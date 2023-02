Beyoncé được dự đoán thắng 'Album của năm' tại Grammy 2023

Beyoncé được dự đoán thắng giải "Album của năm", làm nên lịch sử Grammy tại lễ trao giải vào hôm 6/2.

Beyoncé dẫn đầu đề cử Grammy 2023 với chín hạng mục. Ở giải thưởng Album của năm, Renaissance của ca sĩ hiện là ứng viên sáng giá nhất. Album gồm 16 bài hát được sắp xếp liền mạch, pha trộn các phong cách nhạc khiêu vũ của người da đen sau những năm 1970 như Disco, House. Ca sĩ thu âm album trong thời kỳ Covid-19, nhằm khơi dậy niềm hạnh phúc, sự thoát ly thực tế của những người nghe từng trải qua sự cô lập, cách ly vì dịch.

Ngay khi ra mắt, Renaissance đứng vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard 200, là album thứ bảy của Beyoncé làm được điều này. Tác phẩm cũng đứng đầu tại Australia, Anh, Bỉ, Canada, Pháp, Hà Lan... Album được các nhà phê bình âm nhạc đánh giá cao nhờ âm thanh chiết trung nhưng gắn kết, vui vẻ và chất giọng của Beyoncé. Tờ Los Angeles Times, NPR, Pitchfork và Rolling Stone... bình chọn đây là "album hay nhất năm".

Bài "Cuff it" của Beyoncé Bài "Cuff it" nằm trong album "Renaissance" của Beyoncé. Video: YouTube Beyonce

Ngoài ra, Beyoncé được dự đoán đoạt giải Ca khúc R&B hay nhất với bài hát Cuff It. Theo Pitchfork, nếu Beyoncé thắng bốn trong số chín đề cử, cô sẽ trở thành nghệ sĩ được trao nhiều giải nhất trong lịch sử lễ trao giải. Ca sĩ đã giành được tổng cộng 28 giải Grammy, nhưng chỉ một lần chiến thắng ở một trong bốn hạng mục chính, đó là Bài hát của năm 2010 cho Single Ladies (Put a Ring on It).

Beyonce 41 tuổi, là một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế giới với hơn 100 triệu bản thu được bán ra toàn cầu. Suốt sự nghiệp, nữ ca sĩ đoạt nhiều danh hiệu cao quý như giải Grammy, Billboard, MTV, American Music Award... Tạp chí Forbes từng hai lần vinh danh cô là Phụ nữ quyền lực nhất làng giải trí thế giới vào năm 2015 và 2017.

Beyonce nhận giải Grammy thứ 28. Video: CBS. Beyonce nhận giải Grammy năm 2021. Video: CBS

Ở hạng mục Bản thu của năm, Easy on Me của Adele được dự đoán giành chiến thắng. Ca khúc là những trải lòng của ca sĩ về sai lầm trong mối quan hệ đã qua, khao khát kết nối, thấu hiểu giữa hai người. Pitchfork cũng cho rằng The Heart Part 5 của Kendrick Lamar có khả năng đoạt giải.

Giải Bài hát của năm là trận đấu kịch tính giữa cách tìm kiếm linh hồn Hiphop của Lamar và cách thể hiện linh hồn bằng piano, ballad của Adele. Tuy nhiên, Easy on Me của Adele được cho là chắc thắng. Tác phẩm cũng được dự đoán thắng giải Video hay nhất.

Adele - MV "Easy on me" MV "Easy On Me". Video: Adele Youtube

Tại hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc, Omar Apollo được xem là lựa chọn phù hợp nhất. Ca sĩ nhạc pop quyến rũ gần đây đạt thứ hạng cao trên Billboaed và gây sốt trên Tiktok với bản ballad Evergreen (You Didn’t Deserve Me at All).

Ngoài ra, giải Ca khúc nhạc rock hay nhất dự kiến thuộc về Black Summer của Red Hot Chili Peppers. Hạng mục Album nhạc trữ tình hay nhất là Cool It Down - Yeah Yeah Yeahs hoặc Fossora của Björk. Bài rap hay nhất là cuộc cạnh tranh giữa The Heart Part 5 của Kendrick Lamar và Wait for U - Future Featuring Drake & Tems.

Mr. Morale & the Big Steppers của Kendrick Lamar được cho là chắc thắng giải Album Rap hay nhất. Nhiều khả năng Cuff It của Beyoncé đoạt Bài hát R&B hay nhất. Hạng mục Ca khúc nhạc đồng quê hay nhất dự kiến thuộc về Bet You Think About Me (Taylor’s Version) (From the Vault) hoặc Circles Around This Town của Maren Morris.

Những nghệ sĩ biểu diễn tại Grammy 2023. Ảnh: Grammy

Grammy 2023 diễn ra vào sáng 6/2 (giờ Hà Nội) tại Los Angeles, Mỹ, với sự tham gia của những tên tuổi hàng đầu làng nhạc thế giới. Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn là Carlos Vives, Samara Joy, Madison Cunningham, Arooj Aftab... Diễn viên hài người Nam Phi Trevor Noah sẽ dẫn dắt chương trình.

Những năm gần đây, sự kiện vướng nhiều ồn ào về chất lượng chấm giải cũng như bê bối nội bộ. Năm 2021, The Weeknd bức xúc khi không nhận được đề cử nào dù album thành công và nhận nhiều lời khen từ giới phê bình. Đội ngũ của nam ca sĩ nghĩ việc ban tổ chức Grammy loại anh là một hành động trả thù. Ca sĩ Canada nhận lời biểu diễn tại sự kiện Super Bowl, diễn ra ngay sát lễ trao giải. Sau The Weeknd, nhiều ngôi sao như Justin Bieber, Drake... cũng chỉ trích chương trình.

Hiểu Nhân (theo Pitchfork)