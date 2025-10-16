Bị bạn trai chê, cô gái chi 300 triệu won cho 400 lần 'dao kéo'

Hàn QuốcMột phụ nữ gây sốc khi tiết lộ chi 300 triệu won (khoảng 5,6 tỷ đồng) cho khoảng 400 lần phẫu thuật và thủ thuật thẩm mỹ, chỉ vì ám ảnh lời chê bai ngoại hình của bạn trai cũ.

Trong chương trình I'm a Martian, But It's Okay của đài tvN STORY phát sóng hôm 13/10, câu chuyện về người phụ nữ được mệnh danh "người đẹp 300 triệu won" thu hút sự chú ý. Cô tự nhận mình là người "đã trải qua quá trình tu sửa toàn thân, thay đổi hoàn toàn từ đầu đến chân".

"Tôi đã phẫu thuật khoảng 400 lần, bao gồm cả các thủ thuật nhỏ và những lần đến phòng khám da liễu", cô cho biết. Theo đó, người phụ nữ can thiệp gần như mọi bộ phận trên cơ thể, từ mắt, mũi, miệng, nhân trung, cằm, tai, căng chỉ thái dương, cấy mỡ trán đến tiêm filler vai. "Ngay cả răng của tôi cũng không phải là thật, tôi đã dán sứ và niềng răng", cô nói thêm.

Người phụ nữ gây sốc khi chia sẻ trải qua khoảng 400 lần 'dao kéo' trong chương trình giải trí của tvN STORY, Hàn Quốc, hôm 13/10. Ảnh chụp màn hình

Động lực khiến cô ám ảnh với việc làm đẹp bắt nguồn từ tổn thương tâm lý trong quá khứ. "Người bạn trai mà tôi hẹn hò từ năm 27 đến 30 tuổi đã không ngừng chê bai ngoại hình, khiến tôi mất hết tự tin. Từ đó, tôi quyết tâm thay đổi bản thân một cách triệt để", cô chia sẻ.

Thói quen "dao kéo" thường xuyên đến mức cô không cần gây tê cho một số thủ thuật vì đã chai lì với cảm giác đau. Chương trình cũng công khai hình ảnh cô bình tĩnh chỉnh sửa tai và vai mà không dùng thuốc tê. Lối sống hiện tại của thiếu nữ cũng rất khắc nghiệt, tủ lạnh chỉ chứa thực phẩm chức năng và thuốc kháng sinh. Cô cho hay bản thân duy trì chế độ ăn ít đường, ít carbohydrate suốt 10 năm và "chỉ ăn khi ra ngoài".

Dù đã "đập đi xây lại" gần như toàn bộ cơ thể, người phụ nữ vẫn chưa có ý định dừng lại. Gần đây, cô yêu cầu bác sĩ tiêm thêm filler vào vai phải để cân đối hơn và tìm một phòng khám khác để hỏi xem "còn có thể hút mỡ ở đâu được không". Tuy nhiên, một bác sĩ đã khuyên cô: "Không còn gì để làm nữa đâu. Cô đừng tham lam và hãy chăm sóc tốt cho bản thân".

Sau lần chỉnh sửa mũi gần nhất tại Trung Quốc, cô giải thích xu hướng thẩm mỹ tại đây là "nhấn mạnh vào phần sống mũi để trông thật nổi bật". Dù trải qua hàng trăm lần đau đớn, cô khẳng định chưa bao giờ hối hận. "Giờ đây tôi rất tự tin và yêu bản thân mình", thiếu nữ nói.

Chương trình có cảnh cô gái đến các cơ sở thẩm mỹ để yêu cầu chỉnh sửa. Ảnh chụp màn hình

Hàn Quốc được mệnh danh là "thủ đô phẫu thuật thẩm mỹ của thế giới" với tỷ lệ người dân can thiệp dao kéo thuộc hàng cao nhất toàn cầu. Áp lực về một tiêu chuẩn sắc đẹp đồng nhất, cực kỳ khắt khe trong xã hội đã thúc đẩy một ngành công nghiệp thẩm mỹ khổng lồ phát triển, nơi ngoại hình được xem là yếu tố quan trọng quyết định thành công trong sự nghiệp và các mối quan hệ. Tuy nhiên, mặt trái của nó là sự gia tăng các trường hợp nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, một dạng rối loạn mặc cảm ngoại hình (Body Dysmorphic Disorder), khiến nhiều người không bao giờ cảm thấy hài lòng và liên tục tìm đến các thủ thuật nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ gây ra những hệ quả nghiêm trọng về sức khỏe, từ biến chứng, biến dạng cơ thể vĩnh viễn đến các rủi ro tử vong. Về mặt tinh thần, nó tạo ra một vòng luẩn quẩn của chứng nghiện và rối loạn mặc cảm ngoại hình, dẫn đến trầm cảm, rối loạn lo âu.

Bình Minh (Theo Maeil Business Newspaper)