Bị bệnh nhân chê béo, bác sĩ giảm 25 kg

Trung QuốcCâu nói của bệnh nhân như một cái tát vào mặt bác sĩ Lý Đường Việt: "Bác sĩ béo như vậy thì tư vấn giảm cân cho tôi kiểu gì?"

Lúc đó, anh nặng 94 kg với đường huyết đói vượt 100 mg/dL - ngưỡng nguy hiểm so với mức bình thường dưới 80 mg/d.

Trên trang "Dinh dưỡng của tôi - Cofit", bác sĩ Lý, ở Đài Loan, chia sẻ thời sinh viên, anh sống như nhiều người trẻ khác, bữa khuya không thể thiếu gà rán, đồ chiên. Những lúc trực đêm 24 giờ, anh lại chống chọi với cơn buồn ngủ bằng trà sữa và đồ ăn vặt. Lối sống này khiến đường huyết của người đàn ông tăng vọt, béo lên đến mức "không thấy cổ đâu".

Sau lời "thẳng thắn" của bệnh nhân, Lý lao vào cuộc chiến giảm cân bằng mọi cách cực đoan. "Ba ngày chỉ uống trà xanh khiến dạ dày như cháy. Mỗi bữa một quả táo biến tôi thành kẻ đói khát, tôi như một con yo-yo", Lý nhớ lại.

Cân nặng giảm rồi tăng, cơ bắp tiêu hao, tinh thần sa sút, vị bác sĩ kể. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, 80% người giảm cân bằng phương pháp cực đoan sẽ tái béo trong vòng 12 tháng.

Bước ngoặt đến khi Lý nhận ra chân lý: "Ăn nhiều thực phẩm bổ dưỡng, giảm vận động quá sức". Nghiên cứu trên New England Journal of Medicine cho thấy việc duy trì protein đầy đủ trong giảm cân giúp bảo tồn khối lượng cơ và tăng cường trao đổi chất.

Lý áp dụng hai nguyên tắc đơn giản. Thứ nhất, anh nạp protein tương đương 4 lòng bàn tay mỗi ngày - không chỉ ức gà khô khan mà đa dạng với cá, thịt bò, heo, gan và huyết. Anh kết hợp chất béo tốt từ dầu ô liu, xào nhanh với hành tây, cà chua và rau củ theo mùa. Đồ uống có đường - thủ phạm chính của béo phì theo WHO - bị loại bỏ hoàn toàn.

Bên cạnh đó, thay vì tập luyện điên cuồng, anh chuyển sang cardio nhẹ nhàng, 30-40 phút trên máy chạy hoặc máy trượt tuyết, vừa tập vừa xem phim, 3-4 lần một tuần. Theo American College of Sports Medicine, cường độ vừa phải hiệu quả hơn tập luyện cực đoan trong việc giảm cân bền vững.

Bác sĩ Lý Đường Việt. Ảnh: Cofit

Hai năm sau, Lý đã giảm 25 kg, xuống còn 69 kg. Hơn một thập kỷ trôi qua, anh không hề tái béo. Sáng nạp đủ protein thay vì bánh mì rỗng calo, trưa tăng chất xơ từ salad rong biển và ngô, tối mới ăn tinh bột như khoai lang và cơm là thực đơn hàng ngày của bác sĩ.

Giờ đây, dù thỉnh thoảng có những bữa ăn thoải mái cùng bạn bè, anh không còn lo lắng hay cảm thấy "thất bại hoàn toàn" chỉ vì tiêu thụ đồ ăn vặt. Nghiên cứu của Đại học Minnesota chỉ ra rằng tâm lý căng thẳng quanh việc ăn uống là nguyên nhân chính khiến người ta từ bỏ kế hoạch giảm cân.

"Giờ tôi ăn thoải mái cùng bạn bè mà không lo sợ", Lý nói, thêm rằng sức khỏe không phải cuộc chiến mà là hành trình.

Hoàng Dung (Theo China Times)