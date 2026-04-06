Bernardo Silva - nhạc trưởng thầm lặng sắp chia tay Man City

Thủ quân Bernardo Silva sẽ rời đi sau khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa này, khép lại hành trình 9 mùa giải rực rỡ cùng Man City.

Thông tin do trợ lý HLV Pep Lijnders xác nhận trong họp báo sau trận thắng Liverpool 4-0 ở tứ kết Cup FA. "Chỉ cần thiếu vắng Silva trong một trận đấu, bạn sẽ thấy chúng tôi nhớ cậu ấy đến nhường nào", Lijnders nói. "Nhưng câu chuyện đẹp nào rồi cũng đến hồi kết. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ có được những tháng cuối viên mãn tại đây. Thực tế chỉ còn khoảng 6 tuần nữa thôi".

Lijnders, thay Guardiola bị cấm chỉ đạo trong trận đấu Liverpool vì nhận đủ thẻ phạt, tin rằng Silva là mẫu cầu thủ có một không hai và thế giới bóng đá hiện tại không một ai có thể đảm đương vai trò mà anh để lại ở Etihad. "Bạn không bao giờ có thể thay thế Silva bằng một phiên bản tương tự, bởi đơn giản là họ không tồn tại, cậu ấy là duy nhất", ông khẳng định. "Cái cách cậu ấy kiểm soát trận đấu, di chuyển, nhận bóng, chỉ huy và tìm ra giải pháp cho mọi tình huống... tất cả đều quá khác biệt".

Silva trong vai trò thủ quân Man City nâng cao cup Liên đoàn Anh 2025-2026. Ảnh: AFP

Nhạc trưởng thầm lặng của Man City

Gia nhập sân Etihad vào tháng 7/2017 với mức giá 57,4 triệu USD từ AS Monaco, Silva trở thành nhân tố quan trọng trong kỷ nguyên thành công rực rỡ của Pep Guardiola. Cầu thủ 31 tuổi đã giành được mọi danh hiệu cao quý nhất, gồm 6 Ngoại hạng Anh, 2 Cup FA, 5 Cup Liên đoàn, 1 Champions League và 2 FIFA Club World Cup. Sau khi Kevin de Bruyne rời đi vào cuối mùa trước, Silva được Guardiola tin tưởng trao tấm băng thủ quân.

Sau khi nâng cup Liên đoàn Anh tại Wembley, Silva lại tỏa sáng trong chiến thắng hủy diệt Liverpool ở Cup FA – đánh dấu trận đấu thứ 450 của anh cho Man City. Guardiola là người luôn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Silva, và anh cũng chính là cầu thủ được chiến lược gia 55 tuổi sử dụng nhiều nhất trong suốt sự nghiệp cầm quân của ông.

Tháng 11 năm ngoái, Guardiola từng không tiếc lời khen tặng cậu học trò: "Silva là một bậc thầy. Từ nhịp độ, thu hồi bóng, tăng tốc, giảm tốc cho đến cảm quan không gian... Cậu ấy là một trong những cầu thủ thông minh nhất tôi từng gặp".

Đó cũng là cách các CĐV Man City sẽ nhớ về người tiền vệ nhỏ con này. Một sự kết hợp giữa kỹ thuật và cường độ làm việc không biết mệt mỏi. Dù đá tiền vệ trung tâm hay dạt cánh, anh luôn là người đưa ra lời giải cho mọi bài toán khó của đội bóng.

HLV Pep Guardiola (trái) luôn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Silva. Ảnh: AFP

Khi cập bến Etihad, sự xuất hiện của Silva cùng với Ederson và Kyle Walker đã tạo nên bước ngoặt cho kỷ nguyên thống trị của Guardiola. Thái độ thi đấu của anh trở thành biểu tượng cho triết lý của ông: kỹ thuật điêu luyện nhưng phải khao khát đến tột cùng.

Guardiola cũng sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của Silva. "Mùa trước, cậu ấy gặp khó khăn đôi chút, nhưng trận nào cậu ấy cũng ra sân. Có những lúc cậu ấy nói: ‘Pep, tôi kiệt sức rồi, tâm trí và đôi chân không còn nghe lời nữa’. Nhưng cậu ấy vẫn ở đó chiến đấu. Đó là lý do Silva trở thành thủ quân đội bóng. Trong những thời điểm tồi tệ nhất, cậu ấy luôn xuất hiện", ông từng chia sẻ hồi đầu mùa này.

Những khoảnh khắc thăng hoa luôn áp đảo các nốt trầm trong sự nghiệp của Silva, bởi anh không chỉ chi phối trận đấu bằng tài năng mà còn bằng thái độ thi đấu mẫu mực. Thời còn khoác áo Monaco, anh chính là nhân tố chủ chốt giúp đội bóng Công quốc lật đổ sự thống trị của PSG để lên ngôi vô địch Ligue 1. Thậm chí, anh từng nếm trải cả hương vị vinh quang khi đeo băng quân đội B của Benfica.

Tuy nhiên, bản lĩnh thép ấy không phải lúc nào cũng tồn tại trong con người Silva. Chính tiền vệ người Bồ Đào Nha thừa nhận rằng, tầm ảnh hưởng của cố huyền thoại Fernando Chalana tại học viện Benfica đã giúp anh mở mang tầm mắt. Sau này, Silva mô tả cuộc trò chuyện với Chalana là bước ngoặt quan trọng nhất cuộc đời mình. Ông đã khuyên anh – khi ấy còn là một thiếu niên, rằng đừng nản lòng vì ít được ra sân tại học viện, bởi chắc chắn sau này anh sẽ vượt xa tất cả các đồng đội cùng lứa.

HLV Joao Tralhao của Benfica thì nhớ lại: "Cậu ấy cần phải thay đổi tư duy. Bóng đá nhà nghề luôn đầy rẫy chông gai, bạn không được phép bỏ cuộc mà phải dấn thân. Silva cần hiểu rõ những gì mình có thể cải thiện và những gì nằm ngoài tầm kiểm soát". Và thực tế đã chứng minh những lời khuyên đó hoàn toàn đúng.

Silva có thể đảm đương nhiều vị trí và vai trò khác nhau tại Man City. Ảnh: Sky Sports

Bất chấp thể hình nhỏ con, Silva đã tự biến mình thành một "cỗ máy chạy" bền bỉ, một hình mẫu lì lợm hiếm có trong thế giới bóng đá, luôn không ngừng nghỉ trong các đợt pressing và cầm nhịp cho Man City. Là "con cưng" trong mắt đồng đội lẫn người hâm mộ, Silva không cần đến sự công nhận của Quả Bóng Vàng để chứng minh giá trị của mình.

Trong cuộc trò chuyện vào mùa hè 2024 với Sky Sports, Silva kiên nhẫn lắng nghe khi phóng viên đặt câu hỏi về các giải thưởng cá nhân trong bóng đá. Anh trầm ngâm suy nghĩ, rồi đưa ra câu trả lời cho thấy rõ những "món đồ trang sức" ấy thực sự nằm ở đâu trong thang giá trị của mình. "Cá nhân tôi đánh giá các giải thưởng này ở mức độ vừa phải", anh chia sẻ đầy ẩn ý. "Bởi suy cho cùng, chúng ta đang chơi một môn thể thao tập thể. Ngày nay, các giải thưởng cá nhân luôn mặc định thuộc về các tiền đạo vì họ là những người có cú chạm bóng cuối cùng. Khi nhìn vào chúng và thấy chỉ những người ghi bàn mới giành chiến thắng, tôi cho rằng chúng chưa thực sự phản ánh đúng bản chất của môn thể thao này".

Với Silva, tập thể luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng chính tư duy đó lại biến anh trở thành một cá nhân đặc biệt hơn bao giờ hết tại Man City.

Hoàng Thông (theo Sky Sports và The Times)