháng 2/2023.

Dù không thể sánh bằng chuyên môn với Joshua, Paul vẫn tiếp tục phong cách khiêu khích quen thuộc. "Đây không phải mô phỏng AI. Đây là ngày phán xét", tay đấm 28 tuổi cho biết. "Khi tôi đánh bại Joshua, mọi nghi ngờ sẽ biến mất. Người Anh, xin lỗi trước. Ngày 19/12, ngọn đuốc sẽ được trao lại và Goliath của nước Anh sẽ ngủ yên".

Paul từng gây bão khi đánh bại Mike Tyson, 58 tuổi, trong trận đấu biểu diễn hồi tháng 11/2024. Anh từng được lên lịch thượng đài với cựu vô địch hạng nhẹ Gervonta Davis trên Netflix ngày 14/11. Nhưng trận đấu bị hủy vì Davis bị bắt giữ, khiến Paul phải tìm đối thủ mới, và Joshua đã nhảy vào với mức giá "không thể từ chối".

Cuộc họp báo đầu tiên giữa Paul và Joshua sẽ diễn ra tại Miami ngày 21/11. Trận đấu, được Netflix phát trực tiếp toàn cầu, dự kiến trở thành một trong những sự kiện giải trí - thể thao được xem nhiều nhất năm.

Dù gây tranh cãi dữ dội về tính chuyên môn, sức hút từ cái tên Jake Paul và đẳng cấp lẫn danh tiếng của Anthony Joshua khiến trận đấu gần như chắc chắn tạo ra kỷ lục mới về lượng người xem và doanh thu.

Hồng Duy