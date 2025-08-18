Bernard Healthcare áp dụng toàn diện tiêu chuẩn nội soi Nhật Bản

Bernard thực hiện nguyên tắc soi kỹ, đủ và không bỏ sót; mỗi ca nội soi áp dụng ít nhất 3 lớp kiểm tra chéo giúp hạn chế tối đa rủi ro bỏ sót tổn thương.

Bernard Healthcare là một trong số ít cơ sở tại Việt Nam hợp tác với Nhật Bản trong dự án "Vì sức khỏe tiêu hóa người Việt" thông qua quản lý chất lượng, xây dựng quy trình chuẩn, tham vấn chuyên môn, đào tạo nhân lực. Theo đó, Bệnh viện Trung ương Kyoto Min-iren sẽ cử chuyên gia về giám sát chất lượng định kỳ.

Trong lần về công tác tháng 7, bác sĩ Kinoshita Koshi - Trưởng khoa Tiêu hóa và Nội soi, Bệnh viện Trung ương Kyoto Min-iren (Nhật Bản) cho biết điều khiến đơn vị nội soi này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở thiết bị hiện đại hay cơ sở vật chất, mà đến từ "bên trong": tư duy cầu thị, triết lý chăm sóc và quyết tâm cải tiến không ngừng.

Từng làm việc với nhiều bệnh viện tại Việt Nam trong hơn một thập kỷ, bác sĩ Kinoshita ghi nhận tinh thần học hỏi của các bác sĩ Việt Nam. Tuy vậy, ông cũng cho biết, áp dụng kỹ thuật tiên tiến và quy trình kiểm soát chất lượng không đơn giản. Nhiều nơi ông từng đưa ra khuyến nghị, nhưng tốc độ thay đổi còn chậm.

Tại Bernard, trải nghiệm của ông hoàn toàn khác. "Họ không nói về 'chuẩn Nhật' như một khẩu hiệu mà thực sự theo đuổi tiêu chuẩn đó đến cùng và đặt lợi ích bệnh nhân lên hàng đầu", bác sĩ Kinoshita nói. "Những thay đổi về quy trình chăm sóc bệnh nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn hay quản lý chất lượng nội soi đều diễn ra nhanh chóng và rõ rệt".

Bác sĩ Kinoshita Koshi định kỳ kiểm tra chất lượng nội soi tiêu hóa chuẩn Nhật và trao đổi chuyên môn tại Bernard ngày 22, 23/7. Ảnh: Bernard Healthcare

Sự cầu thị và tinh thần cải tiến liên tục của Bernard đã khiến chuyên gia Nhật quay trở lại Bernard nhiều lần. "Mỗi lần đến, tôi lại thấy một bước tiến mới. Đội ngũ bác sĩ trẻ của Bernard tiếp thu rất nhanh, từ kỹ thuật nội soi đến cách quản lý ca bệnh".

Không chỉ dừng ở đánh giá chuyên môn, bác sĩ Kinoshita còn nhấn mạnh cảm nhận cá nhân: "Tôi thấy giá trị công việc của mình được đặt đúng chỗ. Tôi không đến Bernard như một người khách, mà như một cộng sự cùng họ xây dựng hệ thống y tế tốt hơn cho bệnh nhân".

Chuyến làm việc tại Bernard gần đây nhất của bác sĩ Kinoshita là một phần trong chương trình hợp tác chuyên sâu giữa Bernard Healthcare và Bệnh viện Trung ương Kyoto Min-iren, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tiêu hóa tại Việt Nam.

Bernard Healthcare ký kết hợp tác chuyên sâu với Bệnh viện Trung ương Kyoto Min-iren nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tiêu hóa tại Việt Nam. Ảnh: Bernard Healthcare

Không dừng ở những buổi đánh giá chất lượng định kỳ, đây là mối quan hệ song phương với hàng loạt hoạt động. Đơn cử, các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Kyoto Min-iren từ bác sĩ nội soi, bác sĩ ung thư nội khoa đến điều dưỡng được phái cử đến Bernard nhiều lần để trực tiếp giám sát, đào tạo và hiệu chỉnh quy trình.

Bên cạnh đó, đội ngũ bác sĩ Bernard được tạo điều kiện sang Nhật học tập, quan sát cách Bệnh viện vận hành hệ thống nội soi, kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý chất lượng.

Những buổi làm việc này nhằm trao đổi về kỹ thuật chuyên môn đồng thời thể hiện tinh thần làm việc đặc trưng của Nhật Bản, là tỉ mỉ và luôn hướng đến cải tiến.

Nội soi tiêu hóa chuẩn Nhật tại Bernard không chỉ là một kỹ thuật chẩn đoán mà còn gắn liền với định hướng chăm sóc sức khỏe chủ động - tập trung vào phát hiện sớm và hạn chế bỏ sót tổn thương. Bởi lẽ, việc phát hiện kịp thời những dấu hiệu bất thường có thể tạo điều kiện điều trị hiệu quả hơn trong "giai đoạn vàng".

Bác sĩ Bernard (đầu tiên, bên trái) tu nghiệp tại Bệnh viện Trung ương Kyoto Min-iren nhằm quan sát, trao đổi chuyên sâu về Quản lý Y tế và Kiểm soát chất lượng nội soi theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Ảnh: Bernard Healthcare

Nhìn lại hành trình những năm qua, Bernard Healthcare nhấn mạnh đang theo đuổi định hướng nâng tầm chất lượng nội soi tiêu hóa chuẩn Nhật, phục vụ bệnh nhân tại Bernard bằng cách liên tục cải tiến, thay đổi thực chất bên trong, từ tư duy chuyên môn, quy trình vận hành đến cách nhìn nhận trách nhiệm với từng người bệnh.

"Sự nhất quán đã tạo nên mối quan hệ hợp tác lâu dài với các chuyên gia Nhật Bản - những người nổi tiếng khắt khe, chỉ tin vào giá trị thật", vị đại diện cho biết thêm.

Thế Đan