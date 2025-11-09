Bí ẩn người chồng thất nghiệp hai năm vẫn tiêu tiền thoải mái

Chồng hai năm không đi làm nhưng vẫn có tiền tiêu khiến tôi tò mò về tài chính của anh.

Tôi lấy chồng được hơn 10 năm. Anh từng làm kỹ sư xây dựng với mức lương khoảng 18 triệu đồng mỗi tháng. Hai năm trước, anh nghỉ việc vì công ty giải thể.

Tôi nghĩ lúc đó chắc gia đình sẽ phải thắt lưng buộc bụng, nhưng lạ thay, từ khi thất nghiệp đến nay anh vẫn ở nhà, hàng tháng vẫn đưa tiền sinh hoạt cho tôi. Hàng ngày anh chở con đi học, đi uống cà phê sáng, cuối tuần nhậu nhẹt với bạn bè, thỉnh thoảng còn biếu bố mẹ vài triệu đồng.

Tôi thật sự không hiểu nổi tiền ở đâu ra khi anh không có việc làm?

Tôi đã "tham vấn" vài cô bạn thân và thấy có vài khả năng sau:

Thứ nhất, anh thực sự có nguồn thu nhập khác, nhưng không muốn chia sẻ: Có thể đầu tư, làm tự do, buôn bán nhỏ, hoặc dùng khoản tiết kiệm sinh lời.

Thứ hai, có thể anh đang chi tiêu bằng tiền vay mượn bạn bè, ứng trước, hoặc dùng dần tiền tích lũy trước đó.

Thứ ba, tiền quỹ đen của anh khá phong phú. Vậy lúc trước lương 18 triệu đồng chỉ là ảo ảnh anh tạo cho tôi.

Tôi thấy trong hôn nhân, mọi vấn đề không kể tiền bạc mà một người giấu, người kia nghi ngờ thì dễ trở nên căng thẳng, ngờ vực không đáng có, mà tính tôi thì cũng không muốn gặng hỏi nhiều.

Tôi không để tâm chuyện điều tra chồng giấu tiền, mà tôi sợ anh đi mượn nợ tiêu xài rồi có ngày chủ nợ đến nhà đòi.

Có phải tôi quá nhạy cảm hay không? Tôi có nên đốc thúc anh đi tìm việc hoặc ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau về việc tiền anh xài hai năm qua là từ đâu không?

Ngọc Hà